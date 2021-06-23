曾經，阿源大聲疾呼那句擲地有聲的、被譽為香港網絡史上其一最經典的金句︰「這些機會不是我的」，念念不忘迴響十多年，惹來不少網民同病相憐。然而當天與「機會」絕緣的阿源，後來早已脫毒結婚，把一眾巴打「出賣」了。正所謂「仔大十八變，莫欺少年窮」。你今天沒有，不代表你明天也沒有，同樣的勵志故事，正好發生在今集的主角阿軒身上。

中學畢業做地產經紀 應酬中迷失自我

17歲來到英國讀書，在港時就讀於閩僑中學，阿軒自稱中小學時期讀書「麻麻哋」︰「因為同媽咪係單親家庭⋯⋯佢唔得閒叫我讀書，所以去咗閩僑中學。」現年26歲的阿軒，移英才八年多，但說得一口流利英語，加上有點像忘了廣東話怎麼說的金城武式廣東語口音，很容易讓人誤會他是BBC（英國土生土長華人），但其實，在港出生與長大的阿軒，廣東話才是其母語。阿軒解釋，皆因在英國都是說英語為主，只有跟母親傾long D（長途電話）才會用廣東話。

阿軒在香港中學畢業，那一屆閩僑中學畢業生，竟沒有一個能考上大學，阿軒也不例外。為了生計，阿軒嘗試去當地產經紀。「當時覺得如果做到地產，搵到錢嘅話，一世都唔緊要啦，最緊要搵到錢啫⋯⋯」做了一年，阿軒自覺以自己「花𡃁仔」般的外型，根本不可能說服顧客買樓，加上又要應酬「劈酒」，又要「撈客」的迎送生涯，阿軒察覺不可能就這樣當個地產經紀一輩子，是否需要重新思考人生？

單親家庭成長 母親儲學費供升學

因緣際會下，阿軒與相依為命的母親坦白，說希望到外國讀書，但原來軒媽一直已為兒子儲蓄，多年來也儲起了一些學費。阿軒靠着母親含辛茹苦儲來的資金，一個人，一個篋，來到英國錫菲（Sheffield），由預備班讀起考進了錫菲大學（University of Sheffield）。「我嚟到英國讀foundation course，嗰一年教你講英文呀、寫英文呀咁。我每日9點起身食早餐，由9點讀到6點，咁樣做起碼半年，追返同學嘅進度⋯⋯」

現在一口陳冠希式英語的阿軒，想當年，也是「有限公司」。「初嚟英國時候，英文麻麻哋，唔係好識同人傾偈，去舖頭買嘢都唔識點溝通。但我就係咁睇電視，睇到好似研究電視劇咁，如果唔明我會暫停佢，中英文字幕一齊睇，用Google查吓，每套起碼睇咗三、四次，去到啲對白我都記得晒。」天道再一次酬勤，阿軒順利考上錫菲大學，主修經濟。

由勤力的學生變懶散，很容易；但由懶散變勤奮，往往都是難於登天。「媽咪幫我畀晒學費，覺得要頂硬上。我記得做地產時，每個月可能（搵）兩千蚊三千蚊港紙咁，每餐食麥當奴啦，返屋企黐餐啦，終於明白搵錢有幾艱難，所以知道有機會讀書，一定要勤力。」有人因為挫敗而放棄，有人卻因為挫敗而「的起心肝」，也許，人生往往都要經歷過，才知道甚麼要珍惜。

就這樣，阿軒考進大學主修經濟，學士畢業後再進修碩士。自小與媽媽相依為命的他感謝媽媽一直以來的幫忙，「因為知道媽咪犧牲咗好多，先至送到我嚟英國讀書。」現在事業有成的阿軒沒有忘記媽媽，更打算接媽媽到英國生活。

曾任大學客席教授 同英女拍十幾次拖

由那個在香港甚麼都沒有的小伙子，在英國脫胎換骨變身成碩士畢業生，充份體現了張家輝那句經典對白︰「你而家無，但係將來會有。」畢業後的阿軒，不僅成為了一位經濟師，更與現任外籍女友Emma共賦同居，成為了巴打們萄葡的、跟「阿源」差不多「出賣」了巴打們的「叛徒」。

「我同英國女仔拍咗十幾次拖⋯⋯」在大學當過客席教授的阿軒，連「溝女」界都「撈埋」︰「有啲女仔當時同我親熱過一次，但唔代表佢想做我女朋友。」筆者頂唔住了，「一嘢車埋去」︰「乜嘢叫親熱呢？」靦腆的阿軒以支吾以對回應筆者的憤怒。今天的人生贏家，還在意巴打們的感受嗎？

「我認為呢度啲女仔無咁黐身。」「同一間房度，都唔需要大家望住大家隻眼，大家需要自己嘅me-time，想要自己嘅空間，比較獨立囉⋯⋯我一開始第一個女朋友，我成日都黐住佢，後尾佢同我講有啲唞唔到氣⋯⋯」ok，現在是筆者「唞唔到氣」了。完了吧，好嗎？

撰文：曼爸

攝影：Melvin Mok

編輯：洪慧冰

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