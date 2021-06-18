不少人都相當關心家人的健康情況，特別是老人家和長期病患的屋企人。早前Apple在WWDC21上介紹過，在將推岀的新watchOS 8下，即使家人只有Apple Watch而沒有iPhone，用家亦能隨時了解家人的健康與保健資料，查看「趨勢」及其他健康資料。

其實之前即使家人沒有iPhone，也可以利用Apple Watch及透過「家⼈共享設定」功能，為家庭成員的Apple Watch開啟流動網絡功能，包括可以打電話、傳送訊息、分享位置等等。如今將會同時開通「健康」分享功能，可説是把Apple Watch的實用性進一步提升。

而之前這個功能只有csl支援，選擇太少，幸好剛剛數碼通亦開始了「Family SmartShare家⼈智共享」提供服務給香港⽤⼾。兩間電訊商的客⼾，只要使⽤裝有iOS 14或以上的iPhone 6s或之後型號，就能為配備流動網絡功能的Apple Watch Series 4或之後型號、或watchOS 7或以上版本的Apple Watch SE分享網絡數據，並管理該⼿錶的部份功能。雖然只有兩間選擇仍不算多，但月費廿幾蚊就可以隨時了解家人健康情況，性價比也頗高，而其實設定亦非常簡單。只須如同一般Apple Watch般配對Apple Watch，並選擇「為家庭成員設定」，輸入使⽤該家庭成員Apple ID，將⼿錶加到你的流動網絡計劃之中，並可以選擇是否與Apple Watch共⽤⽬前的Wi-Fi網絡即可。用家亦可選擇開啟「尋找聯絡⼈」App 的「定位服務」、Siri、iCloud雲端「訊息」、「健康資料」、「緊急求助SOS」、「緊急聯絡⼈」、「醫療檔案」、「健⾝記錄」、「體能訓練路線追蹤」和「相⽚」等等功能。

記者：韓繼聰

編輯：鄒仲安

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