曾經有一位病人問我：「究竟我服用的抗抑鬱藥，是如何到達腦部發揮其藥效？」於是我就想到把藥物在身體的過程，轉換成搭地鐵的過程，這樣大家可能更容易理解。

我們以Pristiq（Desvenlafaxine）作為例子，它是常用的血清素及正腎上腺素回收抑制劑 （Serotonin and Noradrenaline Reuptake Inhibitor，簡稱SNRI），作用是抑壓血清素與正腎上腺素的再回收，能夠抗抑鬱和增加動力等。它的常用劑量是100mg，即每次服用一粒，就等於有一百隻1mg的Pristiq藥物分子列隊準備進入我們的身體。

第一站是口腔，假設是海怡半島；出發上地鐵，即是吞入肚；進入地鐵車廂，即是進入胃部，當中會遇到其他藥物分子，還有食物、保健品等閒雜人等。他們坐在長長的車廂內，就等於藥物在血液裏溶解一樣。

列車開出到達金鐘站，金鐘是一個超繁忙的轉車站，就好比肝臟，負責身體的新陳代謝，全世界的人都來這裏轉車，而這一百個藥物分子亦都被轉介去身體的各部份。

但其實這些藥物的真正目的地是腦部，亦即係迪士尼樂園（我們假設這是小朋友的腦，一日到黑都掛住玩）。

你說小朋友無抑鬱症？小朋友當然有抑鬱症啦！我講故你唔好駁故。

這一百個藥物分子，在金鐘時大都去了其他地方，只有十位輾轉成功坐上往東涌綫列車。但由於腦部有血腦障壁（ Blood Brain Barrier）保護，不能直接進入。 所以他們要在欣澳轉乘迪士尼綫，再買入場票，才有資格進入迪士尼樂園——亦即係我們的腦部。而有兩位成員因為帶不夠錢，只能望門興嘆，不得其門而入。

最後，有八位Pristiq的藥物成員，就好似小朋友想去迪士尼樂園一樣，最終都能夠去到腦部，發揮抗抑鬱作用。

同一時間，列車亦會從迪士尼樂園接人（藥物分子）返回金鐘站，再由金鐘站輾轉去到大學站，接受大學的篩選。合格的就坐馬料水專線去到腎臟，不合格的，就會被送上另一專車直達屯門——臀部的出口。

我們身體用不着的藥物分子，又或者經過新陳代謝作用而分解了的藥物分子，就是這樣通過腎臟最後經由馬料水專線——尿液排走，又或者直接在屯門——臀部以糞便排泄，離開我們的身體。

撰文：蘇孝堅藥劑師（香港藥劑師工會）

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