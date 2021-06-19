成日話過時過節要慶祝，唯獨是父親節，我相信是坊間最少人慶祝的節日。Well，可能Father figure一向強悍，那些吹爉燭食蛋糕的情節好像「風馬牛」，加上香港這人人愛返工的都巿，連黎生都話：「咪X阻住我返工！」咁你咁鍾意返工，小朋友邊有時間同你慶祝？亦因此，這次與果籽編輯聊開寫個父親節專題，真係有點困難。

困難不是沒有刻畫父子的劇集，而是可選的不多，或者（以往）大部份導演編劇都是男性為主，因此寫來拍開的劇集都是大開大合，較少像描述母親跟兒子那細膩入微的感情線。不過，同樣地，父親的貢獻也不少，點都搵個藉口，氹下佢，一齊安坐家中，揀套大放催淚彈的劇集，讓大家相聚一刻，起碼看劇時讓老父認下叻講番句：「唓！你細個咪就係咁㗎囉。」

父子爭女《最佳的一擊》

既然老父大都是嚴肅之流懶有父格，不妨先搵套爆肚的劇集一起笑翻天，打破與父輩一般的隔膜。KBS台的《最後的一擊》（최고의 한방），Netflix有得睇。這部充滿笑料的劇集當然有韓劇最強DNA——穿越啦！基本上，此劇講述的是尹施允飾演、於1993年時為一位擁有超強人氣而有緋聞不絕的男團Jay-2男歌手劉賢在，因為湖邊汽車事故，無端端來到了2017年（對，韓劇的穿越從來都不講道理的），在這裏，他遇到了自己曾經的緋聞女友（尹孫河飾）、經紀人（車太鉉飾）、自己的兒子（金旻載飾）等人……回到未來，這位劉賢在的出現，為了查明自己為何死亡又為何會穿越到未來，期間當然有他跟未來兒子的相處情節，此劇最終目的就是要講述現代年輕人經歷苦惱後得到成長的故事，同老父一齊看，等佢知道下年青人苦況都好啦。

此外，說明此劇是爆笑愛情喜劇，重點自然是當劉賢在2017未來世界，竟與20歲的兒子李志勳同時愛上一個女生時，所爆發的笑料。還有，此劇是車太鉉首次執導劇集，佢自已飾演的經紀人也有不少《我的野蠻女友》式笑料，假期看此劇笑一大餐，無得輸。不過一提，此劇有驚喜，有車銀優客串一角；同樣，有好也有壞，此劇亦有韓劇一般通病——虎頭蛇尾，所以不要對結局抱太大期望。

父女查案《隧道》

父子講完，男同男總是木訥一點，唔搞笑就沒賣點，但講父女情，就可以催淚，再加上懸疑偵探元素，肯定好看！當然，韓劇DNA怎可少？對呀，聰明的果籽讀者又估中了，又有穿越時空的。《隧道》（2017）是改編韓國很有名的懸案華城連環殺人案，故事主軸是30年前辦案的朴光浩（崔振赫飾），因為查案穿越30年到現代（係，又係回到未來），巧妙的發現了過去與現在的連結（就是之後N部劇都用過的那條熟悉的tunnel），因為回到未來，光浩遇到了當年才手抱咁大的金善載（尹賢旻飾）、女兒朴妍浩（李裕英飾），這裏的父女情節刻畫，每一段感情的描寫都非常動人，當時播最後一集，我老婆竟然要攞住盒紙巾來看，就連告訴被害者抓到兇手的每一個瞬間，我都能感同身受，《隧道》確實讓我入戲了。當中最爆的父女尋兇，妍浩這個女兒角色其實情緒複雜又多情感轉折。拍開電影的尹賢旻也掌握得非常好，無論是面對光浩感謝的情感或是抓到媽媽的兇手後崩潰的詮釋，都讓我覺得非常到位。

《隧道》系列的編導拿捏得非常好，在緊張中加了些感動，在懸疑中又加了些輕鬆，讓看似硬邦邦主題的隧道，整部戲也顯得很多元也很完整。當中的父女情，更是內歛深蘊。

為父追兇《Remember兒子的戰爭》

除了父子父女情，韓劇的父子關係還有為父平反的《Remember兒子的戰爭》（리멤버- 아들의전쟁）。故事講述徐振宇（俞承豪飾）是個記憶超群的天才，只要是他看過的都能馬上記在腦海中，因為爸爸徐載赫（田光烈飾）的冤獄而當上律師要為他翻案。此劇另一賣點是「記憶」，才高中的男主角看着逐漸失憶的爸爸，因為自己沒犯的罪而被冤枉關了四年，經過這麼多年的挫折和打擊，爸爸早已將許多記憶都忘了也不願再想起，作為兒子，他認為爸爸坐了冤獄卻不平反，選擇放棄，讓真正有罪的人逍遙法外，即使再怎麼痛苦也得把那僅存的記憶找回來。劇中有父子情也有懸疑追查，跟老父邊辯駁邊飲啤酒吹水，這個父親節才過得有意思嘛。

韓劇以外……

其實近來也有不少值得看的父子劇，像近日我畀超高分的Netfilx《我是遺物整理師》，也有透過兒子對亡父的記憶描述，讓人看濕幾包紙巾，這劇集不要錯過，下次詳細介紹。另外，雖云講韓劇，基於本人是木村粉，其實木村神有不少劇集都講父子情，如兩輯《搏命保鑣》就有不少場面講父子情，第一輯還有木村黃金拍檔山口智子客串；而《Priceless無價人生》入面，他飾演的庶子為父傳承保溫瓶產業，相當勵志；至於《華麗一族》更是三代父子的的悲劇，父子三代情的刻畫相當入肉，也是韓劇以外的父子劇之選。

撰文：LY

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