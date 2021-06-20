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iPhone必備｜香港人的iOS實用Widget 桌面直接顯示巴士港鐵實時到站時間

51分鐘前

iPhone在去年推出iOS14新增了Widget小工具，不過相信許多用家並沒有使用Widget小工具的習慣，最近有香港人推出了「Datatone」，專為在香港生活的人設計的Phone Widget，當中使用了不同的開放數據，包括港鐵、巴士等交通工具的實時到站數據或是每天的熱門搜尋關鍵字油價資訊等，可吸引更多用家使用Widget小工具嗎？

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相比其他Widget App，這個Datatone的Widget的確較貼地和適合香港人使用，要把它們放到桌面的方法不太困難，只要於主畫面長按，揀選加左上角的「＋」，點進Datatone，便可以選擇合適的Widget工具。

功能一：交通工具到站實時預報

最實用的是交通工具的到站實時預報，包括九巴、新巴、城巴、78條小巴線、港鐵、輕鐵等交通工具，以巴士路線為例，把Widget加至主畫面後，點按編輯便可選擇所需路線，例如先選擇「98」號巴士，再選擇指定的巴士站「駿盈街」即可，其他交通工具的設定方法相似，而且各自以不同的顏色顯示。不過港鐵現時只適用於東涌線、西鐵線、將軍澳線及機場快線。

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記者實測過Widget中顯示的巴士到站時間，巴士的確按時抵達，不過Widget中使用的時間是由巴士公司提供的開放數據，Widget中顯示的時間與巴士App的相同，所以理論上巴士App的到站時間準確，Widget的到站時間也會準確。

至於Widget的更新時間由iOS根據用戶的使用習慣，大約在5至20分鐘自動更新一次，其實也適合恆常上班下班使用，而且Widget小工具直接放在桌面，可解決本港兩家巴士App經常要瀏覽廣告的問題；但也建議用家留意Widget下方的最後更新時間，有需要時入App更新班次資訊。

功能二：「咁大件事一定有人講」

除了交通的實時預報Widget，他們的「咁大件事一定有人講」Widget也挺有趣，當中使用了Google香港地區的搜尋趨勢，不斷更新香港的熱門搜尋關鍵字。點進Widget便可瀏覽當日的10大搜尋趨勢，例如我點進「台山核電廠」便可看到相關新聞及於Instagram中使用了「台山核電廠」標籤（Hashtag）的帖子，幫助用家關注香港正流行的事，另外也有大版的Widget（4x4）。

功能三：香港假期倒數、油價資訊

除此之外，有香港假期倒數Widget，為打工仔倒數下一個法定假期，同時可設定放假前通知。另外有油價資訊Widget，方便用家比較汽油和柴油價格；行車速度牌則顯示其中五條主要道路的交通情況，包括行車速度屏－大埔道沙田段南行近馬場、大老山隧道南行近石門、吐露港公路南行近科學園、新田公路南行近錦繡花園及屯門公路南行近屯門新墟。

Datatone官方指只是由一對90後的夫婦設計，因此App中或有些資訊會有錯誤，建議使用時有甚麼錯誤也可以向他們匯報。

記者：周銥沁

攝影：周芝瑩

編輯：鄒仲安

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