好渴、好渴，好想邊看大豆田和三個前夫，邊喝啤酒。觀看了幾集《大豆田永久子與三個前夫》，這種想喝想喝的感覺又湧上心口。幾乎每一集都有鏡頭專注食物。日本著名編劇坂元裕二擅長透過食物，鋪展人物的故事、心情和脾性，以食物為喻，透視人生難題。像《四重奏》的著名「炸雞論」，角色為着吃炸雞加不加檸檬汁，可以爭論半天，對於食物的偏愛引起的爭論，背後反映是社會上各人有各自喜好，即使是大眾認為理所當然的事，也非代表所有人的意見，一如「有吃炸雞要淋檸檬的人，也有怎樣都不想加檸檬的人。」（《四重奏》家森諭高說）

那就是坂元裕二筆下的人物特色，所謂的人生道理藏於生活細節裏頭。新作《大豆田永久子與三個前夫》同樣滿載生活感，無論是咬可樂餅發出「卡滋卡滋」之聲、用紙杯喝紅酒，抑或是用心煮的咖喱飯，不禁令人想起生活中俯拾盡是「小確幸」，背後伴隨淡淡的憂愁。「小確幸」多得有點超現實。不過，我相信愛看坂元裕二的觀眾不是尋找寫實，而是追尋安慰，尋回對生活碎片的感悟。

《大豆田永久子與三個前夫》圍繞建築公司新任社長大豆田永久子（松隆子飾），她曾經三度離婚，目前單身並育有一名女兒。永久子曾誓神劈願不想與三名前夫聯絡，後來因為母親病逝，臨終前把喪禮細節寫進電郵。永久子為了取得答案，必須回覆系統要求回答問題：「你第一隻飼養的寵物名稱？」無法可施之下，永久子只好逐一聯絡亡母曾視如親子的3位前夫，而這3位前夫似乎對永久子仍有不同的情感。永久子也實在可愛，她一反失婚婦人刻板的鬱悶形象，不但擁有自己的事業家庭，對戀愛滿有憧憬，待人溫柔，且時常冒出對生活的好奇看法，平凡中的不平凡。三名前夫對她仍然關心。

第一任丈夫田中八作（松田龍平飾），他與永久子最有默契，即使離婚後，永久子亦能坦然在田中的浴缸唱《龍珠》、難過時枕在他的大髀。第二任丈夫佐藤鹿太郎（角田晃廣飾）是個表面上愛計較，實質上也愛計較的人，除非對象是永久子。下雨天，情願自己冒雨跑走，傘子留給永久子。就我個人而言，第三任丈夫中村慎森（岡田將生飾）的描述最為立體，絕對是令觀眾先厭後愛的角色。若然《大豆田永久子與三個前夫》也有「炸雞論」的話，想必是由慎森提出。在永久子的日常生活裏，慎森老是想出現，因為他和永久子在同一間公司工作。他直腸直肚，戳破職場假面，有時實在非常引惹人討厭，譬如不過是開會時的寒暄，他覺得有道理還是勢不饒人、喋喋不休地說下去。慎森大抵是三名前夫中，最放不下永久子的一位。慎森曾幫過永久子把一張被丟棄的舊沙發搬回家，那張橙色舊沙發見證他們愛情的萌芽，二人相戀的時光。有晚，他終於按捺不住，把額頭貼在永久子額頭，輕道說：「我還想和你坐在那張沙發上，挽回我們失去的時光。」

而坂元裕二不愧是個金句王，《大豆田永久子與三個前夫》最厲害的時間是每集都能在情節推動中迸發兩、三句金句，而不覺得唐突，當我們還在感歎角色的遭遇，金句就不知不覺烙印在我們心裏，像那句簡潔論述永久子三次離婚的金句「第一次是 suddenly，第二次是 comedy，第三次，就是 fantasy 了。」，奠下了整部劇的輕鬆特質。密度最高的金句就在永久子，遇上神秘男子X（aka 小鳥遊，小田切讓飾演），兩人在公園和車廂邂逅，X還暖心得讓永久子說起好友驟逝的事，對方安慰她說：「人生不是小說或電影，不存在結局好壞、也不存在沒有完成的事，只有怎樣的生活着。」

《大豆田永久子與三個前夫》值得提上的細節實在太多，關於婚姻、關於愛情、關於獨身，關於做人，永久子、好友以及前夫的關係，印證了人與人之間從來非黑即白，愛很難純粹，做朋友的很可能比枕邊人親近，分手後對曾經的戀人更加了解。每集過後，也別錯過由編曲鬼才的 STUTS主理，feature多位音樂人的《Presence》系列，三名「前夫」合聲出現，不同版本道出角色心態。

撰文：林三維

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