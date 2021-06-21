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消夜｜瞓8小時可減500卡路里 食消夜非致肥元兇 惟增胃酸倒流風險

1小時前

相信大家都經歷過肚子在深夜時打鼓的情況，然後打開家中的食物櫃，看着每包薯片零食、午餐肉、公仔麵不斷向你招手，而你卻不斷掙扎，因為你會記起母親曾説過睡前不應吃東西，因為會「肥死你」。到底，母親的說話有否根據？睡前吃東西真的會致肥嗎？

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瞓得耐燃燒卡路里越多

坊間其中一個對「睡前吃東西」的說法就是，當我們睡覺時，身體的新陳代謝會慢下來，結果食物的熱量、卡路里等等都會積聚在身體之中。

但實情是，當人在睡覺時，尤其是快速動眼睡眠（Rapid Eye Movement, REM Sleep）的時候，身體內的葡萄糖新陳代謝速度，原來比清醒時反有所增加，繼而增加燃燒卡路里的速度。而且在一定時間內，越長的睡眠時間，代表越多卡路里被燃燒，直至我們睡過頭，新陳代謝才會減慢。有研究指出，一位70公斤重的男子如果睡眠達8小時，是會燃燒多於500卡路里。

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睡前食咩是致肥重點

如果睡前進食與新陳代謝並沒有關係的話，那就與食物的卡路里一定有關？其實我們在睡前進食這個行為並不一定會導致肥胖，甚至乎可以大膽地說：睡前進食不是影響身形的主因之一！真正的元兇，其實是我們睡前吃的是甚麼東西

大家不妨想想睡前所選擇的食物？相信大部份的選擇都是即食麵、雪糕、朱古力、薯片等加工食物和零食，這類食物都有一個共同點：比較高卡路里，而且含有高油或糖。理所當然的是，這種零食在任何時候進食，其實都會令人肥胖，更何況是晚上呢！

另一個原因，是因為在睡前進食的人，在一般的每日三餐中已攝取足夠的卡路里，因此睡前進食只會令我們攝取過多的能量，繼而把多餘的能量轉化成脂肪，結果便會引致肥胖。

睡前進食不致肥或增胃酸倒流機會

不過，即使你睡前手上的食物是零卡路里，不一定會引致你肥胖，但如此行為其實亦有另一壞處！因為當我們進食後，胃會製造胃液以消化食物。在日間進食後，由於地心吸力和下食道括約肌（lower esophageal sphincte），胃液不會倒流。但當我們進食後便躺下，胃液便會倒流，酸性的胃液會使我們的食道灼傷。

睡前3小時應空肚

睡前進食容易造成胃酸倒流，腸胃及肝臟科專科蕭嘉輝醫生指有幾個原因。「睡眠時身體所有機能都在休息狀態，腸胃蠕動亦較慢，加上身體躺平沒有地心吸力，胃裏的食物和胃酸有機會湧回食道內而引致胃酸倒流。」

胃酸倒流與性別沒有關係，但反而與體形有關。「男女患者比例沒有多大分別，但中央肥胖人士便要留意，因為腹部脂肪壓住胃部，胃部有外來壓力，胃裏的食物便容易向上湧；另一個常見成因就是病人患上裂孔疝症，胃部結構令括約肌難以鎖緊，因而引致食物倒流。」

睡覺時因消化速度減慢，睡前進食的食物基本上整晚浸在胃中，因此病人晚上發病的次數較多及較嚴重。蕭嘉輝醫生建議建議病人墊起枕頭來睡，讓地心吸力把倒流的食物拉回來；另外，睡覺前3小時或以上應保持空肚。「清醒時，進食後胃部排空需要4至6小時，因此睡覺前3小時吃東西，在睡覺首一兩小時，消化系統仍然運作，食物仍有足夠時間消化。」

但有時真的會餓到睡不着，有何解決方法？蕭嘉輝醫生建議可進食少許纖維較高的食物。「例如麥皮或飲用少許蜜糖，但麥皮不要用全脂牛奶來沖調，因為脂肪含量高，反而容易造成胃酸倒流。吃少許啖味餅乾也可以，但不要吃鹹的，因為鹹食會令胃酸產生。進食份量也不宜太多。」

胃酸倒流可致哮喘 食道癌

現時胃酸倒流在腸胃科的定義，已經不只倒流酸水，而是任何物質例如鹼性、酸性或食物，總之任何東西湧上食道，亦算是胃酸倒流。但偶然一兩次有倒流，亦未算是患病，蕭嘉輝醫生指不能單以胃酸、食物或鹼性物質倒流的次數來定斷。「病人須進院以儀器進行24小時酸鹼度測試，病人如果發生倒流胃酸，便按下按鈕，儀器便會記錄下來。醫生亦會觀察病人按掣時，是否真的有胃酸湧上來，兩者必須吻合。如以時間簡單計算，病人在24小時內多於4.4%時間，出現不正常胃酸倒流便為之確診。」

「火燒心」是胃酸倒流患者常見的症狀，但蕭嘉輝醫生指視乎病情程度，病人胃酸會湧上不同位置。「有部份病人胃酸會湧上喉嚨，部份湧上中間或較低位置。胃酸倒流除了心口有被火燒感覺或食道併發症外，部份病人容易引發哮喘發作、中耳炎、肺炎、慢性聲帶發炎等。」

由於胃酸倒流通常晚上發作較嚴重，因此又會影響病人睡眠質素，令精神健康變差。另外，胃酸和食物不時倒流刺激食道底部，可引起不同併發症。「從結構來說，可導致食道發炎、食道流血或出血，甚至食道收窄。食道收窄即是食道底部被灼傷得較嚴重，出現很多疤痕，病人吞咽時，食物會卡在中間不上不落，要用水沖下去。再嚴重的話，更可出現病變，例如巴洛氏食道症，這已是癌前病變，增加患上食道癌的風險。」

多汁果瓜助中和胃酸

胃酸倒流的病人，除了不應在睡前進食外，平日的飲食亦要留意。「一般來說喝酒會令括約肌放鬆，容易引起胃酸倒流；酸性食物如檸檬，會產生較多酸水和倒流；太鹹的食物也容易產生胃酸，另外還有油炸食物、高脂、肥膩食物，因磨研消化時間較長以及產生消化液，因此胃酸也會較多，也容易胃酸倒流。朱古力亦容易引發胃酸倒流，但與其糖份沒有關係，而是因為朱古力中的其他成份，會令到食道中的括約肌放鬆。辛辣食物、有汽飲品也應少吃，清淡食物較為健康適合。」

蕭嘉輝醫生建議病人可吃多汁的水果瓜菜，例如西瓜、蘋果，其鹼性和水份多有助中和胃酸；另外亦可食用纖維豐富的蔬食例如燕麥、藜麥，不會產生太多胃酸又有飽肚感。

藥物可抑制嚴重做手術

如果已經改善生活習慣，睡前3小時沒有進食，又墊起枕頭睡覺，而且已戒煙戒酒，多吃清淡食物和努力減肥，但胃酸倒流仍然嚴重，便可能須服食胃藥。

「一般會建議服用質子泵制酸劑，這暫時是全世界最強力的胃酸抑制劑，減少胃酸分泌後，胃酸倒流便會減少或可以控制病情。由於胃酸只是其中一種用來消化食物的分泌物，另外還有蛋白酶、脂肪酶等物質來消化食物，因此服用胃酸抑制劑不會令消化能力變差。」如病人不想長期服藥但又患有裂孔疝或其他結構性問題，便可考慮做手術。「如果括約肌鬆馳或患有裂孔疝，便可進行胃底摺叠手術，將胃頂部𠝹開，然後包着鬆馳了的括約肌，令括約肌變緊，以減少胃酸倒流。」

Reference：

How to Calculate Calories Burned While Sleeping. Fit Day . (n.d.). https://www.fitday.com/fitness-articles/fitness/weight-loss/how-to-calculate-calories-burned-while-sleeping.html.

採訪：Inscie HK、黃以聲

攝影：周芝瑩

編輯：鄒仲安

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