九成按揭近年推出， 好多人說是「納米樓末日」。然 而，近年落成的屋苑都是以「小家庭」為 目標，一層裏由百幾平方呎、二百幾平方呎、三百呎四百呎六百呎，應有盡有，但求拆細呎數，人人買得起，多貼心的願景。惟讀者們或不知道，要找一個肯現身的「納米樓」自住 家庭有多難。個個都話：「又唔係有錢買大屋，出稿後被笑戇居或一心投資，邊個肯講。」

這是2021年的香港。甚麼都縮，就要想法生存。

李達偉（Silver）跟林佩鈴（Kana）結婚三年， Silver 是室內設計師，近年幫區內新樓客戶做 設計。他們兩年前以 410 萬樓花買入屯門河畔的弦 海 224 平方呎單位，單位落地玻璃，向着屯門泳池 搭無敵河景，然後是碼頭海景。前面屯門泳池十年 後會變成屯門南延綫的屯門泳池站。

「最貴就係個 景呀！」所以設計上死都要留返個景，上閣樓的樓 梯設計在落地大窗那邊，兩口子閒來可以坐樓梯看 風景。 二人雖「自稱」屬簡單生活人種，矛盾在東西 不多但興趣超多。Silver 的興趣就是畫室內設計圖， 得閒影相、砌少少模型就好；Kana 又着 Lolita 又 玩漢服，睇電視愛玩音響立體聲。她說只要好好鋪排，要把所有東西塞入屋，不是問題。 一爐蒸焗炸煲湯 閣樓做睡房 現在的新樓都賣高樓底，預了你訂製伸縮餐枱 高閣樓，224 呎 sell 你有 300 呎可用。 門口一個入牆大衣櫃，開放式廚房旁就是電腦枱，方便太太 Kana 邊煮飯邊打機。「我擔心開放式廚房煮飯時又 熱又大油煙，於是買了水波爐，蒸焗煮炸連煲湯都 在裏面，個無火煮食爐最多滾吓湯煮吓麵，食太多 油煙鑊氣嘢都不健康，正好解決了問題。」

單位有約 11 呎（3,350mm）高，閣樓樓底按 Silver 175cm 的身高量製，留返 5cm 走盞高 180cm。「這樣二樓閣樓『睡房』就有約 130cm 左 右，剛好可以跪喺度，坐下都挺舒服的。」走在閣樓下的大廳，Silver 頭頂頭髮揩着天花而過，個 頭 jel 高啲都唔得喎。Silver 說：「少少都得嘅。 不過我都好少 jel。」沿樓梯而上是睡房，睡房旁是 Kana 的衣櫃。不過床褥就不可厚過 8 吋，否則起 床就好易撞到煙霧感應器。眼見條樓梯剛好夠一個 男人過，攝影師由樓梯上閣樓已經嘭嘭撞倒兩次， 挨埋牆拍片時唔覺意閂咗個燈掣。家裏最大件事是換床褥。「因為樓梯太窄，要先拆掉樓梯旁的板壁 及電視，將床褥對摺才能搬上樓。」房間裏還有近 年大熱的「黑廁」，即是沒窗。1997 年前，沒通風 也沒陽光的黑廁是違反《建築物條例》的。及後放 寬條例，像浴室寶之類的通風器材進步，黑廁變新 樓寵兒。 拍拖去睇樓 「一猶豫就畀人買咗」

Silver 跟 Kana 五年前在攝影活動相識，拍拖 半年左右已認定大家為結婚對象，開 始計劃人生。由每月收入、每年儲 到幾錢慢慢規劃。睇的樓由屯門三百 多萬兩房單位、居屋、村屋、唐樓， 乜都有。婚後暫住 Silver 屯門公屋 老家，三百多呎住四個人。活動同 儲物空間，基本上都濃縮在二米乘二米的房間內。 兩年前開公司「萬事屋」室內設計公司，自顧人士 買樓只能做六成按揭，村屋、二手樓統統離他們遠 去。為了追上樓價，二人每天八九點就出門，幾乎 一星期 24 小時都要工作，見得少又會鬧交，不如 外出拍拖吧！活動係睇樓，或去新填地街看裝修物 料。 「新樓有建築商輔助部份按揭，計埋條數都叫 做八成按揭，先叫畀得起。不過明顯越睇越細間， 睇完菁雋再過來看，就覺得圖則方方正正又有開 揚景觀，覺得都唔係好細啫。」問 Silver 對理想居 所的概念，大概係：「冇喎，有電腦枱做嘢，有 梳化可以撂起腳睇電視就得。」Kana 則說：「有海 景，有廚房，有梳化睇電視就好。」「日日返工放工 OT，都係瞓一陣啫。儲物嘅嘢可以用設計整理收 藏。」

濃縮至此，咁租劏房得啦！與其說是對將來的願景，不如說是冇辦法。Kana 說：「你以為納米樓冇人要？住得好辛苦？但係唔係，展銷廳裏真係 街市一樣，地產經紀不停問『你係咪要呀唔要我賣 畀人喇！』」連樓花都要排隊抽籤先有得買，令你好 心急緊張，感覺係：「我係咪去咗街市。幾百萬喺 街市買棵菜咁。」「睇咗幾個新樓樓盤，個個都係咁 嘅尺寸時，你只會諗邊堆你買得起。但你一猶豫， 好快被買咗。」香港人由拍拖、結婚、創業，時間 同選擇都被樓價所控，港式實際變成港式「浪漫」。 二人苦笑，講到尾都係嗰句 ：「都係唔想幫人供樓 啫。」

記者：陳慧敏

攝影：林正言、許先煜

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