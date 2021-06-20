對付濕疹，人人有不同法寶。不少濕疹患者因為看過中西醫都未能改善問題，選擇尋求傳統醫學以外的解決方法。有人戒類固醇，有人自製手工皂及護膚品，但你又有否聽過「排寒」？記者接觸近年飽受濕疹困擾的劉予詩（Grace）之初，Grace便直言：「排寒很冷門，而且這條路很難行，所以做的人不多，但做過便知道有多神奇。」神奇在Grace排寒數月，濕疹便不藥而癒。

濕疹突襲 臉部腫脹

43歲的Grace皮膚狀態一向不俗，但約在3至4年前開始，她的手部突然出現濕疹，其後更蔓延至頸部及臉部，最嚴重時整塊臉都凹凹凸凸，而且非常紅腫痕癢，眼皮甚至腫得無法張開眼睛。Grace當年從事品牌管理工作，臉部濕疹令她非常困擾、心情低落，經常不願外出又變得暴躁，甚至會向兒子和丈夫發脾氣。

機緣巧合認識排寒

濕疹發作一年多，Grace試過看西醫用類固醇，又試過看中醫服中藥，還試過用蛋黃油等偏方，但濕疹仍反覆發作，始終沒有改善。本來她打算放棄，不再治療濕疹，但就碰巧遇到一位對養生很有研究的媽媽級朋友。Grace說：「她說其實濕疹很多時都因為寒。但不同中醫都說我濕熱，我又渾身發燙、經常覺得很熱，所以起初我並不相信。」因為苦無對策，Grace便抱着懷疑心態到書局買書，了解排寒，「既不用服藥，又沒有入侵性治療，又可以自己在家做，不用買儀器和工具，很方便。既然我沒有其他出路，覺得可以一試。」

排走寒氣 阻寒氣入侵

簡單而言，排寒即透過改變生活習慣，將身體寒氣排走，同時亦要避免寒氣入侵。飲食方面，Grace除了戒凍飲、生冷食物，亦多吃可以溫陽散寒的食物如薑，包括每日喝用乾薑片加紅糖煲成的薑茶、吃白粥飲湯下薑粉、炒菜煮餸時放大量薑片等。

每日浸腳 穿多層襪保暖

為排走體內寒氣，Grace亦會以38至39度暖水浸腳，每天浸15至20分鐘，她解釋：「因為排寒很重要的是平衡上下半身溫差，浸腳可以令下半身溫暖一點。」另外還要多穿幾層襪，防止寒氣直接從腳底入侵，「在家的話我會穿多層襪，夏天可能穿3至4層，冬天睡覺又很冷便會穿6層。外出我會穿長褲，我很久沒穿過不及膝的褲了。襪我通常穿兩雙，即兩層。還要帶外套，因為有冷氣便要披着。」改變生活習慣，辛苦嗎？Grace笑說：「辛苦的，一邊腳穿6層襪，即是前後要穿12次，另外清洗也是一回事，因為很多襪要洗。每日都要做恆常的事，每日都要花時間浸腳，又要吃很多薑、飲薑水、煮食要下很多薑等等。」

夏天少開冷氣

排寒大多與自身有關，不過由於理論講求不能讓寒邪入體，所以Grace排寒都要家人配合。Grace排寒之初，讓一家覺得最難受的，是家裏幾乎完全不能開冷氣。Grace說：「盡量不開，如果熱得受不了也要開，但就不會讓冷氣直接吹到自己，例如人在客廳便開房的冷氣，反之亦然。」她直言起初很不適應，覺得很辛苦，感覺似無法呼吸，「其實對家人影響更大，特別是我丈夫，其實他經常全身是汗，不過我知道他很支持我。」

丈夫大汗淋漓仍力撐

Grace的丈夫Bobby笑言，一開始聽到排寒也覺得很奇怪，他說：「改變生活習慣，穿多兩雙襪就處理到，我不太相信。」雖然自己不信，但他仍支持太太的決定，就算大熱天時不能開冷氣也無怨言，「其實我就算不蓋被、只穿背心都覺得很熱，不過慢慢習慣了，只開風扇都可以的。」他指看到Grace的轉變便不再覺得排寒古怪，反而覺得很神奇，笑言：「我自己有時也會跟朋友提起，我睡覺也會穿襪的。」

排寒數月 濕疹及哮喘大有改善

開始排寒約3個月，Grace的濕疹幾乎完全消退，只剩拇指有少許乾燥痕迹。Grace說：「我排寒至今兩年，除了濕疹，我本來有間歇性哮喘，轉天氣會很不舒服，經常咳嗽，連這方面都很大改善。」一年前，Grace開始在網上推廣排寒，希望以自己經驗幫助更多人。她說：「可能傳統醫學以外也有方法幫到自己。我覺得排寒這回事可以很個人化，做多做少都可以，無甚壓力。」她續說：「最重要是自己的感覺，還有要相信這回事，這樣效果才會不同。」Grace指以她的理解，所有人都適合排寒，「因為每個人，不論熱底寒底，體內都有一定程度的寒氣，只是多寡問題。」

中醫：寒底濕疹不常見

香港註冊中醫何慧欣指，臨床上因濕熱蘊結或脾虛而導致的濕疹較多，「若然是陽虛，即俗稱寒底，其實也有，不過就比較少。」何慧欣醫師解釋，吃過多生冷食物或經常處於很低溫的地方，會令身體陽氣不足，這些陽虛體質的人士便會被寒濕入侵身體，蘊結於肌膚而發為濕疹。

體質分三大類

何慧欣醫師解釋，人的體質可粗略分為陽虛、陰虛、平和三大類。陽虛人士通常面色較蒼白、容易疲倦、面色無華、消化不良、容易腹痛及腹瀉等。而陰虛人士就相反，很多時臉部潮紅、容易口渴、心煩易怒、手心腳心熱、半夜冒汗、大便乾結。而平和體質則指上述症狀均不明顯的體質。

排寒前宜了解自身體質

究竟所謂寒氣是甚麼？何慧欣醫師解釋道：「寒氣是四季變化的自然之氣，中醫學上有六氣，分別為風、寒、暑、濕、燥、火。正常氣溫下，我們遇到寒氣，身體其實可以抵抗得到，不會有任何問題。但若是非其時有其氣，便會成為邪氣。」何慧欣醫師提醒，排寒前應留意自身體質，否則後果嚴重，「例如陰虛人士，陰份本來不足，排寒可能會進一步傷害他身體的陰津或陰液，令陰虛情況進一步加劇，變得心浮氣躁、容易失眠，女士經期甚至會被打亂。」何慧欣醫師又提醒，吃過量辛辣香料食品如薑、蒜，輕則口乾舌躁，嚴重可能會喉嚨痛，更嚴重的會令體質不平衡的狀況加劇，同樣可能導致失眠、長暗瘡、大便乾結、便秘等。

中醫教阻擋寒邪 提升陽氣

雖然醫師提醒排走寒氣之前要留意自己身體狀況，但阻礙寒氣入侵則人人皆可做。何慧欣醫師建議在室內盡量穿上拖鞋或襪子，外出時盡量避免穿背心熱褲，最好可以多帶一件外套，在有冷氣的地方披上。另外也可以多曬太陽，尤其是背部，因為有統領全身陽氣的太陽膀胱經和督脈，「不用直接曬到背部，隔着衣服都可以。」此外亦可按摩穴位，提升陽氣，包括百會穴，即頭頂最高、兩隻耳尖連上去的位置；另外是肚臍的神闕穴，有助提升免疫力；最後則是三陰交穴，腳踝對上四隻手指位。何慧欣醫師指，紓緩濕疹的方法有很多種，但其實面對任何病也好，保持心境開朗往往才是最重要。

facebook：排寒暖日屋

記者：李煒汯

攝影：張志孟、伍永健、周芝瑩

編輯：鄒仲安

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