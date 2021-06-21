最近在香港人氣急升的MIRROR再次開演唱會，先前在頒獎禮上姜濤曾說希望香港歌手可以再次成為亞洲第一，如果MIRROR在歌舞藝都相當出色的韓國出道，不知道韓國的大眾又會有甚麼反應呢？今次會由定居於韓國的Mira（Mira’s Garden）街頭訪問一下韓國人。

MIRROR像日台的明星

大部份的韓國人都覺得他們像日台的偶像，而問到認識哪位香港的明星時，多數受訪人士都不知道香港是甚麼地方；說得出的人，答的都是一些比較舊時的偶像如張國榮、劉德華。而問到最有好感的團員時，以Edan、Anson Lo、姜濤最受歡迎。

如果MIRROR在韓國出道可以爆紅嗎？

有人說有機會在韓國走紅，應該是因為外貌；有人說不能爆紅，因為不是韓國流行的臉型；而比較客觀的，會說因為韓國本身不是很接受其他亞洲國家的偶像，所以日本或中國等等的外國團體，在韓國爆紅的情況不常見；也有人說，歌好的話就會有更多人聽。另外，因為「刀群舞」對韓國偶像來說很重要（「刀群舞」意思是指像軍刀一樣整齊的群體舞蹈，講求的是團隊合作及力度控制），而觀眾評價，光看MIRROR的舞好像沒甚麼群舞的感覺，所以並不太合適韓國觀眾。

HEM CREW與聲樂導師金聖恩的評價

韓國男團BigFlo的前成員黃其天，現在和三位韓國專業導師開設了Youtube頻道HEM CREW，頻道主要做一些韓國歌手或偶像團體的反應影片和評論。Mira也特意找來HEM CREW，與BTS、TWICE等團體的聲樂導師金聖恩來評價一下MIRROR。整體來說他們看得出MIRROR是為了追求自己的風格努力了很多，也很喜歡《WARRIOR》MV的整體概念，認為想表達的東西明確，Dance Break的時候展現了更多的舞蹈動作，突然出現的饒舌部份都很合適。也提到最近K-pop出現了很多複雜和多樣的概念，導致會有理解上困難的部份，但這MV很貫徹始終，所以很好。

說到對哪位成員最有印象，金聖恩導師選了姜濤為她的首選 ，「不停看MV，最能夠進我眼的就是這位」。第二位就是Edan，因為在韓國有一種叫「恐龍相」，是指五官立體深遂、溫柔與性感並存，充滿男性魅力的長相。而「恐龍相」的代表藝人分別有孔劉、Super Junior的東海、BTS的RM和演員金宇彬。

雖然MIRROR的舞蹈暫時還沒達到韓國人心目中的標準，要在韓國競爭可能會有點難度，但如果MIRROR能夠在舞蹈上再增強實力，就可以大大提高競爭力了。無論如何，香港現在有屬於自己的偶像男團是一件難得的事，也是一個值得探討的話題。

記者：Mira

攝影：s.a production

編輯：鄒仲安

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