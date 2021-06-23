香港不少女士也會處理身上的毛髮，除了到坊間的美容院，市面上還有不少品牌都推出了家用脫毛機，但實際效果如何呢？我們借來了Philips的升級版Lumea IPL家用脫毛器和日本CosBeauty Joy Version IPL 30萬發脫毛機比拼。

先是Philips的升級版Lumea IPL家用脫毛器加入了品牌獨有SenseIQ科技，可以自動識別用家膚色，智能計算出最適合的彩光強度（共5檔），而且設有4款不同的配件，適用於腋下、面部、比堅尼位、手腳和全身。

至於CosBeauty Joy Version IPL 30萬發脫毛機是日本Cosme脫毛類排行第一名，同樣閃光強度有5度可以調校，有3個配件包括身體燈頭、臉部燈頭、比基尼燈頭，另設有膚色傳感器，能自動調較閃光強度。

測試結果顯示，兩部脫毛機也能成功減慢毛髮的生長，以Philips的成效更顯著，其Sense IQ功能協助用家選擇強度的確貼心，至於CosBeauty的性價比較高，二千多元便有交易。

SkinRight皮膚專科中心黃之健醫生指，彩光脫毛與激光脫毛的技術成熟，只要正確使用有保證的儀器，不會對皮膚造成損傷，而達至減慢毛髮生長的效果，甚至減少毛囊中的毛髮；另外要注意彩光（IPL）的強度較低，脫毛的成效亦較低，而且試用後要使用潤膚膏、冷凍毛巾等紓緩毛孔。

記者：周銥沁

攝影：周芝瑩、鄭皓然

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