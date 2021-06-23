椎間盤突出，令人痛不欲生；患上抑鬱症，在情緒邊緣跌盪。年約40歲的Jean不斷在這兩病徘徊，受歧視、不被信任、感情受創等曾令她跌進谷底，但她總靠意志走出來。曾想過離開香港重新生活，便走到台灣避世，親眼見證同性婚姻合法化，最後卻因香港是家，半年後決定返港盡力推動、爭取性小眾平權，並創立女子籃球隊，積極備戰2022年在香港舉行的同樂運動會（Gay Games），冀為性小眾出一分力！

椎間盤突出術後多次復發 旁人不信患病

2013年，Jean發生了交通意外，起初以為只有表面傷痕，但一個月後，當她替父母在車尾箱拿東西時，頸部到手臂頓時感到不適，當刻開始手部不太能發力，「連按滑鼠都很辛苦。」故尋求骨科醫生協助，起初照了X光卻找不到原因，期後再進行磁力共振（MRI）檢查，發現第三頸椎至第六頸椎均有突出，但情況未嚴重到須進行手術，故嘗試透過中西合壁治療，以針灸、手法來紓緩痛症。2016年，她又因椎間盤突出而痛苦萬分，當時日常生活全受影響，「由刷牙、洗面、扭毛巾、開門等，每一下舉起，每一下動作，對我來說也要出汗。」持續進行中醫治療，她形容當時針灸起針後，手臂肌肉不懂回彈，中醫指她的肌肉正在萎縮，「當時手臂如同沒有肌肉，猶如手腕般幼。」

所以她又再向骨科醫生求診，最後Jean進行了人造椎間盤手術，換走第四至第五節頸椎，但後來仍是間歇性復發，但一切都是自己默默承受，「不想拖累他人，不想家人特意照顧我，一直堅持不要成為別人的負擔。」其實Jean的家人之前不相信她患病，並直言「你想看醫生看到何時？」，以為她只是不想上班，看醫生只為騙假紙，但後來親眼見證她出事並送她到醫院，家人才知道她真的患病，哥哥直言：「她致電給我說：哥哥，我連戴錶也沒有力，這不能假裝的。」

曾兩次想死 台灣生活平靜內心

情緒問題非一朝一夕而成，Jean曾以為因失戀而情緒變差，但兩次自殺念頭湧現，令她意識到自己或已患上情緒病。當時她與台灣籍前女友一直糾纏不清，分手後放不低，患病卻不被諒解，工作、生活不如意等，負面情緒侵襲身心，「當時每晚飲一支半白酒才能睡着，這令我醉倒，終於可閉眼睡着，但睡一至兩小時又會醒來，又開始失眠。」有一晚她如常借助酒精入睡，但凌晨又再醒來，輕生念頭閃過腦海，「當時家中有一個小露台，就想其實現在走過去也挺好，就可以脫離。」但一想到哥哥的家與自己只有一街之隔，他又剛誕下子女，Jean不想因此打擾哥哥，故在床上抑制着自己不要動，「我覺得只要身體一活動，我就會按腦海所想而尋死。」

其後Jean到日本福岡旅行散心，誰知自殺念頭又再出現。在旅程尾段，她到位於海邊的場館觀看相撲大賽，卻無緣無故哭了，「不知自己來福岡做甚麼，即使一個人旅行，也沒意義，覺得生活也沒意義。」她突然想起只要走出場館，往大海一跳就可脫離，最後她再次以意志強迫自己不要動，待情緒穩定後再慢慢走出場館，「我走出去並跟自己說，右面就是海邊，不要望，向前走吧。」往前走了一段時間，輕生念頭終於消散，「能正常呼吸，能望回事物，能重返自己的世界，當刻的感覺是，沒事了。」返港後，Jean希望能離開香港，故選擇到台灣過新生活，「該半年時間猶如慢慢重組自己。」居於台灣時，Jean猶如放下香港所有事，首次沒有工作及離開家人、朋友等，她每天也會做運動，內心亦變得平靜，「該段時間探索到自己，開始慢慢知道自己想做甚麼。」

盧凱彤離世觸發情緒向精神科求診

雖然曾出現自殺念頭，但Jean並無尋求專業人士協助，只是多留意抑鬱症的資料，並開始做運動，而真正觸發她向精神科醫生求診，是因為偶像盧凱彤墮樓身亡。Jean與台灣籍前女友分手後，在情緒低落、沒有傾訴對象時，無意間聽到盧凱彤的歌曲，令她頓時找到寄託，「我會覺得情緒有所紓緩，有人明白，不止我一個如此傷心，有首歌可安慰、陪伴你。」而盧凱彤生前亦受情緒病困擾多年，一直接受治療並面對所有事，Jean亦視她為一個方向，「好像一個帶領着我，慢慢做得越來越好的人。」

由於精神支柱突然離世，Jean當下感到傷心及震驚，人生再次失去方向，情緒接近崩潰，令她決意向醫生求診，其後被轉介至精神科，確診抑鬱症並處方藥物，惟她只服食過藥物一次。她認為藥物令她變得沒有感覺，即使藥效令她能安睡，但當藥效過去，她感覺更差，「情緒並非壓制了就代表沒有，而是要找方法紓緩或梳理。」故她尋求心理健康社工協助，繼而轉介至臨床心理學家，至今已接受心理輔導約兩年。Jean與臨床心理學家現已建立互信，學習認知自己的情緒，理解情緒爆發的原因，嘗試透過聽歌及冥想等，令情緒保持穩定，並了解自己內心。患上抑鬱症，Jean認為這是一個令自己成長的過程，學習如何面對自己，她明白抑鬱症是一輩子的，每天起跌也是難關，最重要是學懂如何拯救自己，「當曾經推到谷底時，你會知道自己的極限到哪裏。」

心理治療助情緒病患者

臨床心理學家黃沛霖博士表示，情緒病可使用藥物治療及心理治療，在數據上兩者結合效果較好，部份患者不喜歡服藥，可只選擇心理治療，全都是視乎病人的選擇。臨床心理學家會先評估患者情況，如了解病歷及想法、背景等，再設計合適的治療方法，如認知行為治療、靜觀、接受與承諾、情緒與聚焦治療，最後再讓患者在治療後期重溫所學方法。

黃沛霖博士指當情緒來襲，我們可先認知自己的情緒，並用口說出來，我們應接受自己有情緒，並可進行其他事來分散注意力，亦可做放鬆練習，而身邊人則可聆聽患者的說話，勿說「不要不開心」等或會傷害他人的說話，因面對情緒問題，我們應聆聽、明白及有同理心，如遇到朋友出現自殺念頭，則可鼓勵並陪同她求診。

創網上平台女子籃球隊 積極參與性小眾活動

身為同志的Jean，更在台灣見證大法官就同性婚姻釋憲，「那種感覺是普天同慶，從沒想過有一個世界這麼接納同志！」但想到身為香港人，Jean坦言同志的路不好走，一直也存在歧視，她眼見一岸之隔的台灣能接納同性婚姻，便開始思考自己能否在香港爭取更多，「為何我不可在自己的出生地過這種生活？為何要如同寄居般，在他人的世界中生活？」故在台灣居住半年後，她決定返回香港並積極推動同志平權。

其實Jean早在電台擔任客席主持，從白紙一張到更了解同志圈子，故她亦創立網上平台Jam Live，藉轉發與LGBT+相關的活動及消息，以及閒時進行直播，讓更多人了解及認識性小眾，並讓性小眾團結起來，一起朝平權的路出發，「希望更多人知道，LGBT活動並無停止過，因為越多人見到，就代表越多人接觸及認識。」

她亦舉辦《JaM Talk - Shall We Talk》，讓有需要人士與她在Zoom進行40分鐘聊天，「這幾年香港人也有太多無力感蓋着整個香港，自己也有一段時間向心理學家求診，我覺得與人聊天也很重要。」此外，香港將於2022年舉辦第11屆香港同樂運動會，故Jean在2018年與朋友組成女子籃球隊CLS，冀能一起參與運動會，現時CLS有15位隊員，每星期也會進行訓練，希望到時能專業地參與籃球比賽，「其實我相信香港平權很難，至少你積極參與每件事，就是我們唯一能做的事。」

記者：鍾卓瑜

拍攝：潘志恆、張志孟

編輯：鄒仲安

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