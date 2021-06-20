如果在連登開帖文問新牌仔用1萬元買一部車操練技術，答案一律總離不開這部車──豐田AE110 Corolla GLI。究竟為何一部20多年車齡的Corolla仍然能在網絡世界備受網民追捧？原因非常之簡單，事關它多年來早已被冠上了「地獄腳車王」的稱號。

外觀樸實無華 馬力僅100匹

第一，要有一副開不壞，入油就懂得行的動力組合，而AE110 Corolla當年主力就有兩個選擇，分別是4EFE的1.3公升直四引擎，最大馬力88匹；另一副就是較多人選擇的5AFE 1.5公升直四引擎，最大馬力剛剛接觸到三位數──100匹。波箱方面，買家當年可以選擇四前速自動波或者五前速棍波。第二，地獄腳車王必須樸實無華而帶點枯燥，AE110 Corolla的外觀完全符合這種氣質。當然AE110也有分前後期型號，1995年至1997年4月前就是前期型，而今天試車的就是1997年4月推出的尾期型。

受Civic和三菱Lancer夾攻 當年賣15.9萬

Toyota Corolla AE110誕生於日本泡沫經濟爆破後時代，豐田在開發新車時必須以「精簡的理念」嚴格控制成本，因此AE110是建基於AE100的基礎演變而成的（情況就像福士第五代及第六Golf）。正因如此，前期型的AE110普遍被批評改動不夠吸引，外觀略嫌守舊，認為新不如舊有，吃老本之嫌。再加上當年Corolla面對着剛換代的本田Civic和三菱Lancer夾攻，意味着當年的新車價高達18萬元的Corolla銷情未如理想，所以豐田便從善如流在如此短時間内推出小改款。尤幸去到1997年，日圓亦由1995年的每百日圓兌9元的高位回落至1997年兌6.2元的水平。Corolla的價錢即由18萬元下調至較合理的15.9萬元。去到1999年初，礙於香港經濟不景各家代理為了爭取銷量，不惜短暫上演一場割喉式減價戰，令當年的Corolla GLI手波新車價更低見$88,980，價格跟1995年賣$183,485的頂級版SLI自動波，足足相差了48%，事隔22年的今天相信也很難見到如此光景了。

標準配備超班 講求乘客被動安全

雖然今時今日的豐田時常被網民戲言甚麼「雙田雙氣袋」罔顧消費者安全，但是在AE110的年代，廠方銳意將AE110設計成一部更講求乘客被動安全汽車，所以將AE110全線標準配備雙氣袋、ABS、萎縮式軚軸，絕對稱得上是「架勢堂」的一件事。再加上當年AE110已配備12碟雷射音響系統、電動天窗、自動恒溫冷暖氣、防夾手式電動車窗及電摺鏡。這個規格放諸今天在香港發售的入門豐田新車也毫不失禮，可見當年的Corolla是多麼的超值。

1997 Toyota Corolla GLI

引擎：1,498c.c. 直4

馬力：100hp/5,600rpm

扭力：138Nm/4,400rpm

傳動：4前速自動波，前驅

當年新車價：$159,000

採訪：梁彥韜

攝影：黃梓樂

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