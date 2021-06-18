近日台山核電廠爆發洩漏危機，不少港人也擔心會影響到香港，其實不說不知，香港附近原來有4個核電廠，更有兩個正在規劃中。香港是否其實早已身陷核危機當中呢？今次台山核電廠問題又會否對香港造成真正影響呢？化學博士K Kwong今日就會解答6大核危機問題。

疑問一：今次核危機有幾嚴重？5支燃料棒有問題已經代表有核洩漏？

K Kwong：「如果你了解第三代壓水式核能發電的原理，便知道其實不用憂慮。首先我可以簡單解釋所謂壓水式核發電，其實就是利用一對核燃料棒，把這些燃料棒插進發電機組中，讓它們連續產生中子來發出熱量，這些熱量就會讓包圍的水加熱，而這些水屬於第一次循環的水。現時，我相信便是在這些水中發現含有輻射的稀有氣體，從而推測核燃料棒有破損。但大家也不用擔心，因為這些含有輻射的水加壓後會去到另一個組件，也有保護外層，而這些熱水就會用來加熱另一邊的水，兩個組件的水是完全獨立分隔的，這些第二次加熱的水才會用來推動窩爐發電。即是說，即使第一個循環的水含有輻射，也不會影響到第二個循環的水。」

疑問二：如果問題唔大，點解合作的法國公司會咁緊張？

K Kwong：「其實我覺得是因為他們是合作夥伴：我跟你合作時發現到有一些小問題，不想負最大責任，當然會第一時間通報。例如我入貨一些魷魚，其中兩條變壞了，我當然會通報，但也不代表整個廚房也要放棄。」

疑問三：香港附近咁多核電廠會唔會好危險？

K Kwong：「比較近期的核事故有日本的福島，但日本政府設定的安全範圍也是數十公里；另一個較大型的事故就是1986年切爾諾貝爾事件，雖然令整個歐洲的奶粉也有輻射，但其實安全距離也是60公里左右，可以說，60公里外已經可以不理，所以我個人覺得60公里外影響不大。因為輻射塵有兩類，其中之一是氣體，氣體會擴散，即是距離越遠濃度便越低；所以即使5公里內有危險，但飄到來香港已經沒有事。另外，如果你有讀過物理學或數學，會知道距離增加一倍，濃度便會下降四分一，所以氣體影響不大。如果輻射塵是固體粉末狀的話，便更加不用擔心，因為鈾本身是很重的物質，含有鈾的輻射塵必然很重，不能飄得很遠。當然你可以問：如果微粒很幼會否有問題？但其實洩漏製造過程很難做出很幼的微粒，除非是核爆 ，如果只是核洩漏是不能製造很幼的微粒。」

疑問四：咩核事故最危險？影響最大？

K Kwong表示meltdown（爐心熔毁）是最危險的核事故，福島核電廠便是由地震引起meltdown，地震海嘯破壞核電廠冷卻系統，由於保護殼內氣體壓力大而爆炸，輻射物進入海水會由食物鏈入人體，亦可以擴散至很遠距離，比空氣擴散的影響嚴重和長久得多。

疑問五：日常生活會唔會有輻射？

其實日常生活會接觸不少電離性輻射，例如吸煙、燒烤、甚至建築物石屎的氡氣，K Kwong：「這些可能反而更令人害怕，你在家中逗留一天所吸收的輻射，可能比在核電廠50公里外的環境還要多。如果你家中有石屎的話可能更多，因為石屎有高輻射；而一般來說新樓的輻射可能還要多，因為石屎比較新。」除此以外，其實花崗岩、夜光手錶、甚至煙霧感應器等，都有電離性輻射。但日常最易接觸的輻射還是吸煙，會釋放一定份量之餘，輻射微粒亦會直接吸入肺部不再走出來。另外，之前提及建築物室內的氡氣，也是正常人接觸最多的輻射。

疑問六：幾多輻射對人體會有影響？

K Kwong：「一般國際用的輻射單位是『希』（Sv），1希已經是相當大，簡單來說，1希輻射接觸你，你的死亡率已是非常高；而根據歷史紀錄，如果是6希的話就是必死無疑。而1希的1,000分1就是『毫希』（mSv），預算人體每年可承受1毫希，即是一年可承受1,000分1的致命份量。而我們每日承受的輻射量以每小時計其實非常低，以1毫希除365日再除24小時計算，大概就是0.114『微希』（μSv），份量就跟香港環境很相似。香港一般環境大概是0.1至0.3微希，這是非常安全的份量，因為根據國際原子能機構的指引，處理X光的醫護人員的標準是20微希，所以0.3微希其實也是非常安全。」

總括來說 ，K Kwong說並非要幫政府或中國說話，而是從科學角度分析，今次事故並非嚴重，香港人亦暫時毋須過份憂慮。

記者：韓繼聰

編輯：鄒仲安

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