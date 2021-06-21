隨着子女在英國開始建立其社交圈子，父母就不時會收到同學的playdate（遊玩約會）邀請。這類讓孩子在放學後或假期造訪朋友家中、一起玩耍的約會安排，在外國十分普遍，是學習及建立社交的重要環節。當地家長對playdate的態度大都輕鬆自若，沒有太多規矩，所以大家也用不着為此大費周章，但有些基本禮儀還是值得playdate初哥注意的。

快樂黃金兩小時 謝絕家長參與

小朋友首次獲邀到同學家中參加playdate定必心情雀躍，但家長的腦海卻可能出現連串問號，究竟孩子會逗留多久？怎樣安排接送？父母是否須留下來陪玩？要不要買點小禮物送給對方？放心，你不是唯一的發問者，筆者發現這些都是英國家長討論區的熱門話題，大家不妨參考以下綜合的意見。

一般在放學後進行的playdate約為兩小時，因英國家庭較早吃晚飯及睡覺，所以不打算讓子女留在別人家中吃晚飯，通常在6時前就主動接回小朋友。家長可預先跟主人家溝通好接送時間及安排，以免引起誤會。如果你不能在約好的時間接回小朋友，就要盡早知會對方家長，畢竟別人沒有責任當你的免費保姆。

在一般情況下，playdate只招待小朋友，除非你本身跟對方家長是要好的朋友，又或者對方主動邀請你留下，否則家長完成「柴可夫司機」的使命後，就可以識趣地離開。小朋友玩樂期間千萬別直昇機家長上身，不停向對方奪命追魂call詢問孩子的情況。

通常主人家也會為小朋友準備小食，如果你的孩子有食物敏感，可自備小食，但不要「老奉」要人家為你準備特別餐單。此外，家長可買點小禮物答謝對方的款待，烘焙達人可自製蛋糕曲奇，如對方喜歡小酌一番可選擇買酒，否則朱古力或零食都是較大路的選擇。不過送禮前，最好先了解對方的宗教背景，如果是穆斯林家庭，選擇食物送禮時，可以留意其包裝上有否標明是符合教規（Halal）或素食者（vegan）適用，以免好心做壞事。

兒童車座安排接送 外出須獲家長同意

禮尚往來是playdate界的不成文規定，即是當你的小朋友被邀參加playdate後，你也要適時「回禮」邀請對方小朋友到你家中作客，這被視為有禮貌的表現。而如果對方住得較遠而又沒車代步的話，你大可當個好客的主人，主動提出接送安排，但事先要確保自己的座駕是有額外的兒童車座供12歲以下或身高不足135厘米的小孩使用。

至於節目安排方面，有些家長會採取放任政策，讓小朋友話事自己玩，亦有些會準備桌上遊戲或其他小任務，總之就不會讓小朋友整天坐着看YouTube、電視等電子奶咀；不過，也有小朋友約好一起玩熱門電腦遊戲如Minecraft。Playdate通常都在家中進行，如果你想帶小朋友外出到附近公園玩，事前就要取得對方家長同意。

主人家也可以準備小食甚至意粉、燒雞、炸魚等熱葷款待小客人，雖說零食恩物是playdate不可或缺的，但盡量以健康為大前題。建議大家來個小廚神遊戲，既有得食、又有得玩，但要注意安全。如果小朋友打算逗留長一點時間，最好先問對方家長會否讓小朋友留下一起進餐，當然要先了解對方有否食物敏感或其他喜好。

撰文、攝影：Sabrina@香港人在英國新生活

Facebook及MeWe專頁「香港人在英國新生活」版主，到英國做開荒牛，成立公關公司DDUK。與丈夫帶住一子一女，由零開始，一家四口，冇人冇物移居英國，展開新生活。

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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