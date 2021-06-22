特約報道｜中學文憑試（DSE）放榜在即，中六同學首次要面對出路抉擇，難免花多眼亂。不過心態決定一切，兩位就讀港大保良何鴻燊社區書院（HPSHCC）的同學就是過來人，雖然失意於文憑試，但香港升學出路多元化，只要目標清晰、選讀自己有興趣的課程，依然可以追尋夢想，邁向大學之路。

理科出身的馮詠詩（Stephy）中六時心儀護理學系，但因為文憑試失手而未能直升大學，徬徨之際，被HPSHCC的醫療及保健產品管理高級文憑課程內容吸引，遂決定報讀。經過兩年努力，今年她已獲多間大學取錄，可謂「贏在終點線」。究竟當初她為何會選擇這個學科？「這一科內容廣泛，涵蓋了護理學、藥劑學和各醫療專業學位內的必修基礎知識，讓我可選擇最適合自己發展的醫療專業。而且畢業生每年也成功獲各大專院校取錄，可以加入不同的醫護專才行業，升學及就業前景理想。另一個吸引之處是學習環境，記得初次參觀時，已覺得這裏的教學設備很完善，像我就讀的科目就有模擬藥房、保健產品專櫃及無菌病房等，上課時就如置身真實的職場環境，有助投入學習。」

活學活用 理論實習兼備提升學習興趣

由刻板的中學生活跳入專科範疇，Stephy自言擔心會難適應，但講師們的教學方式令她很快能融入教學之中。「中學的學習模式較為單向，大多是老師講解、學生聆聽，但這個課程教學方式比較靈活，即使是複雜的理論，講師也會用有趣的實例作解說，幫助同學深入淺出理解內容。而且課程重視實習，兩年間我學會製作藥膏、藥水、模擬分發藥物等過程，當中須接受多次實習技巧評核，不再是死背書，而是真正做到活學活用。」

醫療相關的學科是以人為本的行業，校方不時會安排交流活動及業界講座，讓同學有更多實戰經驗。「雖然因為疫情關係無法前往外國實習，但校方也安排了澳洲昆士蘭大學的網上交流活動，又邀請了香港註冊藥劑師講解職業前景及工作概況，讓我們對行業需求有更深入了解。」

亦師亦友 導師鼓勵成功入讀「神科」

修讀高級文憑期間，Stephy一直以升讀大學為目標，但最後卻由護理學變成職業治療學，這正是她學習不同範疇後的一大轉捩點。「修讀過不同科目之後，才真正了解自己的興趣。我比較喜歡與人接觸，而職業治療師的服務對象涵蓋不同年齡層，又須具備良好的分析及溝通能力，所以講師們覺得我頗為合適。分析過各行業的出路與前景，深思熟慮後，決定將職業治療放在首位。」憑着優異成績，Stephy終獲得多間院校取錄，包括香港理工大學的職業治療學、中文大學的社區健康理學士等，最後她敲定被譽為「神科」、收生分數極高的理大職業治療學（榮譽）理學士學位，繼續她升學之路。

經過兩年的努力不懈，終於如願以償入讀大學，Stephy有何感想？「兩年來與講師建立了一個亦師亦友的互信關係，我要衷心感謝他們的支持和鼓勵，兼顧忙碌的教學工作之餘還會抽時間關心每位同學，與我們討論升學就業問題，讓我更了解自己的嗜好與專長，選擇最合適的升學之路。」

營養及食品管理 課程與生活息息相關

修讀營養及食品管理高級文憑的余澤豪（Joe），當初同樣因為文憑試成績不理想，無法直升大學，故希望報讀高級文憑課程再銜接大學。「我一向對營養及食品學有濃厚興趣，後來看到書院宣傳，覺得這一科與日常生活息息相關，而且升學率高、就業前景也非常理想，於是決定報讀。」Joe坦言，起初也擔心課程要牢記艱深難明的理論，但入讀後發現課堂有很多實踐機會，多元化程度完全超出他所預期。

「營養及食品管理高級文憑第一年為基礎課程，第二年會選修食物及營養科學或食物科學及食品安全，課程既有理論，也重視實踐，除了有食品科學、營養學等專業知識外，課室內亦有完善的科學實驗室及食物實驗室設備，讓我們實際應用書本裏學到的知識，包括如何烹調食物、設計營養餐單及檢測食品等，內容有趣又多元化。」

參觀食品機構 實地了解行業知識

營養及食品管理高級文憑着重實戰經驗，雖然受疫情影響海外交流活動須暫停，但校方也積極為同學安排本地營養及食品機構的參觀活動。「校方曾安排我們參觀香港卡樂B的廠房，了解到相關食品的製作過程及食品安全知識。這些內容雖然在課堂上也有提及，但實地接觸、再經講師從旁講解，不但印象更深刻，也對未來的工作更有體會。我也曾參加維他奶公司的實習生招募講座，得到更多相關工作的要求及就業前景，對自己升學及就業也更有信心。」

出路理想 接駁多間院校繼續學業

除了學習本科知識，Joe修讀高級文憑期間也積極參與校內活動，從不同層面擴闊眼界。「這兩年我曾擔任學生代表，學生代表是講師與同學之間一道重要的溝通橋樑，負責收集同學對日常教學、書院支援、書院設施等的意見，再向相關的講師及職員反映跟進。過程中我學會不同的溝通技巧，也比以往更懂得表達自己。」

營養及食品管理高級文憑的前景理想，想繼續升學的同學可以銜接本港八大院校或申請外國大學的相關學士學位課程；想投身就業市場又可從事有關食品及營養的相關行業，包括營養師助理、食品研發、食物安全管理或衞生督察等，出路廣闊。修畢兩年課程的Joe亦已獲得香港大學理學士的入場券，今個學年將會升讀香港大學理學士（主修食品及營養科學），一圓他的大學夢。

SSSDP學費資助 紓緩經濟壓力全心投入學習

Stephy及Joe當初失意於文憑試，報讀高級文憑時也曾擔心會為家人帶來經濟負擔。可幸二人修讀的課程均獲納入教育局「指定專業／界別課程資助計劃」（SSSDP），扣除資助後，獲取錄的本地學生每年學費只需港幣$21,600，加上校方提供各類型的獎學金予學生申請，既可減輕經濟壓力，又可保持同學們的競爭上進心態，全心全意享受學習過程。

作為過來人，Stephy及Joe均表示文憑試並非代表一切，所謂「條條大路通羅馬」，只要找到合適自己的路，努力向目標進發，同樣可以創出自己的一片天。

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