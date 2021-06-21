6月迎來夏至，空氣中彌漫着梅雨季帶來的濕氣，令人聯想起大自然的味道，不妨參與各項戶外活動，於周末揮灑汗水！

自然生活市集 集合40個原創品牌

東薈城名店倉首次舉辦大型戶外市集，選址於大嶼山，聯同超過40個本地原創品牌和小店，售賣一系列具本土特色的文創商品、有機食品、精緻手作飾品等。場内同時設有三大巨型木系擴音藝術裝置、手工藝工作坊、現場音樂表演及美食獎賞，同時滿足訪客的味蕾、聽覺，在多元化的活動中享受大自然的活力！

「出走市集 自然森活」

日期：即日至7月4日

時間：上午10時至下午10時；星期五、六、日中午12時至下午7時

地點：香港大嶼山東涌達東路20號 東薈城名店倉

日常療癒所 台灣文青插畫家創作

朗豪坊近來與台灣人氣文青插畫家WHOSMiNG合作，於商場4樓開設「Green Therapy日常療癒所」，創作出四種喜好日常的插畫，旨在推廣綠色生活，同時也能讓來訪的客人在空間中享受寧靜。主辦方特此設計了一系列的Instagram濾鏡，以輕鬆簡潔的插畫及正面的語錄作陪襯，在日常生活中為自己打氣！

LANGHAM PLACE x WHOSMiNG Green Therapy日常療癒所

日期: 即日至7月4日

時間: 下午1時至晚上8時

地點：朗豪坊4樓通天廣場

夏日園遊會 聽歌玩草地小遊戲

The Lawn Club夏日園遊會於中環海濱活動空間舉行，場地集合多種草地小遊戲，例如草地滾球、槌球、布袋球等，為配合社交距離措施，場地設有多個私人花園，每一位客人在活動中也能歡快暢談。除此之外，主辦場地每日都會舉行不同表演活動，包括音樂表演、球類比賽直播等，如有興趣到訪，請先查詢當日表演內容，記得預先在網上購買門票。

The Lawn Club at AIA Vitality Park

日期：即日至8月31日

時間：星期二至日下午5時至10時；逢星期六、日中午12時至下午4時

地點：中環海濱活動空間

購買門票：www.zicket.co

玫瑰花園主題下午茶 嘆雪糕三文治

位於淺水灣的露台餐廳，在炎炎夏日推出全新玫瑰花園主題下午茶，讓人在花團錦簇的環境下享受一段簡約、寧靜的休憩夏午時光。淡雅的玫瑰芳香令人食指大動，影灣園特別為客人送上玫瑰莓果雪糕三文治，讓客人感受到夏日的吸引力。

玫瑰花園夏日下午茶

日期：即日至8月1日（逢星期日、三至六提供）

時間：下午3時至下午5時

地點：香港淺水灣道109號 露台餐廳

撰文：林芷亦

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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