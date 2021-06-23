2021年疫情肆虐，社會動盪。這個年代的旅遊稿，不再走訪世界各地，「一星旅行團」也改在香港發掘新奇事。原本計劃的脫單旅行系列，可惜只完成一集就無緣再續了，原本預計長達20分鐘的影片內容也不能趕及出街，願以謹此一集簡短文字版的脫單旅行，鼓勵大家亂世下勇敢尋愛。

在網絡世界盛行年代，不靠上網識朋友可以怎樣脫單？這次我們決定進行「脫單旅行」，邀請四位新世代單身人士Tiger、朗、Bella及Kelly告別網絡，進行真人交友體驗。這次的兩位男主角，第一位是被稱為「外貌擔當」，20歲的Tiger（IG@tigerfoo.heartshine），是樂隊主音，更聲稱自己是巨蟹座、很顧家，卻不懂交際而且很慢熱。第二位是被稱為「暖男代表」，25歲的阿朗（IG@mm_mkl ），平日不顧形象演出，之前更參加過交友App真人騷而被網民留言想瘋狂跟他行12蚊店。而女生方面，第一位是20歲的Kelly（IG＠n.ty09），外表非常乖巧，跳舞時即上身般非常性感。最後一位是24歲的Bella（＠latashabella），之前在交友App真人騷也出現過，無論IG還是真人也非常健康性感。

邱比特辦館推出的費洛蒙漫遊，聲稱是全港首個沉浸式單身配對約會。內容包括120分鐘城市遊歷、愛情廣播劇及2對2的深度單身約會。看似大學時的city hunt及交友配對結合。體驗會事前先為參加者進行配對，而體驗開始時，參加者會得到任務簿及耳機，過程中要邊聽廣播劇中男女主角的故事，邊搭電車到堅尼地城，途經堅尼地城各個景點。過程中，廣播劇的男女主角會現身真人演出，參加者也要不停做任務為他們的愛情而努力，最後更有beer talk讓參加者認識更多，而經過整個體驗後，Tiger及Bella成功配對並有望了解對方更多。

其實這樣的沉浸式劇場體驗，即讓人投入於現場情境中，劇本由電視劇《二月廿九》編劇之一石俊傑（石仔）創作：「沉浸式劇場在香港以外的地區已很成熟及興起﹐大多會有屬於自己的地方或題材，跟環境或劇情有關。」而石仔更擔當其中一員，於過程中為參加者deliver love。而體驗中的男女主角都是電影或舞台劇演員，女主角Yoyo更是YouTube「拾陸比玖16:9」的成員之一。對於為何選擇在堅尼地城進行，他表示：「其實這個地方真的很浪漫，原來堅尼地城有間魯班廟，上來後感覺像去了另一個世界。我覺得很適合做一個劇場，所以選擇這裏做一個環境劇場。」

費洛蒙漫遊負責人Terry表示：「現在逢星期六及日，我們都會舉辦三場。現在已爆滿了。」費洛蒙漫遊外，邱比特辦館更有愛情相關主題商品及筆友配對。「其實好多年輕人都沒有交過筆友，他們不用登報或招覽人，只須做些心理測驗，我們的平台就會為他們做配對。」

費洛蒙漫遊（單身篇）

收費: $450

地點: 上環 - 堅尼地城

https://www.hkstylecoupleshop.com/

一星旅行團遺憾地來到最後一集，但願亂世中所有人都覓得所愛，好好過日子。

記者：陳靜雅

攝影：洪輝進 張洛晞

編輯：鄒仲安

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