廖文信很低調，個子高大掛着仍帶稚氣的臉，黑框眼鏡背後有對腰果眼，說甚麼都總是笑瞇瞇，語調輕柔，謙謙有禮。他的親切感，跟其內斂深沉的爸爸不同，卻也遺傳了父親的溫柔謙厚。藝人廖啟智今年3月因胃癌離世，終年67歲。文信明天將度過人生中首個沒有爸爸在身邊的父親節，在他眼中，智叔是位怎樣的父親？

叫文信自我介紹，他沒有刻意提及自己的身份，反主動介紹自己在網絡平台小薯茄中做導演。他習慣躲藏於鎂光燈之外，低調做自己，社交平台亦無任何家人的痕迹。文信是父母改的名字，信是信實、信心，他為名字解畫，說自己性格較怕醜慢熱，自信心仍不夠，「我好介意別人對我的看法，以前面對批評挫敗感很重，當對方跟我持相反意見，我便以激烈反抗去面對害怕情緒，尤其對着家人。」

智叔有三位兒子，小兒子在2006年因血癌離世，大仔文哲和二仔文信性格迥異，文信較順從人意，哥哥較有自己想法，父子磨擦較多。文信說自己小時候怕事又脾氣暴躁，很小事就被惹毛，大吵大鬧。對付孩子胡鬧，父母會即時講道理及疏導情緒，永不打罵；如果怒氣難下，智叔會退下火線先讓他冷靜，讓文信有空間反省，一般情緒過後就會主動道歉。

「爸爸是深藏不露的人，在家中很難看到他表達情緒，有點難捉摸，表達情感都很間接。」父子愛得含蓄，節日少有慶祝和禮物，沒有情話綿綿。閒時兒子要出街，老竇就不經意提出：我車你去吧。小小車廂中，我談談上學的事，你分享近期拍甚麼戲，增添不少相處時間。文信回想起，跟爸爸很多時間都是在他的私家車中。最近一次大衝突是爸爸到澳洲探望文信，二人又因為小事吵得面紅耳赤，罵戰最後變成冷戰。冷靜過後，文信還是說出了難以啟齒的對不起，智叔聽到，眼睛紅了一圈，「爸爸說其實很愛我和哥哥，不想有這些衝突場面發生，他從來很少表露情感的，但他竟在我面前哭，我也忍不住哭了。我們關係很平等，父母做錯會道歉，總是努力維持家庭融洽。」

不想靠父幹「脫離爸爸給我的光環」

小學開始，文信常在電視見到爸爸，街上有人認得父母，吃飯和日常生活常獲得額外的殷勤，令他覺得有趣，「但爸爸是名人，對我有一定壓力。」中學時成績不錯的文信一直讀精英班，某年成績退步，他努力追回分數，一心只想跟老友升讀同一班，卻被同學誤會是靠家人關係才原班升讀，「開始遇到一些事，有人會先入為主覺得我是靠爸爸才做到，忽視我的努力。那時有想過，到底做爸爸的兒子是好事定壞事。」

文信三年前去澳洲讀媒體及電影文化，某年回香港放暑假，小薯茄部份成員是智叔學生，當時智叔正為某條微電影當監製，文信抬了箱飲品跟爸爸去探班，離開前成員關浩傑問他有沒有興趣幫手拍攝，文信一口答應，成為小薯茄第一個intern，愉快的合作過程令他回到澳洲後仍有為他們兼職製片，畢業後直接加入成為導演和編劇，偶爾會在幕前玩音樂和當演員。

「有次問過程仁富和高ling（高江凌，小薯茄創辦人），是否因為爸爸才請我，他們說絕對沒有，當我是普通人。」文信掠過一絲笑意，說面試時高ling因為他為中學剪拍的一條周年影片而聘請他，那片YouTube有十多萬點擊，「我終於不是因為爸爸才成功，是我的成績受人認可，可脫離爸爸帶給我的光環，對我影響深遠。」

文信說智叔一直都很貪玩，小時候父子倆常開車到大埔白鷺湖互動中心，有次心血來潮騎單車過去，在沒有地圖下於吐露港亂撞一條路前往，最後成功達陣，像極孩子找到寶藏的感覺；小時候某天，智叔拿起了哥哥的BB彈玩具槍，在文信背後亂按扮射槍，以為裏面是空槍，誰知一下子噼里啪啦射出一堆霰彈，文信背脊「中槍」嚎啕大哭，嚇得智叔要抱緊處理……文信說爸爸表面冷靜沉默，裏面卻是個頑童。

最後的日子 全家圍讀《相約星期二》

文信憶述，最後一次跟爸爸外遊是去年1月到愛爾蘭探女友，文信第一天就水土不服，全程病懨懨，靠父親買藥煮粥，不諳英文但盡力溝通，還得承受兒子生病時發的脾氣。文信說當時心情差天氣又冷，有時會發脾氣叫爸爸別騷擾，他完全沒怨言，那旅程讓他發現爸爸可犧牲很多事。

智叔每朝風雨不改6時都去跑步，有時在家附近，有時跑去城門水塘，文信回港後亦有陪跑，「我在澳洲讀書幾年跟父母分開太久，每次回港都想花多點時間陪他們，所以就陪阿爸去跑步，每次跑完我們都去吃好東西，吸收超多卡路里，是我們之間快樂的時光。」去年12月，智叔開始食慾不振，其後確診胃癌，文信稱一家感到震驚，「11月他仍在挑戰蚺蛇尖，比我們全家健康，誰知道一個月後情況已這樣差，當時爸爸說：『可能要說再見了。』」文信慶幸當時因為疫症，沒有回澳洲找工作及定居，能在爸爸仍健康時陪他做不同的事，算是沒有遺憾。

智叔入院期間，文信讓爸爸欣賞自己新剪的片及幕前作品，讓他解悶和給點意見，他常笑文信做戲太緊張。女友送了勵志小故事書，文信天天床邊念一小段，智叔專注聽的是他講故事技巧，「這裏太多尾音，那裏語氣應怎樣。」

文信也帶了平日常跟爸爸在家jam歌的二胡、口琴和洞簫到醫院，跟他床邊玩音樂，靜好日子如常。最後的日子，父親只能在病房慢慢地走動，文信攙扶他活動身體時，得小心避開插在身上的喉管，以免他痛上加痛，「媽媽和哥哥去學按摩紓緩他的痛楚，我像DJ負責找平靜音樂讓他易點進睡。」他平靜地說，這是回報爸爸最後的方法。

一家人更在智叔床前圍讀他曾參演的舞台劇劇本《相約星期二》，故事主角同樣面對生死道別時刻，念着那些對白反讓一家人得到安慰，「媽媽跟我們做了生死教育，我們每人都預備了些說話說給爸爸聽，我很感謝他成為我爸爸，給了我美滿的人生，很為他自豪。」文信眼泛淚光，說23歲的人生，自己懂事以來跟父親相處的時間都很短暫，沒機會報答他實在可惜。智叔病榻上說最想見證文信結婚，文信當時說：「將來婚禮一定會為你留一席位，未來你在天上照樣能參與到。我們不會忘記你， 永遠都會很想你。」

記者：王秋婷

攝影：鄧欣、張志孟

部份圖片由受訪者提供

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