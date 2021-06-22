相遇過後未必可以再重逢，但編織而成的故事，終有其意義。艱難時刻還請大家繼續過好生活，閒時不妨勤學習、多讀書。這次想推介的漫畫叫《葬送的芙莉蓮》，今年獲得「日本漫畫大獎2021」大賞，中文版第一期目前正在發售中。

典型的背景 回憶與前進雙線展開

官網介紹說《葬送的芙莉蓮》圍繞「道別」與「追憶」，也很貼合現在我們身處的境地。角色有精靈魔法師、矮人戰士、僧侶、勇者4個人，十分典型的勇者鬥惡龍式RPG套路，但第一集就反其道而行，乜都未講就已經打倒了魔王，眾人凱旋回城，特別在凱旋當天下了一場50年一遇的流星雨，他們相約50年後再聚在一起看流星。

精靈魔法師就是主角芙莉蓮，她有幾千年的壽命，50年對她來說是很短的時間，而她也不覺得和勇者僅有1年的冒險有甚麼特別。終於50年後之約來臨，她察覺到同伴們都變老了，其後又再發生了一些事情，她才發覺「那陣時不知道，置身的日子都發亮」，決定一個人重新出發冒險，沿途經過當年和勇者一起走過的村莊，也遇到新的同伴。很典型的背景，故事卻以前進和追憶雙線並行。

精靈那陣時不知道勇者的心思

《葬送的芙莉蓮》利用經典的種族設定，讓讀者很容易理解芙莉蓮對世界和時間的看法和凡人不同。50年前冒險時她不理解勇者每幫忙一條村莊，村民幫他造鑄像他都很興奮很講究，那時芙莉蓮覺得他很自戀，但有次勇者告訴她，雕像是為了讓人記得他們，怕芙莉蓮很多年之後只剩一個人寂寞。

50年後沿舊路再次冒險，芙莉蓮才終於明白勇者所說的話。勇者說對了一半，再遇到這些雕像時，芙莉蓮還是寂寞，但也深受安慰。故事不時會在現在的冒險途中穿插過去的回憶，讀者會為芙莉蓮過去的錯失和遺憾而難過，又會為她現在的感悟而感動。

我幾乎每看一集都會流淚，那種那陣時不知道的遺憾很揪心，但又很溫暖。過了數十年，勇者的心意終於穿越時空，突破種族的界限，令芙莉蓮這位精靈懂得人類的心思。那種追憶的感動不是着眼於現在不及過去美好、想回到過去的陳腔濫調；而是過去受環境所限造成的各種遺憾，今天終於察覺到了，試着改變自己繼續前行，就算彌補不到當時的缺失，也總會在某些地方有所成就。

追憶不慬是緬懷過去

日本的作品多有類似的洞見，中島美雪的名曲《糸》有幾句歌詞很應景：「直的那條線是你 橫的這條線是我 這樣交織成的布 說不定能帶給某個人溫暖」。直線和橫線交錯後就不再相遇，但剎那的交錯不會沒有意義，芙莉蓮和勇者及同伴的相遇短暫且留下遺憾，但也為故事中之後出現的新同伴帶來養份。你與我相遇過後或不再相逢，但所有交織和努力也不會白費的，編織而成的故事，終有其意義，或者會以另一種形式為其他人帶來溫暖和幸福。

人生會經歷很多難過的時刻，追憶和回望除了陶醉於過去，始終還要繼續前行，將過去發生過的事情都當成點，一點點的連繫起來，相信編織而成的線會指引向一個更好的方向。

記者：司徒港燊

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