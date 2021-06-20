在香港常見的松鼠是與老鼠同屬齧齒類的赤腹松鼠，牠們多數出現於港島西半山一帶的樹林，與民居十分接近，所以附近的居民不時會發現牠們的蹤影。赤腹松鼠的特徵是擁有長度與身體大小相近、毛髮又長得特別蓬鬆的長尾巴。如果你在大樹之間忽然見到有一團啡啡紅紅的「毛」熟練地在樹幹跑上跑落、在樹間跳來跳去，很大機會就是見到松鼠了！

不像人類或其他大部份動物，赤腹松鼠上下顎的門牙都會不斷生長，牠們為免門牙長得太長，會選擇咬食堅硬的果實或咬噬其他硬物來磨牙。牠們其實是雜食物動物，亦並非只愛食堅果，草食如水果等都是牠們的食糧，有時候亦會進食昆蟲及幼鳥果腹。不過由於香港市區樹木一般已能為赤腹松鼠供應足夠食物，所以牠們都是以植物葉子、花朵及種子等維生。

松鼠屬群居動物，雄性雌性會一同在樹上建巢，而有趣的是牠們的社會結構是十分傳統的父權，通常都是由雄鼠負責覓食、養妻活兒；雌性則會留在巢裏照顧幼兒。

赤腹松鼠在香港並非原生物種，據專家研究估計是在六十年代開始由商人從東南亞地區輸入作寵物售賣。牠們有的被放生，有的則在運輸過程中意外逃脫，從此流落市區，其後更在香港野外成功生存。不過受原生捕食者威脅和食物分佈影響，赤腹松鼠只局限於市區或新界部分林地出沒。而在港島的屬泰國亞種，而分佈於新界的則屬安徽亞種。安徽亞種腹部顏色較淺，尾部末端亦有黑點，讓人們容易分辨兩種松鼠。

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資料來源：綠色和平

撰文：黃雅純

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