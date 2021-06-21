北京狗（Pekingese）體形嬌小可愛，卻偏偏是固執和臭脾氣的「小辣椒」，令你又愛又頭痛。今集《動物百科》就探訪了Olivia和她多年前領養回來的北京狗Apple與Mil Mil。想了解北京狗的由來、性格、生活需要、醫療注意事項及她們相遇的故事？馬上去片啦！

北京狗的歷史

有指北京狗已有兩千多年的歷史，是來自中國的古老小型犬。數世紀以來都是皇室限定的寵物。直至鴉片戰爭期間，英法聯軍在紫禁城內掠走五隻北京狗回到西方，以及慈禧太后將北京犬送贈數名美國人後，西方人才開始認識北京狗。以迷你獅子見稱的北京狗，古人認為是吉祥的象徵，因而稱牠們為福狗。對於牠們的起源民間眾說紛紜，神話色彩濃一點的說法，是古時有一隻與狨猴相愛的獅子，介懷自己龐然的身驅跟狨猴不合襯，徑自到佛祖跟前，着衪把自己的身體變小。身形變小的獅子，終遂其所願與狨猴相愛。及後有指現今的北京狗，就是那隻深情獅子的後裔。

北京狗的個性

主人Olivia指，北京狗絕不是乖巧聽令。固執、機智以及臭脾氣，是北京狗常見的標籤。Olivia分享：「牠們的性格高傲，以Mil Mil為例，牠不會怎樣理睬你。即使跟別家的狗玩，玩一陣子又會仰頭離開，一副很了不起的樣子。有時好像公主，你好像要服侍牠們一樣。Gigi從前很嬌小，當走到門前，牠會站在原地着你抱牠。」

銅鑼灣動物醫院丘沛然獸醫笑指北京狗脾氣不佳或對你有意見時，或會不斷吠叫甚至咬人。新手主人宜讓北京狗接受犬隻訓練，減低牠們因性格而生的行為問題。Olivia亦補充，甫領養三狗回來時，因人狗互不熟識，狗的戒心重，她亦因此吃了不少苦。Olivia說：「剛剛領養牠時遭咬至遍體鱗傷，你看牠的體形這麼小，但咬人的能耐跟大狗一樣，雙手滿是瘀傷。但你慢慢教牠，讓牠知道不能咬及咬人是沒用的概念。可能聊天的時間多了，牠懂我的意思，如今乖巧了不少。」

北京狗的醫療及生活需要

銅鑼灣動物醫院丘沛然獸醫指，北京狗因為扁面的特質，較其他動物容易出現眼部及氣管疾病。丘解釋：「眼部方面，最常見的情況是眼球突出及乾眼症；氣管方面較常出現氣管下塌、先天性氣管發育不良或氣喘等情況。此外，北京狗亦相當容易患上短吻犬阻塞呼吸症後群，嚴重者須盡早接受鼻孔矯形手術或切除過長的軟顎，以減輕呼吸困難的程度。」扁面特質亦令北京狗在炎夏更容易中暑。主人除了應避免帶狗隻在高溫下外出外，控制愛犬的體重亦有助紓緩牠們走動時的不適。

除此以外，長腰短腿的身體比例，亦令北京犬容易有椎間盤問題。丘續說：「因為牠們腳短身長，所以椎間盤容易突出。最主要都是控制體重，同時抱牠的時候，最好是平抱。不要抓着腋下抱起牠們，避免弄傷牠們的腰骨。」

最後在日常照顧上，因為北京狗擁有兩層毛髮，加上天生長毛。主人必須每天替牠們梳毛，保持身體乾爽，減低患上皮膚疾病的風險。而眼睛突出亦會影響淚腺有過多分泌，主人每日可用棉花球及清水替牠們清洗眼部，保持衞生。

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