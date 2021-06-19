疫情一直肆虐，加上香港空氣質素一向麻麻，一部空氣清新機已成為不少家庭的必需品。不過市面上空氣清新機有平有貴，質素參差，是否部部都真係可以讓空氣清新？今次前Gadget Guy肥通客串，找來口罩廠老闆小丁，一齊用超級濃煙測試三款不同價位機款，更會醒大家三招，用盡空氣清新機性能。

測試用的密室以膠紙圍封門邊，長闊高都大概都是2米，即8立方米。未放煙時室內空氣粒子讀數約0.05mg/m3，跟一般室內環境差不多。之後我們便開始在密室內放煙，可見放煙後空氣粒子讀數即時飆升，不到5分鐘指數已升至機器測試極限的400mg/m3，不過我們會等煙餅完全燃燒才開始測試，三部機都會以其最高輸出風量作測試。

第一部測試機是Philips AMF220/35，起初因空氣粒子密度極高，過濾速度也相對更快，讀數下降相當快，不過到50左右開始，讀數下降速度就明顯減慢。最後Philips大概用了40分鐘把空氣完全過濾，降回0.05mg/m3水平。此機的官方CADR（潔淨空氣輸出率）是每小時165立方米，以此計算，即是換了氣約13次，就能把空氣淨化至正常水平。「如此濃煙下，換13次氣來淨化也相當正常。」小丁說。CADR是代表空氣清新機的過濾空氣速度，又稱潔淨空氣輸出率。以Philips為例，CADR是每小時165立方米，即每分鐘2.75立方米，40分鐘可過濾115.5立方米，除以8立方米的密室大小，得出換了氣約13次的結果。

換氣次數 越少越好

在這次測試中，不是換氣次數越多越好，反而是越少越好，因為在定量的大煙的環境下，越少換氣次數就代表機器的過濾能力越高，用較少換氣次數就能潔淨空間內的空氣。

之後我們再用相同方法測試SAVEWO TGP-X1C，最後就用了約17分鐘把空氣過濾至正常水平。這機的CADR是每小時450立方米，用相同方法計算，即是換了約14次氣，比Philips稍多，不過小丁就解釋：「因這機風力較大，氣流亦較大，粒子會比較分散，所以多了一點也屬正常。」

最後出場的是身價最高的Blueair 7410i，它用了約24分鐘完成過濾，以其CADR每小時280立方米計算，同樣換了氣約14次。簡單來說，三部機都有能力把濃煙完全過濾成乾淨空氣，雖然所需過濾時間不同，但因為功率有異，所以不能直接只用時間比較。但就換氣次數來計算，三機俱用了約13至14次，過濾功能相若，也完全符合其描述規格，值得一讚。「三部機其實有一個共通點，就是同是用上HEPA濾網，可見基本上只要設有真正的HEPA濾網，都有一定高質的過濾能力。」肥通說。

Philips AMF220/35 有暖風功能 濾網耐用性成疑

雖然三機都通過極濃煙測試，但它們當然也各有優劣。先說售價$3,388的Philips AMF220/35，最強優勢是它有冷暖風功能，加上360度送風，是一部風扇加空氣清新機。

外形設計相當有型，有簡單的實體遙控器亦方便使用。不過它的濾網面積較細，過濾速度較慢，一體式的濾網雖方便更換，但沒有分開初效和HEPA濾網，令用家較難清潔初效濾網，耐用性也是問題。幸好它的濾網售價約$498，不算貴，更稱可用2年，但前提是用最小風速0.035mg/m3、每日用16小時下計算。

SAVEWO TGP-X1C 性價比最高 噪音最大

講到性價比，$2,380的SAVEWO當然冇得輸，價錢最平之餘，測試中過濾速度最快，濾網面積亦最大，濾網售價為$480。廠方建議三個月換一次濾網，但是以長開24小時作計算。肥通說：「雖然性價比高，但它的外形就明顯較差，有點大陸『工模』感覺，另外，噪音也是一個問題，在最高風速下，明顯較另外兩款嘈吵，當然大家又未必每次也用最高風速的。」另外，SAVEWO還設有負離子空氣清新及殺菌的UVC功能。

Blueair 7410i 最靜最靚仔 價錢稍貴

Blueair在測試中表現也不錯，最大的優點是設計美觀，可作多角度送風。最重要是它在最大風力下，是三款中最寧靜的，維持空氣質素同時也能耳根清淨。另外，可利用專用應用程式操控，有詳盡清晰的空氣質素資料顯示和紀錄。不過$6,280的身價就較其他兩款高一大截，$980的濾網也是最貴（可用一年）。

總括來說，三機都有不錯的過濾能力，選擇時除了要考慮所需功能，亦要考慮住屋的空間大少，如家中沒有人吸煙或其他太強的污染，其實三機都能勝任。

專家教路 3招用盡佢

第一招：初效濾網 常清潔須風乾

小丁說：「想保持空氣清新機最佳效能，又想增加HEPA濾網壽命，經常清洗最外層的初效濾網是最簡單的方法。初效濾網用來隔開較大粒的污染物，積聚會影響過濾效能，若空氣清新機的初效濾網能獨立拆開，最好多加清洗。」不過要留意，勤力清洗同時，每次清洗後也要徹底風乾才裝回機內，因濕氣太多會影響HEPA濾網效能。

第二招：自動mode 慳電又長壽

很多人以為把空氣清新機開到最大風速便是最好，但其實不必要。小丁：「因為很多空氣清新機都有智能監察功能，設有探測器感應空氣中的微粒指數，指數高時便會自動把風力提升，指數低時就會調慢，慳電之餘，亦能更有效盡用濾網效能壽命。」

第三招：擺啱位事半功倍

用家可多留意空氣清新機的入風位，例如Philips和Blueair是360度入風，所以把它們放置在客廳中間，便能把它們的效能最大化。SAVEWO用前方入風設計，便應該靠牆擺放，形成對流效果，可達致最高效率。

記者：韓繼聰

攝影：蕭志南

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