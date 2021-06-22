勿以為年輕就不會有聽覺退化，若發覺聽歌或看電視要調校到很大聲、交談時要對方重覆幾遍才聽到，你可能已出現聽覺退化。中大耳鼻咽喉頭頸外科早前在社交平台上載一段測試聽力年齡的影片，指如聽力年輕的人，在第一個測試中會聽到「Yanny」；相反若聽力年老就會聽到「Laurel」；第二部份測試是聆聽赫兹，可反映聽力年齡。

測試變數多不能作準

耳鼻喉專科醫生陳慶生指，有很多因素會影響測試結果，故不能作準：「聽力測試要在一個很安靜的環境下進行，如在噪吵環境下做會影響效果。另外，不同手機播出的頻率並不均等，加上一個字當中包含多不同的頻率，如手機着重於低音，那聽到的聲音和另一部較着重高音的手機就不同。」但如果聽覺測試結果較差，加上日常聽歌、看電視要將聲浪調校到很大聲才聽到，或家人發覺說話要重覆幾次你才聽到，就要盡快求醫。

基因決定退化速度

陳慶生醫生解釋，聽力退化是指內耳的神經線開始出現退化，因而影響聽覺，「年過65歲就開始有不同程度的退化，而三分一65歲或以上人士會有耳朵神經線退化。」陳慶生醫生補充：「神經線退化，通常由高頻2,000兆赫和4,000兆赫開始，因負責高音的聽覺細胞最接近耳膜，所經歷的撞擊和力度是最大的，故最早退化。」聽力何時開始退化是由基因決定，「聽覺與基因有緊密關係，有很多組基因負責內耳神經線的運作，當中有一種基因26（connexin 26）， 當其出現問題，聽覺會提早退化。」

耳中風有黃金治療期 職業性失聰則無法醫治

聽力下降主要分為兩大類，慢性及急性。慢性主要是遺傳及退化，而急性有很多原因，「腫瘤如聽覺神經瘤，會令聽力下降，另外有一種名為突發性耳聾（俗稱耳中風），是由於病毒進入內耳，導致內耳急性發炎，減低聽力，黃金治療期只有兩星期，只要把握這兩星期就能痊癒。」但如是職業性失聰則無法逆轉，陳慶生醫生解釋：「因為聽覺細胞是神經線，像中風一樣，損壞就不能痊癒。聽力下降人士可配戴助聽器，陳慶生醫生提醒，助聽器並無助減慢退化速度，只能放大聲音減少生活上不便。

耳朵有自我清潔機制 採耳會越採越塞

不少人認為耳垢會影響聽覺，陳慶生醫生指太多耳垢積聚的確會影響聽覺，但毋須採耳，「耳垢其實是耳油混合骯髒的死皮，耳朵有自我清潔機制，可像輸送帶般慢慢將耳垢逐少逐少輸出，採耳只會將耳垢越推越入，累積後會造成阻塞，影響聽力。

聽力下降有機會非退化所致 耽誤醫治可致錯過治療期

若發覺聽力有問題，應盡快求醫。陳慶生醫生指最精準的測試，是由聽力師做的純音測試，「會測試不同的音及頻率，包括低音、中音及高音，得出的報告能得知弱聽程度。」如不想聽力退化，最重要是護耳，包括遠離噪音，聽歌時不要將聲浪調較得太大聲，也盡量不要挖耳。陳慶生醫生特別提醒老人家勿將所有不適歸咎於退化，「 這樣會耽誤醫治的時間導致病情加劇，如症狀持續多於兩三個星期也沒有改善，就一定要求醫。」

記者：馮思穎

攝影：蕭志南、周芝瑩

編輯：鄒仲安

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