奧米加-3這種多元不飽和脂肪酸對身體有多種益處,近日愛爾蘭皇家外科醫學院醫學及健康科學系一項硏究發現,如青少年的血液內含有高水平的奥米加-3,或可減少他們在成年後患上各種精神病患的風險。

DHA較高者日後患精神病風險降56%

硏究員從一個90年代在愛爾蘭西南部城市布里斯(Bristol)的健康檢查硏究中取材,該硏究涉及3,800多名生活在當地的青少年,他們分別在17歲和24歲時接受了精神病、抑鬱症及廣泛性焦慮症各種精神病患的評估。而在該次的評估中,他們的血液樣本得以儲存,硏究員便特別量度血液中的奥米加-3和奧米加-6含量以作硏究。

在24歲的組別中,硏究發現被診斷有精神病、抑鬱症及廣泛性焦慮症人士的血液樣本跟健康人士相比,奧米加-6比奧米加-3多。硏究員亦同時發現,他們的DHA水平(一種來自魚類及海藻類的奧米加-3)亦較低。另外,硏究亦發現17歲的組別中擁有高水平DHA的人士,他們在7年後(即24歲)患精神病的風險會降低56%。

深海魚富含奧米加-3 鼓勵青少年多吃

奧米加-3脂肪酸已被證明可預防心臟病、中風,亦有助控制濕疹、類風濕性關節炎。市面上的膳食補充劑如魚油丸更是標榜蘊含豐富奧米加-3。

硏究的高級作者David Cotter教授表示,若排除性別、社會經濟地位等可能影響結果的因素,而結果仍是不變,就鼓勵青少年在日常膳食中要多吃含奧米加-3的食物,例如深海魚類包括三文魚、吞拿魚等均含豐富魚油,從而可預防他們成年後患上各種精神病患的風險。

至於奧米加-6,懷疑跟精神病患的發展有相當的關連性。其實奧米加-6本身有啓動身體的應有的免疫反應,藉以發炎來抵抗病茵的作用,肉類、蛋黃等食物均含奧米加-6,它本身亦有其營養價值。

硏究的首席作者David Mongan博士表示須要更多的硏究,進一步了解這種或可能導致患上精神障礙背後的機制,博士指這或許跟青春期時大腦突觸不當修剪有關,突觸修剪(synapse pruning)是指通過修剪去除大腦中不必要的神經元結構以維持大腦機能有效運作的方式,又或是青春期時炎症減少有關,須更多硏究才能找出答案。

資料來源︰Mongan, D., Healy, C., Jones, H.J. et al. “Plasma polyunsaturated fatty acids and mental disorders in adolescence and early adulthood: cross-sectional and longitudinal associations in a general population cohort”. Transl Psychiatry 11, 321, 8 Apr 2021. ;

美國心臟協會 (American Heart Association);

hsph.harvard.edu

撰文︰李飛

編輯:鄒仲安

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手!了解更多(立即下載體驗)