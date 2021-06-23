大家都想擁有一把靚聲，如果說話不夠氣、間中會走音、聲音很弱，經常要重覆說話別人才聽到，勿以為吃喉糖就能解決，可能是聲帶退化。網上有測試指如果男性及女性分別不能維持「啊」的聲音多於15及12秒就可能是聲帶退化，並不只是老人家才會退化，年輕也有可能因用聲問題導致各種聲帶問題。

沙聲為主要症狀

耳鼻喉專科醫生陳慶生指這個測試不能作準，「有很多因素影響測試結果，例如肺部不夠氣或有其他問題也會令到說話不夠長氣，比起做測試，其實最明顯的症狀是聲音沙啞，如聲音持續沙啞多於幾星期就是聲帶有問題的警號，要盡快求醫。」

兩大主因致聲帶退化

聲帶退化是一個很籠統的稱呼，代表發聲不清晰，陳慶生醫生解釋有兩個原因導致聲音沙啞，「第一是聲帶鬆弛，大多發生在老人家身上，因退化導致聲帶鬆弛，容易漏風；第二就是聲帶麻 痹，即一邊聲帶未能正常活動，聲帶不能閉合致漏風，從而導致聲音沙啞。」聲帶鬆弛大多因退化引起，而聲帶麻痹可由不同惡性病症導致，「最常見的是肺癌，第二是食道癌，另外完成甲狀腺手術後，容易令聲帶神經線受傷而導致聲帶麻痹。」

聲帶鬆弛注射填充劑解決老人聲

聲帶麻痹患者容易有吸入性肺炎，即飲食時容易嗆到，可透過手術改善。手術分為暫時性手術及永久性手術，暫時性手術是以自體脂肪填補聲帶間的空位而永久性手術則直接改善聲帶的位置。至於聲帶鬆弛的情況也可透過注射填充劑令聲帶變豐滿，解決漏風的問題。

飲水比喉糖更有養聲功效

教師因長時間用聲，聲帶較易勞損及生繭或瘜肉，手術可短期解決問題，但陳慶生醫生建議術後要由言語治療師調教說話速度及聲線，才能減少復發的機會。要延遲聲帶衰老，除了保持適當的說話速度和聲線外，也要懂得保養聲帶，不少人沙聲時會吃喉糖，但陳慶生醫生指飲水更有用，「食喉糖後令喉嚨黏黏的， 令你覺得喉潤，其實際幫助並不大，飲水是一個最好的方法。」

記者：馮思穎

攝影：蕭志南、伍慶泉

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