Netflix動畫《愛x死x機器人》大膽挑戰動畫評審尺度，幸好是在網上串流平台擁有完全創作自由，否則完全無法想像這動畫能在電視上播放。「愛」代表「性愛」，「死」代表「暴力」，「機器人」代表「科幻」，這套動畫開宗明義是很黃很暴力的科幻片。第一季實在太過血腥色情，不適合心智未成熟人士收看，道德委員會的大媽更高呼禁播。不知是否第一套收到太多投訢，上月剛剛上架的第二季收斂不少，至少我在此推薦給各位讀者，也不怕被家長投訴教壞細路。

這套作品是短篇科幻故事結集，每集動畫由幾分鐘至十幾分鐘不等，最長也不過二十分鐘，由不同導演不同製作室各自發揮。第一季有十八集，題材廣泛，質素參差，由殿堂級科幻經典，到無厘頭搞笑喜劇，到唔知佢拍緊乜的實驗作品也有。更有些純粹在炫耀動畫拍攝技巧，並沒有甚麼實質有意義的內容。第二季因為疫情影響製作進度的關係，只有短短八集，餘下的集數將於明年第三季上架。今次第二季的動畫水準很平均，全部都是優良以上，卻少了第一季某幾集叫人「嘩」一聲的震撼。第二季的動畫安排很有心思，以兩集為一組相似的主題。

《Automate Customer Service》和《Life Hutch》，兩集都是講述機械人失控追殺人類，不過它們的風格調卻南轅北轍。前者有點像《太空奇兵》的未來風，退休老人的家居生活依賴智能機械人。老婆婆家中的吸塵機忽然暴走，老婆婆和她的小狗被機械人誤判為垃圾，要大掃除完全「清潔」家居殺人滅口。不過觀眾也不用為她擔心，畢境這集充滿歡樂氣氛，鄰居老伯伯笨鈍地英雄救美！後者用模擬真人風格繪畫，太空戰機被外星人擊落，機師躲到求生倉避難，遇上維修機械人失控，攻擊倉內任何移動的物件。這集請來《正義聯盟》中飾演Cyborg的Michael B Jordan演出，可惜有明星坐鎮亦無法彌補劇本的薄弱，但最後如何扭橋控服機械人，又不禁讓我會心微笑。

《The Tall Grass》和《All Through the House》這兩集嚴格來說不是科幻小說，反而類似《The Twillight Zone 迷離境界》的恐怖懸疑片。前者講述蒸氣火車夜大草原中死火，主角落車點支煙透透氣，被長草叢中的亮光吸引，好奇走入去看過究竟，結果迷路遇上食人怪物，死命逃回重新點火準備出發的火車。後者是很另類的聖誕童話，兩姐弟聖誕前夕偷偷下床看聖誕老人，卻發現從煙囪下來不是着紅色衫長白鬍子的大肥佬，而是很嚇人的異物怪物，不過那隻怪物卻按本子辦事，喝牛奶吃曲奇餅「派」禮物給乖小孩，但壞小孩會有甚麼下場呢?

《Pop Squad》和《Snow in the Desert》同樣都是有關長生不老的科幻片。前者很有Philip K. Dick的影子，未來世界人類長生不老，代價就是不能生育，而生小孩更是嚴重罪行。主角是負責偵查和處決違法小孩的警察，而然他卻開始質疑自己的任務是否正確。故事本身可以很有深度，可惜篇幅不夠未能好好發揮，主角由追殺小孩變保護小孩的理由有點牽強。後者的故事有點平凡，但勝在動作場面精彩搭救。試想像一下《X-Men 變種特工》中的狼人，擁有不長再生的超能力，被扔去一個很西部牛仔的沙漠星球，然後被一大班賞金獵人追捕，再加多個機械人美女拍檔，就是這樣的一個故事。

第二季中最好看的兩集，都是那種很難去定義主題的科幻故事，藉着側寫生日中的一件小事，讓觀眾自行領悟感受故事中那個科幻世界與現實的不同。《Ice》是關於兩兄弟親情的故事，在長年被冰封的偏遠星球，低下階層的移民大多從事開礦，而為了適應惡劣環境，多數人都接受了生化改造。一家人剛移民抵埗不久，哥哥是沒有改造過的自然人，弟弟誤交損友變成不良少年，喜歡半夜溜出城外玩「追鯨」的亡命遊戲，有一晚哥哥堅持要與弟弟同行。故事的對白不多，「追鯨」的畫面很華麗，哥哥救了弟弟一命，但沒有販賣廉價溫情，一切盡在觀眾心中。《The Drowned Giant》是一則寓言，海灘上發現一個巨人的浮屍，就如現實中發現超巨大鯨魚的屍體般。主角看着巨人屍體每天被鋸解開搬走，最後小鎮一切回復平淡，要細心看才發現巨人曾經存在的痕迹。這個故事很奇幻很有詩意，有人會覺得淡而無味甚至有點悶，我自己就十分欣賞那份淡淡的哀愁。

雖說第一季兒童不宜，但有有兩集故事以香港為背景，特別值得推介。《The Witness》一則是很無厘頭的一樓一兇殺案，油麻地取景很有特色，不過有大量裸露鏡頭，千萬不要搭地鐵時看。《Good Hunting》改篇自雨果獎得主劉宇昆的短篇小說，印象中是唯一見過的香港Steampunk故事，講述狐仙和機械師之間的故事，很淒美卻又充滿希望。妖怪在科學世界中逐漸喪失魔力，卻以找到另外一種生存方式活下去。至於兩季所有集數中，我認為最好看最有深度最科幻的是《Zima Blue》，講述一個以畫藍色成名的藝術家的最後作品，他的作品非常巨大，甚至土星的光環都噴成籃色。這集的畫風其實不太討好，不過個故事科幻元素最高，謎底開估讓人拍案叫絕，到底為何藝術家獨獨鍾情那一隻淺藍色呢？

我喜愛動畫亦喜愛科幻，沒有理由不強力推介《愛x死x機器人》。

撰文：陳馬

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