近日有報道一名男士因為頸上多了個紫紅色斑印，被女友誤會是俗稱「咖喱雞」的吻痕，懷疑出軌，經診斷後確定為「紫癜」。其實紫癜是一種皮下出血的疾病，中醫學稱為「紫斑」，屬於中醫血証的範疇，是由於不同因素導致血液溢出肌膚之間，使皮膚出現青紫斑點或斑塊的疾病。

「紫斑」亦常被誤以為是皮膚病，其分別在於紫斑表面平坦，沒有凸出來的皮疹和損傷，沒有明顯痕癢，出血嚴重時可見輕微腫脹，並在其他部位發現隱隱細小的斑點，亦可伴隨其他出血症狀如鼻血、血尿等同時出現。根據斑塊和斑點的不同顏色、出血部位和病人的全身症狀，「紫斑」病在中醫可有不同分型。

兩種常見紫斑類型

1. 陰虛火旺型紫斑

皮膚斑點或斑塊呈青紫色，時發時止，可同時出現鼻血、牙肉出血，伴有心煩、失眠、手足心熱、晚上汗出、皮膚乾燥、便秘等全身症狀。

2. 氣虛不攝型紫斑

皮膚斑點或斑塊呈淡紅色或淡紫色，病情較長，患者多見疲倦乏力、精神不振、面色蒼白、胃口不佳、甚至頭暈眼花等。

紫斑中醫治療

根據以上兩種型的紫癜，中醫分別以滋陰降火、涼血止血、健脾益氣、養血攝血的方藥治療，亦會配合一些常用的止血中藥如小薊、槐花、側柏葉、白茅根、白芨、藕節等一同使用。此外，針對以上兩種情形，有些中成藥也會適合，例如「六味地黃丸」用以滋陰養血、「歸脾丸」用以益氣養血等。

紫斑生活飲食注意事項

氣虛型出血者要避免過於勞累如長時間步行和體力勞動，應注意休息，減少說話亦有幫助；飲食均衡，可多吃益氣養血的食物如大棗、牛奶、花生連衣，亦可用淮山、黨參、太子參、黃芪、白朮、茯苓、蓮子、茨實等中藥材煲湯水。

陰虛火旺型的患者應避免過度劇烈運動、暴曬汗出、避免生氣，保持情緒穩定，平時多吃清涼滋潤養陰的食物如豆腐花、豆漿、蜜糖水、芝麻糊、番茄、雪梨等；亦可以沙參、麥冬、玉竹、百合、雪耳、無花果等中藥材煲湯水。

蓮藕性寒、味甘，有涼血止血散瘀、益氣養血的功效，坊間也可找到包裝的蓮藕粉，建議可煲水作茶療飲用，對陰虛火旺型紫斑有幫助；氣不攝血型紫斑患者可加入大棗數粒，加强補益氣血的功效。如病情嚴重或持續，請看醫生。

撰文：香港註冊中醫李浩然

編輯：鄒仲安

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