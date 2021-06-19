本港浪浪數量一直高企，大量的流浪動物為了爭取食物、地盤，經常大打出手。而一些比較弱小的浪浪往往被咬得遍體鱗傷，令人心痛。不幸的事物每天都在發生，今次故事的主角叫「四眼仔」。

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義工在新界文錦渡露天車場附近發現牠時，已經瘦得只剩皮包骨，滿身傷口，深至見骨的傷口更有大量蒼蠅不斷圍繞。義工發現四眼仔身上的傷口集中在下半身，所以估計是被其他動物所傷。滿身傷痕的四眼仔見到義工時表現得十分慌張，用盡最後一點力氣逃到車底，可見牠平時的生活是多麼殘皓，令牠有如此強的自保心態。

四眼仔獲救後即火速被送到24小時獸醫診所，醫生檢查後發現四眼仔有嚴重貧血，身上傷口範圍太大，感染程度又太深，其中下半身包括下體、陰囊、肛門、大腿後側均滿佈烏蠅幼蟲， 當醫療團隊噴灑殺蟲粉時，成千上萬的烏蠅蟲傾巢而出，就算要清蟲清創亦不容易。為免四眼仔身體過於虛弱，抵受不住手術，醫生決定直接輸血，以免只吊鹽水令貧血問題加劇。但經輸血後四眼仔依然十分虛弱，甚至連身體都沒有移動過， 醫生都表示情況比預期中差，只能靠四眼仔自己的意志。

可幸的是，經過數天的營養補充以及傷口護理，四眼仔情況慢慢好轉，之後更能自行站立及進食，四眼仔飢餓多天，眼見狗糧就不斷大口鯨呑，見到四眼仔從鬼門關走回來，義工們紛紛感動流涕。但四眼仔傷口範圍太大的問題依然令人懊惱，由於傷口集中在下半身，四眼仔連如廁、坐下時都會感到極大痛楚，可憐的牠因怕痛而不能坐下休息，只能不斷在籠中來回走來走去，就算感到累了都只能稍稍坐一會，之後又因劇痛難當而起身再行，確是令人心痛。

現在四眼仔已經出院，暫時在毛守救援在深水埗的TNR中心休養，由有護士經驗的義工每日洗傷口，待四眼仔增肥，可負擔麻醉風險再安排拉皮手術。但之前檢查時醫生曾告之，四眼仔傷口太大，未來手術亦變得繁複，除了拉皮手術亦可能需要做人造皮，成功與否仍未能保證。毛守亦表示龐大的醫療開支已令組織的經營捉襟見肘，很需要有善心的香港人有錢出錢有力出力，一同幫助這群可憐的浪浪。

資料來源：毛守救援Facebook

撰文：黃雅純

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