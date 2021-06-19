講起Mazda RX-7 FC3S，除了想到它是《頭文字D》中，高橋涼介的「角色車」之外，用上的轉子引擎絕對是其一大特色，而該款引擎也是汽車公司萬事得的經典設計。不過， 轉子引擎經常被詬病壽命不長，而且難保養，令不少喜歡此設計的車迷卻步。不過十分喜歡高橋涼介的馬明卻認為這是坊間的都市傳說而已，最終在今年成為FC3S的車主，隨着偶像高橋涼介的步伐，同樣在23歲擁有FC。

轉子引擎專為彎路而設 踩得越快重心越穩

FC3S的生產年份為1985年到1991年，馬明現時擁有的為1991年生產，屬於後期版本。這輛FC3S擁有210匹，在90年代也許是個不錯的數字，但是相比起現代車，這其實相當普通。不過，馬明認為馬力並不代表一切，FC的靈魂轉子引擎才是此車的最大賣點，而轉子引擎的最大「舞台」就是彎路。馬明表示：「轉子引擎的起步力量較弱，但過彎則是它的強項，也因為重心低的關係，越踩得快反而會更加穩定。」

轉子引擎稱得上是車廠Mazda的知名設計，公司的前身，於1961年向德國NSU車廠（今奧迪汽車Audi的前身之一）取得Wankel engine的授權許可後，不斷投入人力心血研發改良，並以rotary engine命名，而FC3S 所使用的就是13B-DEI型渦輪增壓轉子引擎。

FC方中帶圓 最喜歡尾玻璃

馬明喜歡FC與《頭文字D》角色高橋涼介不無關係，FC3S正是涼介於動漫中所駕駛的車。現年23歲的馬明在今年年頭成功買入FC，除成功擁有Dream Car ，馬明還因成功符合動漫中的「人設」而感到興奮。「涼介在動漫的設定是23歲，因此我也想在23歲擁有FC，最後夢想成真的很高興。」

問到為何喜歡高橋涼介，他認為自己與涼介的某些性格也有點相似，例如他與高橋涼介都比較冷靜，因此對這個角色有相當大的親切感。至於為何特別喜歡FC，他表示最喜歡其方中帶圓的設計，還有最特別的尾玻璃。「那個年代的車，例如AE86、FD玻璃的設計。要不就是大片要不就是很誇張的弧面，FC的後玻璃則結合了兩者的形態，因此我特別喜歡。」

養活Dream Car 身兼三職很累

由於是中古車，加上轉子引擎要找熟悉的維修師傅才懂得保養，維修成本一點也不便宜，現時還是學生的馬明惟有身兼多職養車，加上FC3S較為耗油，負擔不少。「我現時有三份兼職在身，包括汽車美容、汽車攝影，還有汽車拍照代辦，這些全都與汽車有關，算是適合我，但有時候真的很累。」他指此車的支出佔了自己日常支持出的9成，但為了「養活」這輛 Dream Car，再累也值得。

倒模偶像座駕 只差噴白車身

對於馬明來説，FC是一輛代表完美動漫世界的Dream Car，也是他的唯一的夢想，因此他預視自己會「養足」將此車一輩子。雖然深愛此車，不過馬明還是認為這輛FC 3S還是有點美中不足，因為全黑配色並不是高橋涼介在動漫中駕駛的車款配色，因馬明最希望可以將FC噴白，同時穿起角色常穿的西裝，再次接受訪問，那就可以與高橋涼介的FC一模一樣。

引擎形式：13B轉子引擎

汽缸容積：1,308c.c.

最大馬力：210 hp

峯值扭力：28.0kgm/4,000rpm

傳動形式：5速手波

傳動系統：前置後輪驅動

長x闊x高: 4,310 x 1,690 x 1,270mm

採訪：戴力楊

攝影：陳濤 區文澤

剪接：區文澤

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