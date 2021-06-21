電子消費券分電子申請和書面申請，有些分3期；有些分2期，電子支付工具又有八達通、Tap & Go、支付寶、WeChat Pay，這次再為大家更新電子消費券最新消息。

幾時登記？

合資格人士可在2021年7月4日至8月14日期間，以電子或書面登記$5,000消費券申請。

預計於7月4日早上6時會有網站給大家登記，以電子方式獲取比較快。在7月4日至17日完成的電子登記，申領者可於8月1日取得第一期消費券，第二期則於兩個月後即10月1日發放。兩期消費券均於12月31日到期。

至於7月18日或之後完成的電子登記及所有書面登記，申領者可於9月1日取得第一期消費券，第二期則於11月1日發放，兩期消費券到期日也會延後，於明年（2022年）1月31日到期。

八達通分三期特別複雜

八達通獲取消費券方式會和Tap & Go、支付寶、WeChat Pay不同。八達通會分為三期領消費券，首兩期各為2,000元，相隔兩個月發放。第三期的1,000元發放方式較特別，「合資格消費」累積總額滿4,000元後才會發放。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為八達通卡和其餘3款應用程式本質不同：「應用程式會將消費券和一般餘額分開，八達通卡不懂分哪一部份是一般餘額；哪一部份是消費券。畀錢時未必會分到，但系統會計算消費券4,000元之中，有沒有用在不適用的商戶，包括水電煤的公營機構，如果計到你不能合資格地用夠4,000元就不會發放第三期。」

舉例說，你用八達通領了第一和第二期消費券，然後吃飯、坐車花了3,600元；在便利店交水費電費花了400元，但因為電子消費券不適用於公用事務收費，所以雖然花了4,000元，但「合資格消費」總額只有3,600元。要再合資格地消費多400元，才可拿到第三期的1,000元。

其餘3種支付工具：AlipayHK、Tap & Go、WeChat Pay HK會分2期發放消費券，分別是$2,000及$3,000。前者有效期為五個月，後者有效期為三個月，市民可將兩期合併使用。

領取方法

無論是以電子或書面方式登記，AlipayHK、Tap & Go、WeChat Pay HK三種支付工具，都會經手機應用程式直接存入賬戶。

八達通卡則可以在公共交通補貼領取站、7-Eleven、OK便利店、惠康超級市場、八達通服務站或經八達通手機應用程式領取。

不適用商戶

之前有指消費券不能用於乘坐部份交通工具，但目前最新消息放寬了不少。不適用商戶包括：海外網店、政府及公營機構或公用事務的收費（包括水電煤費、稅項、牌照費用、公共機構收費、租金等）、金融產品、個人對個人支付等等。

八達通麻煩但保私隱

被問到4款支付工具的比較時，方保僑也提到了八達通雖然多限制，但在私隱保障方面則更好：「不止個人八達通，一般八達通也可領取消費券，如果大家對私隱有疑慮，我提議大家用一張新的八達通登記，用完不想再用就退回。」不過他也提到八達通可以頭兩期合併使用，但因為有3,000元上限的限制，最多都是合併到3,000元，剩下1,000元須要分開拿。其他三款應用程式能兩期叠加一次過用5,000元，可以視乎個人需要選擇電子支付平台。

記者：司徒港燊

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