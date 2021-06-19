在新西蘭Waikato District附近的Lake Hakanoa，有一群約180隻的鵝在湖邊生活。牠們經常吃掉附近足球場的草，而排泄物又散落四處，令當地居地怨聲載道。當地議會為解決問題，計劃在本月中旬開始，向鵝群進行撲殺。

點擊文章瀏覽更多動物新聞﹕

根據當地議會文件提出數字來支持撲殺計劃，文件指這群鵝每天都會將附近的Huntly Thistle Football Club足球場內的草吃掉，每隻鵝每天至少吃掉1公斤草，同時產生多達1公斤的排泄物。Waikato社區委員會經理Megan May指出這些鵝所排放出來的糞便是最大考慮，他們擔心這些糞便會為場地使用者帶來風險，亦會破壞湖的水質。而在經濟上的考慮，鵝群將草地上的野草食光後，要為草地重新播種每年需要花費1萬紐元（約5萬4千港元）公帑。

根據草案，當局原本計劃在Lake Hakanoa周圍放置麻醉性誘餌，藉此麻醉180隻鵝，之後再進行撲殺。不過當地的漁獵管理局指出，計劃中打算放置的麻醉誘餌對於鵝這樣大小的鳥類沒有即時成效，而且誘餌至少需要半小時以上才會發揮效用，鵝有可能在藥性生效前就跑到其他區域，增加管理成本。但無論最終採用那一種撲殺方法，當地議會繼續審議是否要撲殺這些鵝，或是研究將牠們重新安置到其他地方的可能性。重新安置計劃的難度在於野生鵝能夠輕易地飛回原本的棲息地，重新安置等於無效。

當地動保組織SAFE負責人Jessica Chambers則認為，議會應該首先制定族群數量管理計劃，而不是單單執行一次性的大規模撲殺。Chambers解釋因為捕殺鵝群後的空缺只會給其他區域的鵝取代，鵝群數量保持不變。如果當地政府打算單靠撲殺來控制數目，只形成一個每年重複上演的殺戮循環。Chambers提出用毒藥殺害動物只會讓牠們痛苦地死去，而她堅持不應讓動物來承擔自己的過錯，明明有其他方法可以管理鵝群，卻只選擇屠殺。她呼籲當有其他選擇時，議會完全沒有必要這麼做。

資料來源：Waikato District Council@Facebook

撰文：黃雅純

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）