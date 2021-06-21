Netflix最近上架《侯斯頓傳奇》（Halston），監製Ryan Murphy繼早前執導過《凡賽斯遇刺案：美國犯罪故事》（Gianni Versace）後，今次再製作時裝設計大師的傳奇影集。我不太熟悉時裝，老實説沒聽過Halston的大名，不過主演是喜愛多年，很久沒見的Ewan McGregor，在劇集飾演風騷嬌媚，才華過人的時裝大師，這種傳記式片子應該難睇極有限。

Halston原名為Roy Halston Frowick，在百貨公司設計女裝帽子起家，直至1961年為當時美國第一夫人Jacqueline Kennedy設計就職典禮帽子Pillbox hat而一鳴驚人。很快他轉戰高級時裝界，創造了同名品牌Halston，宏願是「為全美國人打扮」（Dress every American）。最為人熟悉是他的標誌性垂墮繞頸露背連身裙，性感又感性，一洗美國時裝的土味，同時他使用了當時新創造，防水又可手洗的Ultrasuede 仿麖皮面料，設計出一款款簡潔大方不失優雅，方便現代女性日常生活的時裝和飾物百貨，成為美國人家傳戶曉的名字。

影集聚焦Halston打入高級時裝界後最名成利就，輝煌糜爛那十幾年鎂光燈下的人生，當中合乎意料之内地交代了Halston這種天才型時裝設計師，都似乎會經歷的成長背景和成名過程，從兒時暴力父親陰影、被虐的同性愛戀關係、野心創業再低谷反彈、意氣風發而衆叛親離、瘋狂派對吸毒成癮、被自己公司解僱，直到患上愛滋病過世等，算是完整平穩，但不特別深刻的敘述。

不過始終《侯斯頓傳奇》只用到五集，每集45分鐘來交代一個傳奇人物的十幾年，為趕故事而劇情變得走馬看花是必定的。縱使Evan和其他演員都表演出色，其角色的人物塑造還是比較平面淺薄，劇情發展亦略嫌墮入套路，反而《侯斯頓傳奇》 的最大看點是場景設計。劇集側寫了紐約七十至八十年代，亦即是先前寫過的Fran Lebowitz跟普普藝術（Pop Art） 大師Andy Warhol這些名人在的士高（Disco） 夜夜笙歌的日子。劇集還原當時的最潮夜店54 Studio，是紐約文化藝術時尚圈子的後花園，劇集給觀眾一窺究竟那些最紫醉金迷的奢糜時刻。

另外不得不提的是Halston事業高峰期用到的鏡面玻璃辦公室，和由Paul Rudolph設計，在紐約上東城63街居室的極簡設計，現在看來都毫不過時。位於紐約The Olympic Tower 21樓的辦公室， 四面鏡墻摩登非常，Halston舉辦過無數時裝展覽，堪稱是那年代紐約文化圈的經典場所，劇組用心細緻還原。而居所已是私人物業，劇組另行找地方重新搭建場景，到處尋找古董家具，或自己重新建造。

雖然劇集沒有深入探討Halston本人的私自掙扎、才華展現或過去背景，只是流水作業般以其生涯的幾件大事，如創立自家品牌、凡賽爾時裝比賽和後期私生活墮落導致被自己公司趕走等串連起故事，但Halston身處的每個場景，都十分展現到Halston的藝術風格和典雅品味，對觀衆了解這位天才有甚麽了不起，起了非常大的作用。 經常搶鏡是幾乎每幕都會出現，Halston最喜愛亦堅持要擺放的蘭花，令人明白這位藝術家的高明之處，亦是他在設計的時裝和生活中，流露出同樣的感性與優雅。縱使劇情未如理想，但看場景設計和美術指導都夠好睇，五集亦不算太長，值得一看。

撰文：阿蘭

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