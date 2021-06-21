早於1955年，美國心臟協會已經發表了第一份指引，建議有某些心臟問題的病人，在進行牙科治療前服用預防性抗生素，防止細菌經口腔進入血液，引發感染性心內膜炎（Infective endocarditis）。

感染性心內膜炎通常源自細菌感染，發生於心臟瓣膜上。細菌經皮膚、口腔、呼吸道或腸胃等進入血液循環系統，在心臟瓣膜形成贅生物（vegetation），造成瓣膜及內膜發炎。脫落的贅生物更可經血液擴散至全身，造成血管栓塞、腦梗塞，對其他器官造成損傷，死亡率高達30%。感染性心內膜炎並不常見，多發生於有風濕性心臟病、先天性心臟病、裝有人工心瓣等病人身上。最常見的症狀是持續發燒一星期以上，通常伴隨乏力、食慾不振及體重減輕等。

不過，預防性抗生素並不是百利而無一害的。每年，因為抗生素引發的嚴重過敏而致死的人數遠遠超出因感染性心內膜炎死亡的人數。而且，過份倚賴抗生素會增加抗藥性，加快超級細菌的出現。其實，如果口腔衞生欠佳，其細菌量絕對不比洗牙及脫牙等牙科治療所產生的細菌少。因此，保持良好的口腔衞生可能比大量處方預防性抗生素更安全、更有效益。

有見及此，美國心臟協會在2007年發表了新的臨床指引，建議只有高風險病患在進行特定牙科治療時如洗牙、脫牙和根管治療等才服用預防性抗生素，而這份臨床指引也一直被香港的醫療系統沿用至今。這些高風險病患包括：裝有人工心瓣、曾患上感染性心內膜炎、未經修補或修補不完全的先天性心臟病病人、及有心瓣閉鎖不全問題的心臟移植者。至於其他較低風險的心臟問題的病人，則應定期檢查口腔，做好口腔清潔，減低患上因口腔細菌引起的感染性心內膜炎。

除了感染性心內膜炎外，以往，裝有人工關節的病人亦須服用預防性抗生素以防止關節感染。不過，自2015年起，根據美國牙醫學會的臨床指引，裝有人工關節的病人在進行牙科治療前已經不須服用抗生素來預防關節感染。

另外，有些病人如免疫系統較弱、糖尿病控制欠佳、長期服用類固醇或抗排斥藥物等，都有較高術後感染風險，牙醫有需要時會諮詢病人的主診醫生和根據臨床情況決定是否須要處方預防性抗生素，制定最適合病人的方案。

撰文：譚鉦鍁醫生（香港口腔頜面外科學會）

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