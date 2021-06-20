萬物皆有靈，動物也是會知道誰人對牠好，誰人對牠不好！對牠好的，自然會銘記在心。早前印度一名象伕因病離世，與他相識十多年的一頭大象親到家門表達哀悼之意，同時送摯友最後一程。

日前印度Kerala喀拉拉邦一位名叫Damodaran Nair的象伕因癌症不幸離世，正當家人為他準備葬禮，一頭名叫Brahmadathan布拉瑪達的大象特意前往他家，向他的遺體作最後的致意。只見牠伸長象鼻，欲觸摸Nair遺體，Nair的兒子特意上前拉着牠的象鼻輕輕哭訴，經過一段時間後，才依依不捨地離去。

原來Nair已經擔任布拉瑪達的象伕近25年，他們經常出現在各個節慶活動，是彼此的好拍檔，因此他們已經培養出很深厚的感情。Nair更把牠當成兒子一樣看待。Nair在臨終前曾表示想見布拉瑪達最後一面，可惜來不及便告去世。所以布拉瑪達的主人特意帶牠走了25公里的路，去向Nair致哀，完成他最後的遺願。

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資料來源：The News Minute

撰文：Kaming Lee

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