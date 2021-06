相信大家都經歷過肚子在深夜時打鼓的情況,然後打開家中的食物櫃,看着每包薯片零食、午餐肉、公仔麵不斷向你招手,而你卻不斷掙扎,因為你會記起母親曾説過睡前不應吃東西,因為會「肥死你」。到底,母親的說話有否根據?睡前吃東西真的會致肥嗎?

瞓得耐燃燒卡路里越多

坊間其中一個對「睡前吃東西」的說法就是,當我們睡覺時,身體的新陳代謝會慢下來,結果食物的熱量、卡路里等等都會積聚在身體之中。

但實情是,當人在睡覺時,尤其是快速動眼睡眠(Rapid Eye Movement, REM Sleep)的時候,身體內的葡萄糖新陳代謝速度,原來比清醒時反有所增加,繼而增加燃燒卡路里的速度。而且在一定時間內,越長的睡眠時間,代表越多卡路里被燃燒,直至我們睡過頭,新陳代謝才會減慢。有研究指出,一位70公斤重的男子如果睡眠達8小時,是會燃燒多於500卡路里。

睡前食咩是致肥重點

如果睡前進食與新陳代謝並沒有關係的話,那就與食物的卡路里一定有關?其實我們在睡前進食這個行為並不一定會導致肥胖,甚至乎可以大膽地說:睡前進食不是影響身形的主因之一!真正的元兇,其實是我們睡前吃的是甚麼東西。

大家不妨想想睡前所選擇的食物?相信大部份的選擇都是即食麵、雪糕、朱古力、薯片等加工食物和零食,這類食物都有一個共同點:比較高卡路里,而且含有高油或糖。理所當然的是,這種零食在任何時候進食,其實都會令人肥胖,更何況是晚上呢!

另一個原因,是因為在睡前進食的人,在一般的每日三餐中已攝取足夠的卡路里,因此睡前進食只會令我們攝取過多的能量,繼而把多餘的能量轉化成脂肪,結果便會引致肥胖。

睡前進食不致肥或增胃酸倒流機會

不過,即使你睡前手上的食物是零卡路里,不一定會引致你肥胖,但如此行為其實亦有另一壞處!因為當我們進食後,胃會製造胃液以消化食物。在日間進食後,由於地心吸力和下食道括約肌(lower esophageal sphincte),胃液不會倒流。但當我們進食後便躺下,胃液便會倒流,酸性的胃液會使我們的食道灼傷。

睡前3小時應空肚

睡前進食容易造成胃酸倒流,腸胃及肝臟科專科蕭嘉輝醫生指有幾個原因。「睡眠時身體所有機能都在休息狀態,腸胃蠕動亦較慢,加上身體躺平沒有地心吸力,胃裏的食物和胃酸有機會湧回食道內而引致胃酸倒流。」

胃酸倒流與性別沒有關係,但反而與體形有關。「男女患者比例沒有多大分別,但中央肥胖人士便要留意,因為腹部脂肪壓住胃部,胃部有外來壓力,胃裏的食物便容易向上湧;另一個常見成因就是病人患上裂孔疝症,胃部結構令括約肌難以鎖緊,因而引致食物倒流。」

睡覺時因消化速度減慢,睡前進食的食物基本上整晚浸在胃中,因此病人晚上發病的次數較多及較嚴重。蕭嘉輝醫生建議建議病人墊起枕頭來睡,讓地心吸力把倒流的食物拉回來;另外,睡覺前3小時或以上應保持空肚。「清醒時,進食後胃部排空需要4至6小時,因此睡覺前3小時吃東西,在睡覺首一兩小時,消化系統仍然運作,食物仍有足夠時間消化。」

但有時真的會餓到睡不着,有何解決方法?蕭嘉輝醫生建議可進食少許纖維較高的食物。「例如麥皮或飲用少許蜜糖,但麥皮不要用全脂牛奶來沖調,因為脂肪含量高,反而容易造成胃酸倒流。吃少許啖味餅乾也可以,但不要吃鹹的,因為鹹食會令胃酸產生。進食份量也不宜太多。」

胃酸倒流可致哮喘 食道癌

現時胃酸倒流在腸胃科的定義,已經不只倒流酸水,而是任何物質例如鹼性、酸性或食物,總之任何東西湧上食道,亦算是胃酸倒流。但偶然一兩次有倒流,亦未算是患病,蕭嘉輝醫生指不能單以胃酸、食物或鹼性物質倒流的次數來定斷。「病人須進院以儀器進行24小時酸鹼度測試,病人如果發生倒流胃酸,便按下按鈕,儀器便會記錄下來。醫生亦會觀察病人按掣時,是否真的有胃酸湧上來,兩者必須吻合。如以時間簡單計算,病人在24小時內多於4.4%時間,出現不正常胃酸倒流便為之確診。」

「火燒心」是胃酸倒流患者常見的症狀,但蕭嘉輝醫生指視乎病情程度,病人胃酸會湧上不同位置。「有部份病人胃酸會湧上喉嚨,部份湧上中間或較低位置。胃酸倒流除了心口有被火燒感覺或食道併發症外,部份病人容易引發哮喘發作、中耳炎、肺炎、慢性聲帶發炎等。」

由於胃酸倒流通常晚上發作較嚴重,因此又會影響病人睡眠質素,令精神健康變差。另外,胃酸和食物不時倒流刺激食道底部,可引起不同併發症。「從結構來說,可導致食道發炎、食道流血或出血,甚至食道收窄。食道收窄即是食道底部被灼傷得較嚴重,出現很多疤痕,病人吞咽時,食物會卡在中間不上不落,要用水沖下去。再嚴重的話,更可出現病變,例如巴洛氏食道症,這已是癌前病變,增加患上食道癌的風險。」

多汁果瓜助中和胃酸

胃酸倒流的病人,除了不應在睡前進食外,平日的飲食亦要留意。「一般來說喝酒會令括約肌放鬆,容易引起胃酸倒流;酸性食物如檸檬,會產生較多酸水和倒流;太鹹的食物也容易產生胃酸,另外還有油炸食物、高脂、肥膩食物,因磨研消化時間較長以及產生消化液,因此胃酸也會較多,也容易胃酸倒流。朱古力亦容易引發胃酸倒流,但與其糖份沒有關係,而是因為朱古力中的其他成份,會令到食道中的括約肌放鬆。辛辣食物、有汽飲品也應少吃,清淡食物較為健康適合。」

蕭嘉輝醫生建議病人可吃多汁的水果瓜菜,例如西瓜、蘋果,其鹼性和水份多有助中和胃酸;另外亦可食用纖維豐富的蔬食例如燕麥、藜麥,不會產生太多胃酸又有飽肚感。

藥物可抑制嚴重做手術

如果已經改善生活習慣,睡前3小時沒有進食,又墊起枕頭睡覺,而且已戒煙戒酒,多吃清淡食物和努力減肥,但胃酸倒流仍然嚴重,便可能須服食胃藥。

「一般會建議服用質子泵制酸劑,這暫時是全世界最強力的胃酸抑制劑,減少胃酸分泌後,胃酸倒流便會減少或可以控制病情。由於胃酸只是其中一種用來消化食物的分泌物,另外還有蛋白酶、脂肪酶等物質來消化食物,因此服用胃酸抑制劑不會令消化能力變差。」如病人不想長期服藥但又患有裂孔疝或其他結構性問題,便可考慮做手術。「如果括約肌鬆馳或患有裂孔疝,便可進行胃底摺叠手術,將胃頂部𠝹開,然後包着鬆馳了的括約肌,令括約肌變緊,以減少胃酸倒流。」

採訪:Inscie HK、黃以聲

攝影:周芝瑩

編輯:鄒仲安

