總有一個在附近，說的不是便利店，而是行過路過你未必會注意到的自動販賣機。香港第一部自動販賣機，由萬友富士自動販賣機有限公司於1976年引入，當時機內最多只可以擺賣4款飲品。及後自動販賣機的款式越來越多，於2003年更曾有過自動魚蛋生產機，不過後來因資金問題而消失。到了現在，自動販賣機亦一再進化 —— 加了電子螢幕，移動方式也更多元化，平移、側移？輕鬆小事，即使是玻璃製品，都可以安心地擺放在自動販賣機內售賣。

一般說到自動販賣機，大家都一定會順理成章地想起日本。日本的自動販賣機是出了名的數量多款式多。今年6月北海道亦更新了法例，容許使用自動販賣機售賣肉類，連馬肉刺身都買得到。回望香港，自動販賣機亦是推陳出新，熱騰騰的便當都買得到。

E士多自2020年在北區擺放了第一部蔬菜自動販賣機，皆得到不錯的迴響。至今年在馬尾下村作為第三個擺放點，擺放了三部自動販賣機。記者採訪時，不少居民行過路過都覺得十分好奇。E士多創辦人羅挺峰，會想出用自動販賣機賣菜這個想法，源自日常生活的不便：「由沙頭角公路鹿頸到前面坪輋迴旋處，都是沒有士多，只能到馬尾下這一間。最近的街市要去到聯和墟，路程最少15至20分鐘。但夏日炎炎，家人沒有車牌，平時出入都只能依靠巴士和小巴，卻經常沒有座位，一等就是一小時。」

E士多挑選約100款不同的蔬菜種類，包括菇類、瓜類和沙律菜，每一至兩星期會變換款式。蔬菜使用氮氣包裝，原理是以氮氣迫走氧氣，抑制微生物增長，令蔬菜能保鮮，同時不影響味道。羅挺峰指不少大型超市如CitySuper，甚至波仔飯，都有用氮氣包裝來保鮮。

除了食物保鮮外，自動販賣機擺在戶外，要面對香港冬夏的溫差和潮濕，對E士多合作夥伴兼OVESER項目總監郭子樂（King）都是一個很大的挑戰。從前大多與國泰、太古集團和政府部門合作，皆擺放在室內。為了監控機內溫度合乎標準，機內最少會擺有兩個溫度探測器，包括製冷位附近和機身內。監控人員會在兩個探測器的數據中取得平衡作為最終數據，若溫度高或低於標準，手機會即時收到提示警報。「日本以前也有雪糕機，但他們的負18度機都密封，我們特地造了一個隔熱玻璃，讓客人見到產品再拿到手上，客人會感到更安心。」 負18度機，更讓食環處修正了現有的自動販賣機牌照：「我們都可以預見未來食環處會因應新機的款式和技術去調整本身的條例。」

自動販賣機的發展空間，當然不止於蔬菜和凍食。香港初創企業「和田弁当」亦獲食環署發出全港第一部熱食便當自動販賣機許可證，以其獨有的熱鏈運送，讓便當由在中央廚房完成製作，直到運送到各區的自動販賣機內都能保持在60度以上。由2019年開始到現在，和田弁当已達到收資平衡，每天大約兩小時內就可以將當天的飯盒賣完。和田弁当聯合創辦人Kenny直言他們在食物上下了重本：「我們的日藉總廚兼聯合創辦人，在餐飲業工作了20多年，便當的用料也堅持使用100%日本米和日本進口的醬油。」在食物的開發上，他們嘗試過不下600種食物，最後發現大約有200種適合擺在自動販賣機內販賣，有些食品如炒河就不適合擺在機內。

熱食便當機其實並不是甚麼新科技，台灣早在2018年已經在台北101擺放數部。但和田弁当的機械活動就來得更平滑和穩定，系統和核心皆由和田弁当花費百萬自行研發，由中國購入機身硬件，再在香港由自己團隊，改裝最核心的配件和操作系統：「第一代台灣機相信都仍然要售賣一些乾身的食物；我們第二代機，即使是有湯的食物都可以擺在機內。」

不過，又有店面，又有人看店，會不會違背了自動販賣機的原意？Kenny認為客戶體驗十分重要。事關產品是食品，當客人有任何問題都有同事即時解答，客人才可以放心使用自動販賣機。他們亦有無人商店，但銷量比有人的商店低近四成。除此之外，他認為使用自動販賣機可以減省人手和客人減省購買的等候時間，更可以記錄並預測銷售，結合銷售員的觀察，準確率高達95%。他又指1位同事已可以處理3部機，即可以處理240個客人，相比快餐店樓面1人只可處理約40人，效率來得更高。

受疫情影響，自動販賣機商業模式亦變得更為人接受，連歐美國家都重新興起「Dark Kitchen」模式，將食物以派送或自動販賣機形式擺放，減少社交接觸，相信自動販賣機的發展空間極大。

記者：林泳區

攝影：許先煜、張志孟

編輯：鄒仲安

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