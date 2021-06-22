今個月我們踢爆SOGO及fusion，賣一款大陸製的北騰水產冒牌帆立貝，而早前大埔業務超市亦有賣同款假貨。在6月12日我們收到讀者陳小姐報料，她媽媽在6月7日到上水凍肉店「批發佬」，購買了一盒「沙留漁協」出產的帆立貝，她撕開盒上的安全確認證，發現沒有漁連商標，加上賞味期限是2023年超出規定的兩年，所以她懷疑是假貨。收到線報後，我們即日到上水龍豐商場的「批發佬」，發現同一款帆立貝，價錢牌更註明是日本產地急凍帶子可生食用，不過盒上並沒有偽冒的安全確認證。我們問過店員，店員表示該款帆立貝是在日本出產。記者再詳細詢問出口地方是否在日本，店員回覆指，「我不懂得日文，我不懂得答你，它的資料是告訴我是日本，但我不懂得日文，你懂不懂？因為它只是告訴我們資訊是日本，所以暫時沒有資料給你，如果你需要其他資料，不如你確認才買？」她再說，「因為我們暫時未答到你這方面問題，到我們答到才賣給你。」當記者想去收銀處付款時，店員卻突然阻止並搶走記者手上帆立貝，並說因為包裝不妥，不能向記者出售。之後記者表明身份，她隨即打去負責人詢問，然後回覆，「我不清楚是哪個人拆，原裝所有都是獨立包裝，不知道為何這兩盒沒有，所以不能讓你拍照。」但最初又說是冇問題？「因為我們有很多事做，冇辦法招呼你們《蘋果日報》。或者如果你有甚麼事，書面通知找他們。」

我們之後向陳太買入她在「批發佬」購入的「沙留漁協」帆立貝，再到「批發佬」荃灣分店買入兩盒同款帆立貝，店員同樣表示是日本帆立貝。我們在上次報道揭發SOGO賣北騰水產冒牌帆立貝，翻查片段，原來當日SOGO及供應商優質堂天水圍門市亦曾售賣過這款帆立貝。之後我們發現在HKTV mall亦有同一款帆立貝出售，更有客人留言投訴帆立貝有膠味，不過網站暫時沒有供應，網站註明貨品是由新榮棧供應，我們到新榮棧網頁查看，亦有該款帆立貝出售。我們委託身在北海道的旅遊專欄作家情小姐向北海道漁連求證，得到確認在SOGO、「批發佬」及HKTV mall賣的均是偽冒品，而正版貨只有在一田販賣，價錢較在SOGO買到的假貨貴$10。

今次沙留漁協偽冒品包裝較上次北騰水產炒襲得更為相似，同樣為500克包裝。正版體積大少少，不過正版的安全確認證則在盒內，消費者要先付錢才能確認。我們再請同事盲試，正版帆立貝味道較濃及甜，但味道分別不是太明顯。情熱北海道情小姐說：「自從發現上次北騰水產偽冒品後，有很多讀者就問如何分到真品和偽冒品。其實安全確認證是一個重要指標，撕開安全確認證後面是否見到漁連商標，便可確認是正品或偽冒品：正品後面是有漁連商標。今次偽冒品和上次北騰水產相同，撕開後是空白一片。撕開是否有漁連商標是其中一個辨識方法，漁連亦規定最少包裝像今次500克，無論是外盒或入面，盒內一定要附有安全確認證。今次沙留漁協入貨時應該是一箱20盒，在大箱上面會貼有安全確認證，有經驗的業界能分辨到正貨和偽冒品。」第二個辨認方法是看賞味期限，正品不會超過兩年，今次偽冒品卻超過兩年；另外今次偽冒品和正品有微細分別，是有「生食用」3個字，今次偽冒品上面寫有「生食用」，正品沒有寫「生食用」。

今次在「批發佬」購入的沙留漁協偽冒品，盒上的安全確認證號碼和早前在SOGO及fusion購入的北騰水產批次是相同。「今次是漁連第一次發現沙留漁協的偽冒品，連同上次北騰水產偽冒品，會考慮採取法律行動。今次和上次都會發給日本傳媒，希望日本業界人士可以警惕。」今次發現被偽冒的沙留漁協，是由生産者所組合的一個組織，負責販賣海産物、提供漁業的操作指導等等，北海道共有像沙留般的74個漁協，均是漁連的服務對象。有別於其他海產，帆立貝會有貝毒，漁連是負責管理貝毒，貼上安全確認證就代表通過貝毒的測試，才外銷往其地國家。那這盒偽冒品又是甚麼？我們在6月12日當晚，收到「批發佬」負責人電話。「批發佬」負責人鄧先生及Joe說：「我們的第一貨品暫時下架，沒有再賣，我們有問過供應商。那時供應商說帶子是日本來的，報價單寫是日本來的，之後有上網看近排報道，我都有問供應商拿證件和其他文件，但他都未覆我，你會不會想直接問他？可能較方便，那間是皓天食品有限公司。」他說，在購貨前沒有查詢過產品來源證。我們按照「批發佬」提供的發票電話，多次打去皓天食品，但電話一直不通，發票上標明是「有限公司」，但無論輸入皓天中英文名字，在網上沒有任何紀錄。記者再向鄧先生詢問和皓天生意來往多久，「應該一年多，我們店舖都是開了一年多。」我們在網上找不到皓天食品名字。「真的嗎？Google Maps找不到他們地址，因為是貨倉，是元朗、上水貨倉。他們起了個倉一半做辦公室，一半是貨倉，不是在大廈入面，Google Maps很難找，一般都是他給我報價安排送貨。我們有問過他們問題，都有向過他們說有傳媒報道過這件事，可能他們特別敏感，可能這陣子都不想接電話。」我們在政府地圖輸入發票上的地段是在錦田，但我們到過現場後詢問過街坊未有發現皓天食品，很大機會是假地址。我們再向「批發佬」詢問，他們說通常供應商銷售員會行街上門派報價，所以沒有為意到地址原來是未能找到他們。至於HKTV mall供應商新榮棧，我們亦有打電話去詢問，新榮棧則說今個月食環署已經拿走了部份貨品，說不能賣，已將貨品退回供貨的公司。我們到過新榮棧位於火炭的貨倉，暫時未有發現。至於向新榮棧供貨的浩浚，則是上次向SOGO供應商優質堂的同一個總供應商浩浚國際貿易有限公司，換言之，浩浚同時售賣上次的「北騰水產」和今次的「沙留漁協」的冒牌貨。我們打去浩浚及優質堂查詢，但已經不再作回應。

我們早前將兩個牌子冒牌貨，委託公開大學進行檢驗，但未有發現。我們又找到行內人爆料，查問有關北騰水產冒牌貨的來歷，他指行內人通常會將帆立貝浸泡藥水，行內稱為「保水劑」，能令帆立貝仍然保持剛開出來較軟質地，不會乾掉。他當時舊公司曾賣過北騰水產，是向一間在遼寧的葫蘆島春賀食品公司入貨，網上資料顯示該公司的確有生產帆立貝及銷往美國、加拿大、台灣等多個國家，那保水劑其實是甚麼？我們向化學博士K Kwong請教，「法例上容許加上這種物體，在食物工業上一向都有，屬於食物添加劑的其中一種。但有一個問題出現：這些食物添加劑是否適合加在海鮮上？又是另一種情況。我自己經常去日本，在北海道吃不到現在我們在香港所謂漲卜卜的刺身級帆立貝，這種帆立貝是經哥士的浸泡，浸泡後是充滿水份，由於充滿水份便要加入保水劑，令水份不會流失。我猜超過60%是水份，簡單來說是吃了啫喱糖和帆立貝混合體，其實不知放了甚麼入口。我自己個人覺得，這是一個改造得很誇張的東西，當然是無毒，不會整死人。這不是原裝日本，是大陸貨。你知道由它去搞是很危險，我會盡量不吃。」他續說，「如果有海鮮你為何不吃？有魚吃，為何要吃魚肉腸？沒有甚麼需要吧！？如果魚肉腸你賣$3一條，冇所謂，但你當$30去賣，價錢和真魚一樣，我便覺得有問題。」我們向海關跟進北騰水產的冒牌貨進度，只回覆調查仍在進行中。

執筆之時，收到蘋果即將結束營運消息，興幸報導最終可以順利出街，謝謝讀者對《果籽》/《籽想好食》的支持。希望我們未來可以再以其他形式，為大家竭盡全力跟進。

有緣再會。香港人珍重。

記者：何嘉茵

攝影：潘志恆、許先煜

日本聯絡及採訪：情熱北海道情小姐

編輯：鄒仲安

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