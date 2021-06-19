近年西貢的行山路線都是人山人海，一到假日西貢市中心總是擠滿了遊人，難道西貢沒有易行卻鮮為人知的行山路線嗎？這次水金要介紹的正是在西貢市中心旁邊，位於麻南笏半島末端的白馬嘴，是一條不用再轉車就可以到達的入門路線。白馬嘴行山路線全長約9公里，路況良好上下幅度不大，而且大多數是平緩的林蔭山徑，只須花3.5小時就可以觀賞到橋嘴島、香港科技大學及牛尾海的美麗風光，是一條高CP值的健行路線。

西貢市中心出發 爬上對面海村起步

西貢市中心在假日總是擠滿了遊人，不是坐船去外島，就是轉車去北潭涌、西灣亭等熱門行山地方。水金跟朋友這次約在西貢碼頭，先沿海旁經過海鮮街，走到翠塘路盡頭的公廁後左轉入對面海村，再緩緩爬上山坡到達對面海村。對面海村是香港房屋協會首個興建的郊區公共房屋，建築物的外觀走中國鄉村風格。這裏的景觀非常開揚，可以遠眺西貢眾外島，潮退時更有機會看到橋嘴洲地質步道。欣賞過優美景色後，先離開對面海村走到康富路的盡頭，便來到山徑的起點。

到訪石灘秘境 賞橋嘴島、青洲燈塔

山徑初段寬敞而平坦，而且都在林蔭內，很難相信在假日午後時分前來也不多山友。走了數分鐘後經過一座涼亭，先爬上一大段景致開揚的長梯級，緊接走下另一大段梯級，終於走回人工鋪好的石磚路。這段石磚路隱藏在叢林中，沿途風景沒甚麼特色，不過在炎夏行山，挑選輕鬆的行山路線更為重要。這條步道可通往三星灣、麻南笏及大岩口三地，每當碰到分岔口時，只要依着往大岩口的指示牌靠左前進，就可以去到白馬嘴啦！水金跟朋友前行數十分鐘後，來到一個沒指示牌的路口，這時轉左走進殘舊的水泥路，前行兩三分鐘就來到一個無名石灘秘境。這裏的視野極為開揚，可近距離欣賞對岸山明水秀的橋嘴島沙洲及青洲燈塔，以及觀察岸邊潮間帶動物的生態活動，也有遊客浸在冰涼的海水浮潛。

白馬嘴視野廣闊 經白沙灣輕鬆走回獅子會

在石灘秘境逗留十多分鐘後，原路折返回到主要山徑，至分岔口時靠左前往白馬嘴。山徑隨後轉為天然泥土路，左方的樹叢也變矮了，漸漸可遠眺西貢海，在猛烈陽光下景色更為鮮艷燦爛。及至山徑末段持續下坡，路況陡峭崎嶇，行走時格外留神便可順利到達白馬嘴啦！白馬嘴的海岸佈滿大大小小的礁岩，正前方是蔚藍的牛尾海，對岸則為香港科技大學的建築群。不少山友前來這裏聽着氣勢磅礴的浪濤聲，欣賞海天一色的風景，或站在岩石上俯瞰清澈海水中的生物。白馬嘴的離開路線有兩個選擇，分別是原路折返以及沿海岸的石灘綑邊前往麻南笏，水金當然選擇最簡單的原路折返路線啦！走了大約一小時來到白沙灣遊艇會，在小碼頭拍拍照後，便前行到獅子會自然教育中心，從正門走到附近的北港站，搭乘交通工具回市區，結束這趟寧靜的入門行山之旅。

遊麻南笏半島時大家應注意以下事項：

1. 白馬嘴的山徑路線非常明顯，大部份都是人工鋪好的石磚路，只是末段屬陡峭泥沙路，建議穿着合適的運動鞋；

2. 行山路線全程沒有補給站，而且部份非常開揚，出發前宜在西貢市中心準備適量糧水，並做足防曬防蚊措施；

3. 垃圾不落地，自行帶走所有不屬於大自然的東西，尤其是口罩；

4. 此路線可順遊三星灣及麻南笏，難度不高，惟需時較長。

撰文：蒲．臺島 Gold2TW

攝影：Alex、水金

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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