目前地球上的物種數以百萬計，單是陸龜品種就已經近百種，雖然品種數量多，但若滅絕了便沒有機會再看到了。厄瓜多爾政府早前證實，兩年前在加拉巴哥群島（Galapagos Islands）發現的一隻雌性成年巨龜，是被認為已經滅絕了一個多世紀的費爾南迪納巨龜（Chelonoidis phantasticus）。這個發現令不少專家感到鼓舞。

研究人員早於2019年便發現了這隻巨型陸龜，經過多重的DNA比較，反覆驗證後，證實這隻巨龜與1906年提取的DNA樣本一樣，屬於費爾南迪納巨龜。該物種自1906年唯一一隻雄性死亡後，便沒有再次發現同類物種。國際自然保護聯盟於2015年，將之列入瀕危物種名單，並標註為「極度瀕危並可能滅絕」物種。

專家對發現被認為已滅絕的巨龜感到興奮，並正準備到島上進行多次考察，希可以找到更多的費爾南迪納巨龜，以便拯救這種罕見的物種。目前巨龜正飼養在Santa Cruz的一個繁殖中心，其年齡大概介乎60至80歲之間，甚至可能有100歲。

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資料來源：Reuters

撰文：Kaming Lee

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