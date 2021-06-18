曾經有客人做第一次營養咨詢，表示試過低碳或低醣飲食，但在減了10磅後體重就沒有再下降，因此咨詢營養師，有關減磅時遇上樽頸的解決辦法。

低碳飲食不等於可無限食肉

首先要了解客人在未改變飲食以及進行低碳飲食後的餐單分別，營養師發現他在未改變飲食前，午餐和晚餐會食一碗澱粉質和一隻手掌大小的肉，而進行低碳飲食後，他的午餐和晚餐都不會進食澱粉質，不過就不斷食肉、水果及菜。客人以為低碳飲食就是減少澱粉質的攝取，就可以無限地食肉，而且更可以咖喱、糖醋、黑椒等方式烹調。

其實好多人都被「低碳」兩個字誤導了，會以為可以無限食肉，只控制碳水化合物的攝取，就可以控制體重，其實還有一些小秘訣要留意，亦有幾個常見低碳失敗的原因。

低碳飲食失敗5大原因

1. 只控制碳水化合物忽略去除隱形糖份

好多人以為不吃飯會等於攝取少了碳水化合物，但其實煮食一定會有醬汁，食多了肉的同時沒有留意醬汁，醬汁中有不少糖份和碳水化合物，容易令胰島素上升，不利身體燃燒脂肪。如果要進行低碳飲食，盡量要留意醬汁的份量，否則會反成增肥餐。

2. 進食過量蛋白質

低碳等於要攝取高蛋白嗎？並不正確，因為身體如果需要能量時，會將過多的蛋白質轉變成氨基酸，再變成糖份去提供能量，所以進食過量蛋白質，身體就不會燃燒脂肪作為能量。

3. 沒有計算熱量

如果誤以為低碳飲食可以無限食肉，而忽略了熱量的限制，隨時會令熱量「爆錶」。

4. 沒有足夠運動

運動可以幫助身體去燃燒脂肪。

5 .切勿只量度體重變化

如果進行低碳飲食，要注意一開始的5%的體重改變，其實是因為糖份儲存引致，5%以上的才是因燃燒脂肪而致的體重改變。而當身體燃燒脂肪時，腰圍同體形都會有明顯改變，但相應體重不會有太大的改變，要記住還有很多不同的參考指標。

要有良好的體重管理，就要找一個適合自己生活習慣的飲食方法，而不是只重視該飲食方法的成效，另外如果有糖尿病、腎病或肝病等，都不建議用以上的飲食方法。

撰文：註冊營養師Jim Lau

編輯：鄒仲安

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