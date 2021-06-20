年輕的眼科病人正逐漸增加，他們求診的原因大多是眼倦、眼乾等，有時還伴有頭痛、肩頸痠痛等症狀。這可能是患有「電腦視覺綜合症」的症狀，造成身體多種不適，後果可大可小，必須及早預防和治療。

「電腦視覺綜合症」主要與長時間使用電腦有關，而美國視光協會對「電腦視覺綜合症」的定義，有以下3點，若有齊以下3種情況就很大機會已經患上了。

1. 一天使用電腦超過3小時；

2. 近距離使用電腦，距離屏幕少於50cm；

3. 造成視力受損或身體不適，如眼睛疲勞、眼睛乾澀、腫痛、過敏、複視，或有頭痛、肩頸痠痛等症狀。

「電腦視覺綜合症」兩大症狀

1. 睫狀肌疲勞

我們的眼睛有自動變焦的能力，是倚賴眼睛內的睫狀肌及晶狀體所控制。當我們注視近處的物件時，睫狀肌會收縮。這組肌肉令晶狀體的弧度變得較彎，厚度增大，令屈光度增加，使影像可清楚地投射在視網膜上。但睫狀肌收縮須用力，所以長時間看近處的物件，就會引起視疲勞 （eyestrain）。

另一方面，電腦螢幕上的文字或圖案，是以圖素或小點（pixels）組成，導致睫狀肌要經常不斷放鬆及收縮，令這些肌肉負荷特別加重，增加引致視疲勞的風險。

2. 眼乾

長時間望着電腦工作，甚至可能會改變眼淚的組成成份。2014年在日本進行的一項研究發現，在電腦上花費數小時的人，眼淚中的黏液含量較低。在這項研究中，一成的研究對象確診患有乾眼症，而一半以上的人可能患有乾眼症。由此可知，電子屏幕的使用和乾眼症關係密切。

護眼6法

「電腦視覺綜合症」其實是一個複雜的問題，並非只影響我們的眼睛，建議需長時間使用電腦的人士注意以下幾點：

1. 正確姿勢：在使用電腦時，要保持身體與腳呈垂直的坐姿，電腦屏幕的最佳位置是略低於眼睛。而屏幕與眼睛的距離，14吋屏幕最少要保持60cm左右；15吋屏幕則最好有70cm。另外有調查顯示，大部份18-24歲的年輕人都擁有智能手機，他們平均每天處理109個訊息，另外查看手機約60次，可以想像需要很多垂頭、抬頭的動作，對頸部的勞損亦很大，建議注意用手機時的姿勢。

2. 如須同時處理文件，最好把文件放置於與屏幕相同的高度水平，避免視線來回移動及頸部勞損。

3. 調整燈光以讓眼睛舒適為原則。不要讓光源直接照射在屏幕上，以避免反光。

4. 勿長時間盯着電腦屏幕。使用電腦時要有目的地眨眼，或使用人造淚水來治療眼睛乾澀的問題。若有任何不適，應尋求醫生的專業意見。而每用電腦20分鐘，就要站起來伸展頭、肩、頸及腰的部位，讓眼睛休息20秒，凝視6米以外的距離，讓眼球放鬆，再慢慢地將眼睛開合20次濕潤眼睛；休息時也可按摩或熱敷眼睛。

5. 如果有視力問題，就要配戴合適的眼鏡，因為足夠的度數可以提高視力及雙眼的協調。

6. 補充眼睛營養，可以多吃含維他命A的食物，如紅蘿蔔、菠菜、番茄等。

撰文：眼科專科醫生湯文傑

編輯：鄒仲安

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）