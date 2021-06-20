iPhone在去年推出iOS14新增了Widget小工具，不過相信許多用家並沒有使用Widget小工具的習慣，最近有香港人推出了「Datatone」，專為在香港生活的人設計的Phone Widget，當中使用了不同的開放數據，包括港鐵、巴士等交通工具的實時到站數據或是每天的熱門搜尋關鍵字、油價資訊等，可吸引更多用家使用Widget小工具嗎？

相比其他Widget App，這個Datatone的Widget的確較貼地和適合香港人使用，要把它們放到桌面的方法不太困難，只要於主畫面長按，揀選加左上角的「＋」，點進Datatone，便可以選擇合適的Widget工具。

功能一：交通工具到站實時預報

最實用的是交通工具的到站實時預報，包括九巴、新巴、城巴、78條小巴線、港鐵、輕鐵等交通工具，以巴士路線為例，把Widget加至主畫面後，點按編輯便可選擇所需路線，例如先選擇「98」號巴士，再選擇指定的巴士站「駿盈街」即可，其他交通工具的設定方法相似，而且各自以不同的顏色顯示。不過港鐵現時只適用於東涌線、西鐵線、將軍澳線及機場快線。

記者實測過Widget中顯示的巴士到站時間，巴士的確按時抵達，不過Widget中使用的時間是由巴士公司提供的開放數據，Widget中顯示的時間與巴士App的相同，所以理論上巴士App的到站時間準確，Widget的到站時間也會準確。

至於Widget的更新時間由iOS根據用戶的使用習慣，大約在5至20分鐘自動更新一次，其實也適合恆常上班下班使用，而且Widget小工具直接放在桌面，可解決本港兩家巴士App經常要瀏覽廣告的問題；但也建議用家留意Widget下方的最後更新時間，有需要時入App更新班次資訊。

功能二：「咁大件事一定有人講」

除了交通的實時預報Widget，他們的「咁大件事一定有人講」Widget也挺有趣，當中使用了Google香港地區的搜尋趨勢，不斷更新香港的熱門搜尋關鍵字。點進Widget便可瀏覽當日的10大搜尋趨勢，例如我點進「台山核電廠」便可看到相關新聞及於Instagram中使用了「台山核電廠」標籤（Hashtag）的帖子，幫助用家關注香港正流行的事，另外也有大版的Widget（4x4）。

功能三：香港假期倒數、油價資訊

除此之外，有香港假期倒數Widget，為打工仔倒數下一個法定假期，同時可設定放假前通知。另外有油價資訊Widget，方便用家比較汽油和柴油價格；行車速度牌則顯示其中五條主要道路的交通情況，包括行車速度屏－大埔道沙田段南行近馬場、大老山隧道南行近石門、吐露港公路南行近科學園、新田公路南行近錦繡花園及屯門公路南行近屯門新墟。

Datatone官方指只是由一對90後的夫婦設計，因此App中或有些資訊會有錯誤，建議使用時有甚麼錯誤也可以向他們匯報。

記者：周銥沁

攝影：周芝瑩

編輯：鄒仲安

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