最近常聽到情緒病病友感嘆要食太多藥。其實這是一件好事，為何要埋怨呢？我就趁這個機會和大家聊聊情緒病藥物的歷史吧。

故事要從1950年開始講，話說第一隻情緒病藥其實不是情緒病藥，而係大家都好熟悉的抗組織胺藥，它的出現也讓醫學界發現到受體的存在。有些醫生發現它令人眼瞓的副作用，於是思考能否用來治療因焦慮而失眠的病人呢？時至今日，醫生依然用抗組織胺藥作為短效安眠藥來使用，例如 Promethazine、 Chlorpheniramine等。

接着一個意料不及的幫手出現了，它就是Amphetamine（安非他命），醫生發現病人用藥後，行為與思覺失調病人很相似，於是推斷病人體內可能有相關藥物可以作用的受體。

五、六十年代，由抗組織胺藥演變出來的情緒病藥三環抗抑鬱藥終於面世，一直沿用至今。不過它的副作用很強，而且無選擇性，即是藥物影響到的所有受體都會起反應，導致無法排尿、便秘、口乾、眼乾，再加上眼瞓。

醫學界發起新挑戰，想發明一隻既能抗抑鬱又不會有太多副作用的藥。

1988年，史上第一隻正式的抗抑鬱藥Fluoxetine終於面世，正式學名是選擇性血清回收抑制劑（Selective Serotonin Reuptake Inhibitor）。大家可以留心到這裏有三個重點，第一是科學家終於可以造出有選擇性的藥物，第二是我們發現了血清素，第三當然是發現有血清素受體的存在。

之後其他藥在過去20年，紛紛如雨後春筍般由不同藥廠製造出來。

那為何情緒病需要服用如此多種藥呢？

情緒病病人常服食三類型藥物：

一、抑壓焦慮的鎮靜劑，例如常見的苯二氮平（Benzodiazepine）。

二、本科藥物，抑鬱的用抗抑鬱藥、躁鬱的用情緒穩定劑、思覺失調的用抗精神性藥物。

三、幫助休息的安眠藥

每一類型藥物又可能有兩三隻不同的藥物，大家一齊發揮作用，即是所謂團隊精神，當同類型藥物的種類越多，每一隻藥的劑量亦可以相應減少，從而減少副作用。這樣就可以成功打造出一個藥物方案，用劑量最小的藥（留意不是數量）、最少的副作用，去達到最大的效果。

再加上好多人有痛症，需要神經痛藥；也有部份病友，需要食一隻俗稱叫做解藥、可以壓抑藥物副作用的Benzhexol（苯海索），因為篇幅所限這次我就不詳講啦。

如果每一種類型又有兩三隻，這樣加起來，六七八九十隻藥是正常的。

所以我奉獻大家一句，別再抱怨你食藥食得多。大家係好好彩，可以使用歷經30年時間才製造出來、對抗情緒病非常之有效的藥物，歡呼都來不及啦，為何會埋怨呢？

撰文：蘇孝堅藥劑師（香港藥劑師工會）

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