「婚姻是一座圍城，城外的人想進去，城裏的人想出來。」（《圍城》錢鍾書）。刻下，婚姻變成了香港。7年前，小妮子Élodie隻身飄洋過海來到香港，本來只是找一份工作賺一些體驗，結果，也覓到了一份愛情。異曲同工，11年前小夥子Adrian也從家鄉東闖，到過新加坡和東京，最後還是選擇香港，結果，遇見了Élodie，成就一對鴛鴦。人在異鄉，愛情、工作、生活，三大訴求，缺一不可；也各有不同難處。當然，也有思鄉愁緒，這時味道最能解鄉愁；果然，二人都是法國人。

「說實話，未來香港之前，我對這裏沒有多大認識的；說得白一點，不過是搵錢。」Élodie哈哈大笑道。「只知道香港是個big city，生活節奏急速，好多好多高樓大廈。」Élodie的朋友在香港，對香港評價是：it is a cool city。另一邊廂，Adrian也是偶然來到香港。「由於自小愛打機和看漫畫，我選擇去東京，那裏的生活文化很有趣，只是較難找到工作。後來有法國銀行給我一個offer可到香港打工，輾轉便來了香港。」鄉下仔出城，第一次來到香港最強烈的感覺是香港的天際線。「對我來說，香港是一個3D城巿，所有的發展既是橫向也是縱向。」Adrian說了一個笑話：「我記得一次拿着Google Maps找一間店舖，地址明明是對的，但為何仍是找不着。結果發現街道名稱沒有錯，只是店舖在上層，入口在另一條街道。」

愛情 她愛他幽默 他愛她有趣

本來，兩個人並不相識，他有他的生活，她有她的忙碌，但鏡頭一轉長話短說：在一個月黑風高的晚上，兩個人的common friends在長洲小屋天台開party，兩人相遇上⋯⋯「那天我們說說笑笑，我覺得她被我的幽默感擊倒。」Adrian奸笑笑着說。「其實我沒有多大感覺。」Élodie攤大手板說。「我會在餐廳玩jazz，可有空來聽聽。」幾天後，Adrian發出短訊約會Élodie。結果⋯⋯Élodie其實沒有多大上心，記起趕到餐廳時，session已完結。於是，Adrian提議餐廳經理把大門關上，特登為Élodie玩上幾首歌；這樣，試問哪個女孩不心醉？！Adrian終於贏得美人歸。

生活 為甚麼紅van開得那麼快？

香港人生活在香港，可能會因為熟悉而看不清香港。異鄉人生活在香港，一切變得有趣，問二人對香港最深刻是甚麼？答案竟然是紅色小巴。二人都愛香港的compact，「半小時，你可去到陽光與海灘或是綠油油郊野；但半個小時之後，你可以在蘭桂坊飲酒；那是太方便了。」在法國，兩人居住於鄉郊小鎮，要去森林公園可能要駕車兩小時以上，要去海邊可能得花上3個小時。「但問題是：為甚麼紅van開得那樣快？」Adrian好奇地問。原來，二人一次從筲箕灣乘坐小巴去石澳，紅色小巴像生死時速亡命駕駛。「我還記得車子一旁就是懸崖。」二人哈哈地笑着說。當然，香港也不是沒有缺點，二人最討厭的是香港的噪音！「每天凌晨4am，車聲已令人難以入眠。」還有的是：為甚麼香港成日掘路？

味道 最能解鄉愁

跟法國人聊天，怎能不談吃。在香港，二人也享受在家做飯的感覺。「每逢假日或周末、朋友聚會我們都喜歡在家做菜。這是我們最喜歡的節目。」對法國人來說，食飯大過天。「我們喜歡一邊喝酒一邊做菜，烹調時我們討論食，吃飯時我們又講食，就算是說到工作，話題都會講到食；對法國人來說分享食物很重要。」都說，味道最能解鄉愁。二人都愛煮家鄉地道菜式。訪問那天，二人做了Gratin Dauphinois和Ratatouille，都是媽媽的菜譜，令人想起家⋯⋯

香港是家 但不是最後的家

這陣子，香港人最熱門的話題是移民，從一口Gratin Dauphinois和Ratatouille我們聊起最後的家。「以前我們每年回法國兩次，但因為Covid-19我們不能回家，這是第一次我們不能回家過聖誕。」Élodie有點傷感地說。「不能回家，我們才感覺自己離家有多遠。」當你人在異鄉但家人在法國，你永遠有一種異鄉的感覺，你的童年、你的經歷、你愛甚麼（故鄉的），它永遠是你心中的一部份。「在這一刻，我們生活是愉快，但我還是會念掛家人、親人、友人；可幸是我們在香港也認識不少朋友，令人溫暖，但總有一天我們會回到法國。我們還未決定幾時離開，但只知道我們不會永遠留在香港。」Élodie說。「我愛香港，但那只是一種形式的家；從不是真正的家，也不是最後的家。」Adrian補充說。

撰文： Solongchi @Weak Chickens

編輯：鄒仲安

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