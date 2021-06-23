有本書叫《四個約定》，作者是 Don Miguel Ruiz，書中提及的四個約定，分別是：讓語言保持正直無偽、不要計較、不要妄作假設、時刻全力以赴。多年前讀到此書，覺得這幾點對我做人處世也有啟發，推介各位一讀。不過此文並非探討該書，只是借用這一標題，續談資安的「四個約定」，但願各位不論身處何地，均能維護心中的光，多多珍重。

約定一：未雨綢繆

事情未發生前的準備功夫，往往就是最佳的投資。出事前先備份數據，一年只用花數百至千多元（也有免費的方案），但數據損毀收復卻要花數千元，還不一定救得回來，未雨綢繆極為重要。預先想像一下，萬一硬盤被水浸，又或是電腦被惡毒歹徒在光天化日之下搶去，你會有何後果？預先用硬盤或雲端做好備份，做足全盤加密（full disk encryption），可以減輕損失。不處被動，積極主動面對。

約定二：不做豬隊友

整個團隊的保安成敗，往往取決於最弱的一環（weakest link），其他人如何小心，但原來有成員「覺得自己不重要」。例如有人積極保護自己的對話記錄，但原來與自己對話的人，其手機只有四位數字密碼，甚至完全不設密碼。不要說：「我的手機沒有敏感資料，所以不用設防。」試着說：「我寧願把密碼加到 10 個位或以上，以免自己變成豬隊友。」

約定三：圍爐共事

同袍之間相互提點，例如發現對方的密碼記錄在筆記簿（或筆記程式），就提醒對方要學習使用密碼管理器。對方不懂用密碼管理器或二步認證，就教他如何用。對方嫌貴，就組隊用多人計劃去分擔成本，相互鼓勵。圍爐的方式很多，共事常有更佳效益。

約定四：做得一件得一件

資安措施過多，要做到簡單一步到位絕不容易。但大原則還是一句：強好過弱，有好過無。例如之前寫文建議 iPhone 密碼要有 11 位，但即使做不到，那麼起碼確保有 6 位也較 4 位好。不要因為做不好所有資安措施而灰心，要像拯救沙灘上的海星一樣，救得一隻得一隻。

外頭風雨飄蕩不定，望各位同路人好好裝備自己，他朝路上必然相聚，感激陪伴成長，沿途有你！

文：薯伯伯

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