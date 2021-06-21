多年來Land Rover Defender在英國的定位就是一部供當地農夫及莊園莊主遊走崎嶇山頭的代步越野車，不過礙於現時日趨嚴謹的法規，外形歷久不衰的Defender於2015年也難逃停產的命運。雖然Land Rover代理方面於去年已引入全新一代Defender，但是幾經波折新Defender終於都可以試車了。

有別於G-Class夠革命性

有別於Defender最直接的對—Ｇ-Class，Defender可以真真正正稱得上是全新一代，事關它除了沿用了Defender一名之外，基本上車上沒有一件零件是跟舊款有關係的。特別是新車結構上改用了改用了一個高剛性的D7x鋁合金車架以及前後獨立懸掛連空氣避震，並放棄了舊款經典的前後硬軸懸掛和陣式車架。這種革命性改動的最大好處，當然是加強了新車的公路舒適性。

事實上當你把新Defender開上路，實在是很難聯想新舊款居然只是一代之隔，特別是以往Defender那種硬梆梆的懸掛表現不復見，取而代之是一種以往只會在Range Rover車系中出現的豪華乘坐感。再加上有著空氣避震的加持，重達2.3噸的Defender仍能在港島區的山路保持穩定的車身動態，這種表現在從前的Defender絕對是難以想像。至於動力方面，今次試駕的Defender為車系最頂級的的P400版本，採用3公升直六Turbo引擎，最大馬力為400匹，而峰值扭力高達550Nm，0-100公里加速亦只需6.1秒。

若果將以前的Defender開去越野，靠的便是自己的經驗和判斷力，但是跳上新車你再也不必孤軍作戰，事關新車配備了Land Rover引以為傲的Terrain Response 2全地形反應系統，駕駛者只需看圖識字的選擇所屬地形，車子便會打點好一切越野設定。當然若果閣下自問是越野「高手高高手」的話，也可以利用自訂模式，自行調配不同越野設定。正因如此，即使開著Defender挑戰摩星嶺的超級斜坡，車子也能如履平地。

現代科技內裝

至於內櫳方面，新車可謂一洗以往簡陋作風，換來一個簡潔而不失功能性的現代化內裝。全車多處採用防水耐的物料，好讓車主們能夠開着它上山下海。不過講到車櫳的靈魂就不得不提中控台的10吋PIVI Pro屏幕，它不但主宰了整部車的娛樂系統，更能透過它控制一切越野功能和相關360度鏡頭等等。當中能夠看穿地下的Ground Sight Clear View系統，更加是越野時不可少的實用科技。

全能越野車

總括而言，新一代Defender可謂承繼了上代Defender越野之王的聲譽，不過在短短一代之隔，Defender便由一部極其簡陋的越野車，變成一部幾近全能的萬用越野車。當然有着這樣的蛻變，價錢上亦都由上代幾十萬的價位躍升至百萬豪車，以今次拍攝的Defender 110 P400 SE為例，售價便高達$1,298,000，雖然售價比起入門級的Range Rover Sport還要昂貴，但試駕過後便會覺得Defender賣這個價錢其實是物有所值的。

Land Rover Defender 110 P400 SE

引擎: 2,996 c.c. 直六 Turbo

馬力: 400hp/5,500rpm

扭力：550Nm/1,500rpm

傳動：8前速自動波箱，四驅

價錢：HKD1,298,000

查詢: British Motors

採訪：梁彥韜

攝影：黃梓樂

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