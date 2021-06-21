經常也有主人問：我的狗狗很膽小、甚麼都怕的，可以找你們拍照嗎？一般都是完全沒有問題的。不過主人們要留意，我每一節的拍攝時間都有限，所以假如狗狗是比較膽小需要時間才能開始的話，用於正式拍攝的時間自然會縮短，而且照片數量也會少一點。因為太過緊密又會讓狗狗變得害怕起來，隨時因小失大。

一般狗狗可以集中精神的時間上限約為60至90分鐘，在緊張甚至驚恐狀態下的狗狗，這個時間可能會更短。加時拍攝對於狗狗負擔很大，亦非我的原意，所以不是我錢太多不給客人加時，而是我不希望因為人類的活動讓狗狗曝露於不必要的傷害。一般到影樓狗狗會害怕的東西有幾樣：陌生的空間、攝影師、相機、影樓閃燈設備、影樓背景紙、閃燈發出的聲音、閃燈發出的閃光。基本上狗狗可以對於所有的也害怕，也可能對特定的幾樣害怕，也可能會喜歡幾樣而又害怕幾樣，各種組合都會有。

對於一般的狗狗，入門時我已經大約會判斷牠會不會害怕這個空間和陌生人（我）。如果一般沒問題的話，就會開始利用狗狗的sensory adaptation能力讓牠們去習慣和忽視閃燈和聲音，當然這也是短暫在這次拍攝內有效。然後會判斷狗狗是否怕背景紙，最後才是相機和我舉機的動作。一般我不會追求狗狗喜歡拍照，但起碼我須要確保狗狗起碼能夠勉強接受我替牠拍照。當然能做到牠喜歡就更好。

對於非常驚慌的狗狗，我會看情況替牠做一些簡單的情緒處理和訓練，其實就是做Desensitization & Classical Counter-conditioning，讓牠對影樓內事情的觀感改變，從而達至情緒上比較穩定的結果。因為這不是一個訓練的環節，所以我不會向主人解釋我在做甚麼。但主人會看到我在莫名其妙的做一些事情，有時會餵食等等，其實都是減敏訓練的一部份。不過如果狗狗對食物敏感或主人極度不喜歡我以食物作為狗狗改變的動力，那麼我只能用時間讓狗狗一點一點去適應。

當然非常緊張的狗狗是完全不會吃東西的，但這也是一個很好的指標去測試狗狗當下是否處於一個相對安心的狀態。

撰文：小明（轉載自Bambiland）

• 認證專門寵物犬訓練師CTC（Certificate in Training and Counseling）

• 美國APDT專業訓犬師協會專業會員

• 畢業於世界頂尖犬隻訓練學府The Academy for Dog Trainers

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