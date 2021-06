中風為香港第四號致命殺手,按醫管局的資料顯示,香港每年平均約有三千多人死於中風。雖然中風一向給人的印象多屬老人家的疾病,但近年卻有發病年齡下降的趨勢。由於大部份中風病人在發病前均無明顯先兆,加上中風有致命可能,故科學家一直希望有先進技術可改善及預防疾病。在中風發病率同樣嚴重的美國,便有當地大學連同美國麻省總醫院(MGH)硏發出可幫助監察身體狀況的晶片,臨床測試報告更顯示晶片有助識辨高復發性的中風病人,具預防性的治療效用。

晶片測出多一成隱性病人

這片可透過植入皮膚而偵測中風病人有否復發中風風險的晶片,經已有相關的臨床測試報告,在《美國醫學會雜誌》(Journal of the American Medical Association)刊登。在美國,每年約有80萬人中風,而近四分一人會出現第二次中風。某些病人在首次中風後會服用抗凝血藥(俗稱薄血丸),而有少數病人則被發現有心房顫動(atrial fibrillation)的問題,這亦是引致中風的高風險因素。

硏究員指,有相當數目的病人是找不到導致中風的因素,他們會被歸類為隱源性中風(cryptogenic stroke)。是次硏究因而召集了492名屬此類中風的病人作晶片的臨床測試。這些病人都是在首次中風後十天,讓硏究員替其安裝晶片,再配合心臟監察儀使用,硏究員亦會進行12個月的追踪監察和作心電圖等常規檢查。結果發現,監察晶片識辨了12.1%的病人中有出現心房顫動的狀況,而在追踪監察中,則只能辨別出1.8%的病人有此狀況。

心房顫動致中風

硏究論文的作者美國西北大學范伯格醫學院神經病學教授Richard A. Bernstein表示︰「有很多案例反映中風患者起初的診斷跟心房顫動無關,但後來卻發現並非如此,我們透過植入晶片得以確認這種情況。」

心房顫動屬心律不正的一種,當心房顫動發生時,心跳會忽快忽慢,心臟血液輸出量會減少;又或者因心房組織快速不正常的放電,心房無法進行正常且有效的收縮,變成快速地顫動,導致血液容易於左心房產生血栓,當血栓隨着血流流出心臟,便容易造成栓塞,如血栓塞於腦部便會造成腦中風。

基於是次硏究的發現,硏究報告的高級作者Lee H. Schwamm表示︰「那些在是次硏究中有心房顫動狀況的中風病人,應長期安裝植入晶片以便監察突如其來出現的心房顫動。」另外, Schwamm表示晶片安裝會為治療帶來巨大的變化,他估算每8位安裝晶片的病人,便有1位會被醫生找到他存在心房顫動的問題。在未來日子硏究會着力找出病人心房顫動的持續時間和程度,以及找出可預測心房顫動發展的各種因素,以作更多有關中風的預防性治療。

資料來源︰Bernstein RA, Kamel H, Granger CB, et al. “Effect of Long-term Continuous Cardiac Monitoring vs Usual Care on Detection of Atrial Fibrillation in Patients With Stroke Attributed to Large- or Small-Vessel Disease: The STROKE-AF Randomized Clinical Trial”. JAMA. June 2021; 醫院管理局智友站

撰文:李飛

編輯:鄒仲安

