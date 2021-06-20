世道紛擾，每天營營役役，你有多久沒感受過自己的步伐、調適自己的呼吸、感受大自然的力量？今天跟大家去一趟慈山寺，擁抱山林、喚醒五感，進入自己的內心。

位於大埔洞梓、佔地4.7公頃的佛教寺院慈山寺，素白的巨型觀音聖像莊嚴神聖。慈山寺不時舉辦不同的禪修活動，如禪七、茶禪、花禪、靜修營等，讓大家借景調心、洗滌心靈。今年重頭項目「慈森．山林療癒」，是將日本及西方森林療癒概念結合佛法精要，融入慈山寺山林之美的禪修新體驗。

慈山寺每日開放400名額，預早一個月供市民預約參觀，但早上八時開始的網上登記，通常秒速爆滿。所以記者已經期待很久，藉拍攝「自肥」入內參觀，更可以體驗同樣是秒速爆滿的新項目「慈森．山林療癒」，療癒整個星期無制限加班後的身心。

穿過普門及菩提聖樹，來到集合地點正念徑，在山林療癒陪伴員歐仲南（Charles）帶領下，開始今日的旅程。Charles說：「開始的時候我們會經過桃花樹，希望藉着這個短短的距離，讓大家慢慢放鬆心情。」山林療癒體驗的主要範圍，是觀音聖像旁邊延伸至背後的正念徑，亦是未來長遠舉辦行禪活動的場地。

走好眼前一步 雜念消失

經過「行深般若」石碑之後，先來一個簡單的行禪。「慢慢把腳提起，然後踏出去，落地的時候盡量去感受腳底的肌肉，是如何去觸碰地面。」

整個山林療癒過程會邀請參加者止語，Charles解釋是希望參加者把時間留給自己，照顧自己的心靈，給自己一個休息的時間。我跟着Charles一步一步的走，平時只習慣催谷自己加快，發現要慢下來原來並不容易。他說：「行禪的意義是，從前的那一步已經走過，但是將來的那步還未踏出。你現在可以做的便是走好眼前的那一步，只要活在當下，很多情緒和雜念都會消失。」

感受完步伐，讓身體進入狀態後，接下來便進行一些呼吸和身體練習，正式開始跟山林「玩遊戲」。

Charles說：「慢慢去尋找重心，找一個舒服的位置站着。」在找重心站立時發現，原來平時站立，根本沒去研究何謂舒服，反思自己平時是否因習慣性而忽略自己感受，「吸氣，呼氣。你這一刻感到的，聽到的，嗅到的，是怎樣呢？你可否感知到太陽在哪個方位照耀着我們？」接着，Charles指引我伸出手去接觸草地，原來觸摸泥土和小草是如此有質感。

之後就和樹木來個互動，Charles提醒我不要心急，在觸碰樹木前，先用不同角度觀察「他」的顏色和形狀，當他是一位新認識的朋友，了解他是怎樣的一棵樹。「感受一下觸碰他的這一刻，是怎樣的感覺？如果你願意的話可以去擁抱一下這棵樹。」抱着樹的感覺原來很有安全感，會感受到他內裏的生命力，彷彿有種被療癒的感覺。Charles表示，大自然本身就有治癒的力量，「雖然我們很喜歡這棵樹，路途仍然要繼續。離開這棵樹之前，內心有說話想告訴他嗎？」此刻，我祝福樹能好好成長，感激他治癒了我。

接着便坐到梯級上，靜靜感受風的流動，吹到臉上觸碰皮膚的感覺。轉動頭部去呼吸風的香氣，以為向下望會聞到泥土氣味，卻又沒有。向上吸和向旁邊吸，風經過鼻進入身體時的溫度和濕度都不同。Charles解釋：「很多時我們接觸外界或大自然，都是依靠我們的五感，即是眼耳鼻舌身。希望借着五感的探索，讓大家可以慢慢拉回自己的心，做到身心合一才能探討下一步的修行。」

剛才還有另一個得着，風是不能控制的，何時才有風的那種等候，又是一種耐性的訓練，Charles指出禪修就好像在進行心念練習，「就如幫腦部健身，當注意力飛走了，便練習如何把它拉回來。飛走一千次，就拉回一千次，這就是心念練習。慢慢適應了，便可以再深入地了解自己的情緒並如何處理。」

樹的啟示 山林療癒

Charles補充山林療癒包含很多佛教道理，例如覺察和正念，而且佛教與樹的關係亦十分密切，「佛陀降生於無憂樹下，成道於菩提樹下，涅槃於娑羅樹下，佛的一生都沒離開樹。佛陀在菩提樹下，了悟到很多人生的道理而覺醒覺悟，希望參加者來到也有自己的體會和覺醒。」他強調陪伴員的角色只是陪伴，因為大自然才是治療師。「我們只是協助參加者打開大門，讓他建立和大自然的關係。希望參加者在完成體驗之後，能有多個角度去觀察生活，更加深入地享受生活每一刻。」早上完成了「慈森．山林療癒」體驗，參加者還可以繼續參觀慈山寺。記得入寺的一刻，我很期待又很興奮腳步很快。經歷了山林療癒的過程，人平靜和喜樂了不少，也覺得自己充滿了能量，達到了效果。

慈山寺副秘書長（社會服務）及輔導中心主管嚴穗華博士，是美國 ANFT森林療癒嚮導。五年前首次在日本接觸到森林浴，感受到佛教所說「一花一世界，一葉一菩提」。她說：「當我入到森林裏，發現自己只是世界上面的一粒塵埃。看到很多小動物螞蟻昆蟲各自在生活，一棵樹在不同季節有不同顏色，告訴我們人生有很多不同變化，當你靜下來便能感受生命真的很奇妙。」她指出樹木散發出來的元素芬多精，對身體健康非常有幫助。森林浴為不少日本人紓緩壓力，壓力少了，人也健康一點。嚴博士說，雖然慈山寺不是一個森林，但擁有非常獨特的環境，有不同的樹木和植物，結合佛教元素的寺院和庭園，給人一種非常之舒服療癒的感覺。希望透過山林療癒活動，讓大家和大自然連結產生智慧，去面對我們日常生活的煩惱。

跟山林玩遊戲

「慈森．山林療癒」

日期： 每月在慈山寺網頁公佈

時間： 上午8時至10時半（150分鐘）

地點： 慈山寺

交通： 港鐵大埔墟站乘坐20B小巴，沿普門路步行約10分鐘

下一輪報名日期：8月16日開始（名額有限，額滿即止）

記者：鄭汝翹

攝影：蕭志南、張志孟