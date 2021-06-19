腳底皮膚局部變硬變厚是不少都市人的問題，而較常見的原因為腳底疣和腳繭或雞眼。雞眼是由於局部皮膚受到反覆的壓力或摩擦而變硬，通常出現在受壓位置，如腳底、腳跟等，穿高跟鞋或太窄的鞋的人士較易患上。

疣表面有黑點

雞眼外觀上一般偏黃，中央位置可能會有白點凹陷，並具傳染性。而腳底疣是由人類乳頭狀瘤病毒（Human Papillomavirus，簡稱HPV）感染引起的，可在皮膚任何位置出現。病毒通過接觸傳染，如赤腳於池邊或更衣室走動可增加感染風險。如果表皮有會微細的傷口或皮膚龜裂，自身免疫系統抵抗力較低亦會更容易受感染。

外觀上疣的表面大多粗糙，多會有很多細少黑點，這實際上是供應疣的毛細血管。有時肉眼不容易察覺這些黑點，醫生可能需要磨走一小部份表層皮膚才可確實。雞眼和疣均會令患者於走路或站立時出現疼痛，患者可能會改變正常的步姿以遷就痛點，長期可導致肌肉或關節不適。

泳池勿赤腳走

HPV病毒會於溫暖而潮濕的環境中存活一段時間。因此，在公共游泳池或其他公眾地方最好避免赤腳，可行的話盡快穿上自己的拖鞋。初期病毒疣症狀不明顯，皮膚表面可能隱約看到白色小粒粒，慢慢才會出現表面不規則的硬塊。如果發現腳部皮膚出現小硬塊，就應提高警覺，盡早求醫。因為如果我們皮膚不幸感染HPV病毒，除了病人自己可能越生越多疣外，同時亦可能將病毒帶回家而令家中抵抗力較低的小童及老人家受感染。

治療疣3大方法

雞眼或腳繭患者須考慮穿着較寬闊和軟身的鞋，或加上鞋墊，以減少腳底壓力，雞眼藥水和雞眼貼一般含酸性藥去硬化角質。而常見治療疣的方法如外用藥，冷凍治療，手術切除及激光治療。

一、外用藥亦以酸性藥水為主，病人可自行外用，但治療所需時間較長，自行塗抹時亦有機會刺激患處附近正常皮膚，對比較大的疣效果較差。

二、冷凍治療多以液態氮進行。好處是治療不常導致表面傷口，但也常見須接受多次治療，亦可導致水疱。

三、手術或激光治療一般較大機會一次性移除疣。但因要局部麻醉，術後會有表面傷口，傷口也有機會滲血，需較長時間復原及護理。

因治療各有好處壞處，醫生會根據病人情況、疣的數量與大小而作出建議。

撰文：皮膚科專科醫生陳湧

編輯：鄒仲安

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