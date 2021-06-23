最近天氣越來越熱，再加上早陣子常想下雨但又一直下不出來，天氣更為悶熱。在Facebook上早前有一張告示吸引不少人轉載，內容是：「老闆娘熱X到中暑，休息四天。」不少網民也說從字裏行間也感受到老闆娘有多熱。

在店內熱到中暑

為了找出這個在店內熱到中暑的老闆娘，記者向各界多翻打聽，起初有人以為這告示是由荃灣老闆娘米線貼出，問過荃灣老闆娘負責人，說不是他們，而是在錦田一間餐廳。最後經一論查證後，原來是「路邊大牌檔」。

「張嘢唔係我寫㗎，係我夥計寫嘅。佢仲話係學返我嘅語氣，我已經片過佢㗎啦。」路邊大牌檔老闆娘Gigi說。在五月底，Gigi說她原本已經頭痛，吃了三次止痛藥還是很痛，加上那陣子天氣很翳焗，當收工之後Gigi買完貨到媽媽那睡了一會兒，其後才駕車回到錦田這邊，那時開始頭暈、想嘔吐，症狀跟中暑是一樣。Gigi跟朋友說起，便立即叫她刮沙，說身體的熱困在裏面散不開。

打工一天實試有幾熱

為了解路邊大牌檔有多熱，記者決定跟老闆娘Gigi打一天工，感受一下大牌檔的熱。

清晨四時，老闆娘剛好駕車回到店舖，她說平日也是這個時間回來，而早上直到八時只有她一人工作。她熟練地把桌及椅子拿出，然後放好；再慢慢從店內拿出各把風扇，再安放在店內不同位置，店外只有六七張桌，但是風扇卻有十把，而廚房內更有三把，在後巷也有一把。原來老闆娘在中暑之後，有客人教路他在廚房外也要增設一把風扇，以有對流效果。

早上五時半便來了第一位客人，老闆娘的熱辣辣廚房工作又要開始了。清晨不算很熱，再加上五時多下過雨，反而有一陣涼意。「今日係唔係照舊？」老闆娘問前來的食客，食客回應一句「係」，隨即老闆娘很快已沖好茶，煮食物，把食物拿到桌子上，食客看了一看，之後再看手中的《蘋果日報》。老闆娘記性很好，只要客人來吃過數次，她便會記得客人一般會吃甚麼。

「唔怕熱死，食路邊」

七時多，太陽又出來了。老闆娘說她有兩位熟客是天天也會前來，她稱為死士一號及二號。早上七時多死士一號阿峰就前來吃早餐了，他說：「吃了數年，早上來吃，中午也來吃。」記者問他在錦田也有其他餐廳是有冷氣的，為何他不去光顧反而風雨不改前來大牌檔呢？阿峰說：「一來那些全也是藍店，二來就是很難吃。平日我工作的地方也是很熱，所以不怕熱。」而他最推介是坐在近店的有風扇吹到的位置，他說是最涼爽。

中午十二時，氣溫三十五度，但是卻又下雨，又濕又焗的天氣令人很不舒服，老闆娘說平日更熱，而站在廚房最近爐頭的位置是熱很多，若所有扒爐、煮茶的煲、炸爐、焗爐也全都開，溫差已經大有不同。而再把放溫度計進去近爐頭的位置，氣溫也差不多三十八、三十九度。雖然天氣炎熱，但仍無阻食客前來光顧。食客的士司機哥哥說他一星期會來三至四天，他說：「夏天來吃真的會濕透了，那麼熱來吃其實是精神上的支持。」另一邊廂食客Philo有一句口號：「唔怕熱死，食路邊」他解釋：「因為咁樣嘅天氣食路邊是掙扎，但是因為愛，所以我揀食路邊。如果能力許可我會嚟食四日，要睇下抗熱能力、胃口、行出來嘅路段有冇落雨，唔會太曬也係可以。」

老闆娘關心客人，食客雖然不會肉麻地表達愛意，但卻會用行動來表示。被老闆娘稱為死士一號明明早上來過了，現在下午他又跟死士二號來了。他們來到店內自己沖茶、煮菜吃，老闆娘完全不理他們。他們說這裏已經是她半個家，因為老闆娘忙碌，他們不想阻礙老闆娘所以會自己去沖茶及煮食物，吃完之後更自己付款自己找續。

老闆娘說：「我很感激他們這麼多年無間斷在這裏光顧，在那麼熱的天氣也會來，所以我當他們是朋友。我對他們的感情，是跟其他客不同。他們要多些東西，我是不會收多他們的錢。因為真的太熱了。他們行過來也要十多分鐘，吃完之後趕快回去，又是戶外工作。」老闆娘突然語帶咽哽說：「我真的很感恩有這樣的客人，由那邊有冷氣的店舖，跟到我來這邊，我想也有五年，有冷氣去到沒有冷氣也是那麼支持我，我很多謝他們兩位。」

與客人微妙的關係

其實老闆娘跟一班客人的關係很微妙，她們未必知道彼此的名字，但是卻很清楚知道大家的口味，以及有甚麼可以吃，有甚麼不可以吃。而Gigi最常用食物、職業來簡稱對方，例如排骨叔叔、肉佬、魚佬等。老闆娘說：「排骨叔叔每天也會來吃早午餐，更會喝兩罐可樂。有一天排骨叔叔突然十時多駕車衝過來，原來他要入醫院，因為這數天也不會到大牌檔，所以前來告訴老闆娘。原來他覺得頭暈不舒服去看醫生，醫生篤他手指說他的血糖是高到度不到度數，十分危險，一暈低就隨時會死。之後排骨叔叔再來吃飯時，老闆娘就限制他，不可以再喝可樂，要喝走甜飲料，以及限制他的飯不可以太大碟，給他三分一飯，而給大量的菜。」

在路邊大牌檔這裏，大家的關係不只是餐廳老闆及客人，而這裏是很小的社區街坊一個休憩的地方，大家也因為老闆娘，所以就算是熱，大家也會喜歡來這裏，只要你在這坐一坐，便能感受到老闆娘有一種凝聚力，令到客人寧願熱也會願意坐在這邊吃東西。

後記：

跟老闆娘相處過後，真的很感受到她那種霸氣，但是她內心是非常溫柔及善良。前路難行，但興幸在路邊大牌檔感受到各人給記者的關心與支持，他們每人也邊看《蘋果日報》邊吃早餐，以行動支持《蘋果日報》。遺憾地這個畫面今後未必可以再看到了。多謝各位過去的支持以及向我們提出的不同意見，使我們進步，未來日子希望大家珍重，平安健康。

路邊大排檔

地址：元朗錦田公路街市及熟食中心2號舖

記者：鄭煒霖

攝影：郭于祺、伍永健

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