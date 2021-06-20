蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
membership campaign button
English
最Hit
要聞港聞
兩岸國際
娛樂
財經
果籽
飲食男女
體育
賽馬

濕疹｜OL嚴重濕疹甩皮腫脹 靠少開冷氣穿六層襪食薑排寒 3個月不藥而癒

55分鐘前

對付濕疹，人人有不同法寶。不少濕疹患者因為看過中西醫都未能改善問題，選擇尋求傳統醫學以外的解決方法。有人戒類固醇，有人自製手工皂及護膚品，但你又有否聽過「排寒」？記者接觸近年飽受濕疹困擾的劉予詩（Grace）之初，Grace便直言：「排寒很冷門，而且這條路很難行，所以做的人不多，但做過便知道有多神奇。」神奇在Grace排寒數月，濕疹便不藥而癒。

相關新聞：濕疹｜子患蠶豆症兼嚴重濕疹 社工媽媽辭職研製手工皂成功改善皮膚

濕疹突襲 臉部腫脹

43歲的Grace皮膚狀態一向不俗，但約在3至4年前開始，她的手部突然出現濕疹，其後更蔓延至頸部及臉部，最嚴重時整塊臉都凹凹凸凸，而且非常紅腫痕癢，眼皮甚至腫得無法張開眼睛。Grace當年從事品牌管理工作，臉部濕疹令她非常困擾、心情低落，經常不願外出又變得暴躁，甚至會向兒子和丈夫發脾氣。

機緣巧合認識排寒

濕疹發作一年多，Grace試過看西醫用類固醇，又試過看中醫服中藥，還試過用蛋黃油等偏方，但濕疹仍反覆發作，始終沒有改善。本來她打算放棄，不再治療濕疹，但就碰巧遇到一位對養生很有研究的媽媽級朋友。Grace說：「她說其實濕疹很多時都因為寒。但不同中醫都說我濕熱，我又渾身發燙、經常覺得很熱，所以起初我並不相信。」因為苦無對策，Grace便抱着懷疑心態到書局買書，了解排寒，「既不用服藥，又沒有入侵性治療，又可以自己在家做，不用買儀器和工具，很方便。既然我沒有其他出路，覺得可以一試。」

相關新聞：濕疹｜子患蠶豆症兼嚴重濕疹 社工媽媽辭職研製手工皂成功改善皮膚

排走寒氣 阻寒氣入侵

簡單而言，排寒即透過改變生活習慣，將身體寒氣排走，同時亦要避免寒氣入侵。飲食方面，Grace除了戒凍飲、生冷食物，亦多吃可以溫陽散寒的食物如薑，包括每日喝用乾薑片加紅糖煲成的薑茶、吃白粥飲湯下薑粉、炒菜煮餸時放大量薑片等。

每日浸腳 穿多層襪保暖

為排走體內寒氣，Grace亦會以38至39度暖水浸腳，每天浸15至20分鐘，她解釋：「因為排寒很重要的是平衡上下半身溫差，浸腳可以令下半身溫暖一點。」另外還要多穿幾層襪，防止寒氣直接從腳底入侵，「在家的話我會穿多層襪，夏天可能穿3至4層，冬天睡覺又很冷便會穿6層。外出我會穿長褲，我很久沒穿過不及膝的褲了。襪我通常穿兩雙，即兩層。還要帶外套，因為有冷氣便要披着。」改變生活習慣，辛苦嗎？Grace笑說：「辛苦的，一邊腳穿6層襪，即是前後要穿12次，另外清洗也是一回事，因為很多襪要洗。每日都要做恆常的事，每日都要花時間浸腳，又要吃很多薑、飲薑水、煮食要下很多薑等等。」

夏天少開冷氣

排寒大多與自身有關，不過由於理論講求不能讓寒邪入體，所以Grace排寒都要家人配合。Grace排寒之初，讓一家覺得最難受的，是家裏幾乎完全不能開冷氣。Grace說：「盡量不開，如果熱得受不了也要開，但就不會讓冷氣直接吹到自己，例如人在客廳便開房的冷氣，反之亦然。」她直言起初很不適應，覺得很辛苦，感覺似無法呼吸，「其實對家人影響更大，特別是我丈夫，其實他經常全身是汗，不過我知道他很支持我。」

丈夫大汗淋漓仍力撐

Grace的丈夫Bobby笑言，一開始聽到排寒也覺得很奇怪，他說：「改變生活習慣，穿多兩雙襪就處理到，我不太相信。」雖然自己不信，但他仍支持太太的決定，就算大熱天時不能開冷氣也無怨言，「其實我就算不蓋被、只穿背心都覺得很熱，不過慢慢習慣了，只開風扇都可以的。」他指看到Grace的轉變便不再覺得排寒古怪，反而覺得很神奇，笑言：「我自己有時也會跟朋友提起，我睡覺也會穿襪的。」

排寒數月 濕疹及哮喘大有改善

開始排寒約3個月，Grace的濕疹幾乎完全消退，只剩拇指有少許乾燥痕迹。Grace說：「我排寒至今兩年，除了濕疹，我本來有間歇性哮喘，轉天氣會很不舒服，經常咳嗽，連這方面都很大改善。」一年前，Grace開始在網上推廣排寒，希望以自己經驗幫助更多人。她說：「可能傳統醫學以外也有方法幫到自己。我覺得排寒這回事可以很個人化，做多做少都可以，無甚壓力。」她續說：「最重要是自己的感覺，還有要相信這回事，這樣效果才會不同。」Grace指以她的理解，所有人都適合排寒，「因為每個人，不論熱底寒底，體內都有一定程度的寒氣，只是多寡問題。」

中醫：寒底濕疹不常見

香港註冊中醫何慧欣指，臨床上因濕熱蘊結或脾虛而導致的濕疹較多，「若然是陽虛，即俗稱寒底，其實也有，不過就比較少。」何慧欣醫師解釋，吃過多生冷食物或經常處於很低溫的地方，會令身體陽氣不足，這些陽虛體質的人士便會被寒濕入侵身體，蘊結於肌膚而發為濕疹。

體質分三大類

何慧欣醫師解釋，人的體質可粗略分為陽虛、陰虛、平和三大類陽虛人士通常面色較蒼白、容易疲倦、面色無華、消化不良、容易腹痛及腹瀉等。而陰虛人士就相反，很多時臉部潮紅、容易口渴、心煩易怒、手心腳心熱、半夜冒汗、大便乾結。而平和體質則指上述症狀均不明顯的體質。

排寒前宜了解自身體質

究竟所謂寒氣是甚麼？何慧欣醫師解釋道：「寒氣是四季變化的自然之氣，中醫學上有六氣，分別為風、寒、暑、濕、燥、火。正常氣溫下，我們遇到寒氣，身體其實可以抵抗得到，不會有任何問題。但若是非其時有其氣，便會成為邪氣。」何慧欣醫師提醒，排寒前應留意自身體質，否則後果嚴重，「例如陰虛人士，陰份本來不足，排寒可能會進一步傷害他身體的陰津或陰液，令陰虛情況進一步加劇，變得心浮氣躁、容易失眠，女士經期甚至會被打亂。」何慧欣醫師又提醒，吃過量辛辣香料食品如薑、蒜，輕則口乾舌躁，嚴重可能會喉嚨痛，更嚴重的會令體質不平衡的狀況加劇，同樣可能導致失眠、長暗瘡、大便乾結、便秘等。

中醫教阻擋寒邪 提升陽氣

雖然醫師提醒排走寒氣之前要留意自己身體狀況，但阻礙寒氣入侵則人人皆可做。何慧欣醫師建議在室內盡量穿上拖鞋或襪子，外出時盡量避免穿背心熱褲，最好可以多帶一件外套，在有冷氣的地方披上。另外也可以多曬太陽，尤其是背部，因為有統領全身陽氣的太陽膀胱經和督脈，「不用直接曬到背部，隔着衣服都可以。」此外亦可按摩穴位，提升陽氣，包括百會穴，即頭頂最高、兩隻耳尖連上去的位置；另外是肚臍的神闕穴，有助提升免疫力；最後則是三陰交穴，腳踝對上四隻手指位。何慧欣醫師指，紓緩濕疹的方法有很多種，但其實面對任何病也好，保持心境開朗往往才是最重要。

facebook：排寒暖日屋

記者：李煒汯

攝影：張志孟、伍永健、周芝瑩

編輯：鄒仲安

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多立即下載體驗

排寒香港註冊中醫何慧欣中醫醫師寒氣寒底熱底體質穴位按摩陽氣寒邪浸腳冷氣
果然好玩 籽在四方，即like「果籽」FB專頁！
BannerBanner